Голлівудські актори Бред Пітт та Анджеліна Джолі досягли позасудової угоди щодо французької виноробні Château Miraval, яка стала предметом тривалого конфлікту після їхнього розриву. Про це 25 листопада повідомило видання People із посиланням на спільну заяву представників колишнього подружжя, пише УНН.

Деталі

62-річний Пітт та 51-річна Джолі вирішили припинити судове протистояння в інтересах своєї родини. Актори не розкриватимуть подробиць досягнутих домовленостей та відмовилися від подальших коментарів.

Колишнє подружжя, яке має 6 дітей, розійшлося ще у 2016 році після 12 років стосунків. Офіційно процес розлучення завершився у грудні 2024 року, проте майновий конфлікт тривав.

Через що судилися голлівудські зірки

Причиною конфлікту став продаж Джолі своєї частки у виноробні у 2021 році компанії Tenute del Mondo. У 2022 році Пітт подав позов проти колишньої дружини, звинувативши її в порушенні домовленості щодо продажу активів без взаємної згоди.

У відповідь Джолі подала зустрічний позов, у якому висунула звинувачення проти актора щодо домашнього насильства. Пітт заперечував ці звинувачення, а правоохоронці не висунули йому кримінальних обвинувачень.

Виноробня Château Miraval мала особливе значення для колишнього подружжя – саме там актори зіграли весілля у 2014 році.

Уже друга дитина Джолі та Пітта відмовилася від прізвища батька