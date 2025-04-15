Х-47М2 «Кинджал»

Атака "Кинджалів"на Київ: один з уламків впав на територію школи

Під час ракетної атаки на Київ уламки пошкодили дах багатоповерхівки та впали на територію школи. В інших районах уламки пошкодили автомобіль та впали на відкритих територіях, постраждалих немає.