Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження російського військового аеродрому "Саваслейка" в Нижньогородській області і 5 літаків там, пише УНН.

5 літаків, якими росіяни тероризують цивільних українців, уражено на аеродромі "Саваслейка". 24-го та в ніч на 25 листопада удари Сил оборони України дістали один із ключових аеродромів російської авіації. У Нижньогородській області уражено аеродром "Саваслейка". Саме звідси злітають винищувачі МіГ-31 - носії ракет "Кинджал", якими противник б'є по українських містах. За попередньою інформацією, три російських літаки МіГ-31 та два Су-34 певний час літати не зможуть - їх уражено - повідомили у Генштабі.

Як зазначили у Генштабі, "ступінь пошкоджень та інформація про кількість уточнюється. Є вірогідність ще кращих новин".

За даними Генштабу, "на Луганщині, в районі населеного пункту Караван-Солодкий, уражено радіолокаційну станцію П-18". "Вона виявляє повітряні цілі на великій відстані та видає дані засобам ППО противника. Тепер у російського радіолокаційного поля стало на одне "око" менше", - ідеться у повідомленні.

"Також удари цієї доби припали на пальне і склади окупантів. В районі Новосвітлівки Луганської області уражено два склади паливно-мастильних матеріалів і склад матеріально-технічних засобів. Ще один склад МТЗ уражено в районі Розпасіївки Луганської області. На Донеччині, в районі Агрономічного, уражено склад ПММ, а в районі Нового Світу - склад боєприпасів", - вказали у Генштабі.

"Без пального техніка не рушить з місця, а без снарядів артилерія замовкає. Кожен уражений склад - це менше штурмів і обстрілів, які противник зможе провести. Масштаби завданих збитків уточнюються", - наголосили у Генштабі.

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