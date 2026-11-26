Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав підхід президента США Дональда Трампа до переговорів із володимиром путіним, заявивши, що американський лідер перевіряє готовність очільника кремля до реального діалогу. Про це повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa, пише УНН.

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Напередодні зустрічі з Трампом у його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді Рютте зазначив, що американський президент свідомо випробовує путіна, зокрема під час їхньої нещодавньої зустрічі в китайському Шеньчжені.

За словами генерального секретаря НАТО, Трамп намагається з'ясувати, чи справді російський диктатор готовий сісти за стіл переговорів та вести змістовний діалог щодо завершення війни.

Я думаю, що це працює, і ми маємо продовжувати в тому ж дусі – наголосив Рютте, закликавши зберігати тиск на путіна.

Зустріч Трампа та путіна в Китаї

19 листопада перед початком переговорів у Шеньчжені Трамп увійшов до зали в супроводі державного секретаря США Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента.

Американський президент усміхнувся, назвав путіна своїм другом, після чого потиснув йому руку.

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