Х-47М2 «Кинджал»

Розвідка оприлюднила дані про майже 200 деталей у шести типах російської зброї. У нових CRP-антенах для дрона «гєрань-2» лише два чіпи США, більшість – з Китаю.
В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт ворожого винищувача МіГ-31К. Літак є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", що створює ракетну небезпеку на всій території країни.
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К. До України тим часом прибули європейські лідери на треті роковини вторгнення рф.
Сили ППО України збили 6 ракет та 16 ворожих БПЛА, ще 24 безпілотники локаційно втрачені. Серед збитих цілей - аеробалістична ракета "Кинджал", 5 ракет Х-69 та БПЛА "Shahed".
За 2024 рік Київ витримав 500 повітряних тривог та 200 ударів від рф. Ворог застосував понад 1600 засобів ураження, включаючи найбільшу атаку з 78 ракетами одночасно.
росія здійснила комбінований ракетний удар по Києву, випустивши 8 ракет "Кинджал" та "Іскандер". Уламки пошкодили будівлі та спричинили пожежі в Голосіївському, Шевченківському та Солом'янському районах.
Росія намагається заморозити Україну взимку та змусити Захід обмежити постачання зброї. Під час останньої атаки РФ випустила 94 ракети та 193 дрони по українській інфраструктурі.
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух російських ракет "Кинджал" над кількома західними областями. Ракети зафіксовано над Івано-Франківською, Житомирською, Хмельницькою областями з рухом у бік Тернопільщини та Львівщини.
У Львівській ОВА повідомили про нові пуски російських ракет "Кинджал". Ракети рухаються з півночі Хмельниччини в напрямку Тернопільської області.
Повітряні сили України повідомили про ракету "Кінджал", що рухається над територією країни. Ракета пролетіла над Івано-Франківщиною і продовжує рух у напрямку Закарпаття.
Повітряні сили зафіксували рух ракети "Кинджал" над Житомирщиною в напрямку північної частини Хмельницької області. Це відбувається на фоні масованої ракетної атаки рф по Україні.
Центр протидії дезінформації при РНБО спростував інформацію про масове виробництво росією міжконтинентальних балістичних ракет "Орєшник". рф має лише одиниці експериментальних зразків цієї ракети.
путін і Лукашенко підписали новий союзний договір про гарантії безпеки, що дозволяє розмістити в білорусі балістичні ракети "Орєшнік". Договір також передбачає використання тактичної ядерної зброї в разі агресії.
росія здійснила запуск МБР з астраханської області разом з іншими ракетами під час атаки 21 листопада. Експерти вважають це демонстрацією можливості ядерного удару.
21 листопада рф здійснила масовану ракетну атаку на Дніпро, використавши балістичні та крилаті ракети. ППО збила 6 ракет Х-101, інформація про постраждалих не надходила.
КНДІСЕ підтвердив другий випадок застосування росією гіперзвукової ракети "Циркон" під час атак 16-17 листопада. Експерти встановили, що ППО України здатне збивати цю "невразливу" ракету.
Сили ППО України збили 102 ракети та 42 дрони під час масштабного нападу РФ. Противник задіяв стратегічні бомбардувальники, винищувачі та кораблі для запуску ракет різних типів.
Повітряні сили ЗСУ оголосили ракетну загрозу по всій території України через зліт ворожого МіГ-31К. Літак є носієм аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал".
Піротехніки ДСНС виявили та знешкодили бойову частину російської ракети "Кинджал" на Львівщині. Небезпечну знахідку було виявлено через два місяці після масованого обстрілу України.
Фахівці КНДІСЕ розповіли про технічні особливості північнокорейських ракет, які росія використовує для атак на Україну. Виявлено відмінності у конструкції, матеріалах та маркуванні порівняно з російськими ракетами.
На аеродромі "Мачулищі" в Білорусі приземлився другий винищувач МіГ-31К пкс рф. Цей літак є носієм аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал".
Російський винищувач МіГ-31К, здатний нести ракети "Кинджал", прилетів на аеродром "Мачулищі" в Білорусі. Це перший приліт такого літака до Білорусі з квітня 2023 року.
Україна ввела санкції проти виробника "Кинджалів" - чи діють західні обмеження щодо корпорації "ростех".
Після ракетної атаки на Київ, уламки ракет виявлено в Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському та Деснянському районах. Фахівці працюють на місцях падіння, зокрема в лісопарковій зоні та на території школи.
Уламки ракет впали в трьох районах Києва, пошкодивши автомобілі, дах будинку та супермаркет. За даними КМВА, внаслідок атаки рф на столицю постраждалих не зафіксовано.
У ніч на 7 жовтня Росія атакувала Україну понад 80 повітряними цілями, включаючи ракети "Кинджал". Сили ППО збили 34 цілі, в тому числі 2 "Кинджали" та 32 ударні БпЛА.
Уламки ворожої зброї, якою ворог вночі та вранці атакував столицю України, досліджуватимуть експерти КНДІСЕ, повідомили у КМВА.
У Солом'янському районі Києва ліквідували пожежу, спричинену падінням уламків ракети. Уламки також впали біля багатоквартирного будинку та супермаркету, постраждалих немає.
Під час ракетної атаки на Київ уламки пошкодили дах багатоповерхівки та впали на територію школи. В інших районах уламки пошкодили автомобіль та впали на відкритих територіях, постраждалих немає.
Вранці ворог завдав ракетного удару по Києву, застосувавши ракети "Кинджал". ППО успішно знищило всі повітряні цілі. Зафіксовано падіння уламків у Голосіївському та Солом'янському районах, без руйнувань і постраждалих.