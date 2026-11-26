Енді Тейлор, гітарист поп-гурту Duran Duran, помер у віці 65 років. Про це УНН пише з посиланням на BBC.

Деталі

Народившись в англійському Тайнмуті, він був співавтором деяких із найбільших хітів групи, включаючи Save A Prayer, Rio та Girls On Film; а також співпрацював з такими артистами, як Роберт Палмер, Род Стюарт та Белінда Карлайл.

У заяві його колеги по гурту повідомили, що Тейлор вів "довгу і мужню боротьбу з раком простати" та "мирно помер удома, серед сім'ї, в понеділок, 23 листопада".

Його дружина, Трейсі, сказала, що музикант "був опорою нашої сім'ї", додавши: "Ми сумуватимемо за ним щодня".

Син рибалки, Тейлор самостійно освоїв гітару, бас-гітару та ударні та почав професійно грати у 13 років.

Він грав з кількома групами по всій Великій Британії, перш ніж відгукнувся на оголошення в музичній газеті про пошук "енергійного гітариста", що призвело до його прослуховування в Duran Duran у Бірмінгемі у квітні 1980 року.

Гурт досяг світової популярності завдяки руху New Romantic, який поєднував у собі вишуканий, мелодійний синті-поп з музичними відеокліпами, що надихають, і бездоганною зовнішністю.

Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор залишає гурт - стала відома причина