Останній день Патріка Стюарта на знімальному майданчику фільму "Месники: Судний день" став надзвичайно емоційним для всієї команди. Актор, який помер у жовтні у віці 86 років, попри проблеми зі здоров'ям зміг завершити роботу над стрічкою. Про це розповів режисер Ентоні Руссо в інтерв'ю Entertainment Weekly, пише УНН.

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За словами режисера, Стюарт докладав значних зусиль, щоб виконати свою роль і підтримувати взаємодію з колегами на майданчику.

Це була людина, яка переживала серйозні проблеми зі здоров'ям, але все одно приходила на знімальний майданчик і працювала. Те, що він зміг подолати ці труднощі та продемонструвати таку гру, зробило цей момент надзвичайно емоційним - зазначив Руссо.

Актор помер 28 жовтня у своєму будинку в Лос-Анджелесі після боротьби з хворобою Альцгеймера та деменцією з тільцями Леві.

Президент Marvel Studios Кевін Файгі також згадав останній день Стюарта на зйомках. За його словами, актор підвівся та виголосив промову перед знімальною групою. Тоді команда ще не знала напевно, що це його останній день на майданчику, однак сам Стюарт, схоже, це усвідомлював.

У стрічці "Месники: Судний день" Стюарт востаннє зіграє професора Чарльза Ксав'єра — засновника Людей Ікс. Актор уперше втілив цього персонажа у фільмі "Люди Ікс" 2000 року. Згодом він повертався до ролі в кількох частинах франшизи, а також у фільмі "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля".

У новій стрічці Стюарт знову з'явиться разом з Ієном Маккелленом, який зіграє Магнето. Режисер Джо Руссо розповів, що між персонажами буде емоційна сцена, присвячена прощенню.

Кевін Файгі зазначив, що Marvel Studios розглядає можливість окремо вшанувати пам'ять актора у фінальній версії фільму.

"Ми вже давно завершили зйомки цього фільму, і він виконав для нас неймовірну роботу. Тепер ми думаємо, як зробити щось, що вшанує пам'ять нашого друга", — сказав Файгі.

До акторського складу "Месників: Судний день" також увійшли Роберт Дауні-молодший, Кріс Гемсворт, Кріс Еванс, Педро Паскаль, Ванесса Кірбі, Ентоні Макі та Флоренс П'ю. Дауні-молодший зіграє головного антагоніста — Доктора Дума.

Прем'єра фільму в кінотеатрах запланована на 18 грудня.