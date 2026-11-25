Міністр оборони Хмара отримав двох заступників, один з них - Герой України
Київ • УНН
Євген Мойсюк відповідатиме за розвиток спроможностей і підготовку територій до оборони. Валерій Пойда очолить напрям оборонних інновацій.
Міністр оборони України Євген Хмара отримав двох нових заступників - Євгена Мойсюка та Валерія Пойду, передає УНН.
Кабінетом міністрів призначено:
- Євгена Мойсюка заступником міністра оборони України;
- Валерія Пойду заступником міністра оборони України.
Що відомо про нових заступників Євгена Хмари
Як повідомили у Міноборони, Євген Мойсюк відповідатиме на посаді за декілька ключових напрямів, серед яких:
• стратегічний розвиток спроможностей Сил оборони: планування має враховувати бойовий досвід, реальні потреби військових та зміни характеру сучасної війни. Зокрема, для оперативного узгодження пріоритетів заступник Міністра координуватиме взаємодію Міноборони з Верховною Радою та урядом.
• підготовка території держави до оборони: координація роботи з регіонами для посилення їхньої готовності до відбиття збройної агресії. Кожен регіон має бути повноцінною частиною єдиної системи стійкості держави.
Євген Мойсюк вже має досвід роботи на посадах заступника Головнокомандувача ЗСУ та заступника Міністра оборони. Безпосередньо командував військами та їх забезпеченням. Керував розробкою нормативних актів, системи рекрутингу, мобілізації та військової освіти, побудовою моделі військової кар’єри та війська майбутнього
Валерій Пойда на новій посаді відповідатиме за розвиток оборонних інновацій та центрів компетенцій у структурі Міноборони.
Головне завдання — скоротити шлях від запиту військових до впровадження технологій на фронті. Для цього необхідно посилити взаємодію між бойовими підрозділами, розробниками та структурами Міністерства
У відомстві додали, що Валерій Пойда має значний досвід у протиповітряній обороні. Під час повномасштабного вторгнення захищав українське небо на різних напрямках фронту. 2026 року йому присвоєно звання Героя України.