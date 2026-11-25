Київський районний суд Одеси вчергове не зміг продовжити розгляд кримінальної справи про медичну недбалість лікарів приватної клініки Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської. Цього разу причиною перенесення стала відсутність адвокатки обвинуваченої онкологині. Таким чином, уже сьоме засідання поспіль суд не може повернутися до розгляду справи по суті, повідомляє УНН.

Наступне засідання призначене на 26 листопада. Очікується, що суд розгляне питання продовження строків дії запобіжних заходів щодо обох обвинувачених. Чи вдасться після цього нарешті повернутися до розгляду справи по суті чи буде ще одне клопотання про перенесення від сторони захисту – невідомо.

Деталі

Лікарняні, відпустки адвокатів, численні клопотання та відводи судді – за останні кілька місяців причини, через які суд не може продовжити розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex, неодноразово змінювалися. Незмінним залишається лише результат – судовий процес практично не просувається, а час до спливу строків давності невпинно скорочується.

Так, під час попереднього засідання, 23 листопада, суд розглянув уже четверте клопотання про відвід головуючого судді Віктора Чаплицького, подане адвокатами Віталія Русакова. У його задоволенні суддя відмовив, однак до розгляду справи по суті того дня так і не повернулися.

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Засідання 19 листопада не відбулося через продовження відпустки одного з адвокатів Русакова, 20 листопада – через повітряну тривогу та подання клопотання про відвід судді. Ще три слухання, призначені на 11, 12 та 13 листопада, відклали також через відпустку одного з захисників Русакова.

Статистика попередніх місяців демонструє, що тенденція переносів у справі лише посилюється. У вересні з 13 запланованих засідань повноцінно відбулися лише шість, у жовтні – лише три із 16.

І це попри те, що головуючий суддя Віктор Чаплицький уже двічі звертався до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо дій захисників обвинувачених лікарів. Перше звернення суддя надіслав ще у вересні, друге – у листопаді. Однак поки що ці заходи не забезпечили безперервності судового розгляду.

Час, якого дедалі менше

У справі про медичну недбалість лікарів Odrex кожне наступне перенесення має особливе значення. Адже строки давності притягнення обвинувачених до кримінальної відповідальності можуть спливти вже восени 2027 року.

Якщо до того часу вирок не набере законної сили, за передбачених законодавством умов кримінальне провадження може бути закрите без остаточного встановлення винуватості чи невинуватості обвинувачених.

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Як пояснив у коментарі УНН адвокат Олег Шрам, саме суд має забезпечувати дотримання розумних строків судочинства та не повинен залишатися пасивним спостерігачем за затягуванням розгляду кримінальної справи.

Нагадаємо

У Київському районному суді Одеси за головування судді Віктора Чаплицького розглядають кримінальну справу про медичну недбалість лікарів приватної клініки Odrex, яких обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків під час лікування відомого одеського бізнесмена, засновника KADORR Group Аднана Ківана.

На лаві підсудних хірург Віталій Русаков та онкологиня Марина Бєлоцерковська. Їх обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта (ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України).

За версією слідства, після проведення операції лікарі не призначили пацієнту необхідної антибактеріальної терапії та належним чином не відреагували на розвиток післяопераційних ускладнень. За висновками судово-медичної експертизи, неналежне надання медичної допомоги могло призвести до розвитку сепсису, який став причиною смерті бізнесмена. Обидва лікарі своєї вини не визнають.