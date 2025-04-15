Х-47М2 «Кинджал»

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 12597 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 33498 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 163460 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140604 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143336 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136567 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136598 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196811 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Розвідка оприлюднила дані про майже 200 деталей у шести типах російської зброї. У нових CRP-антенах для дрона «гєрань-2» лише два чіпи США, більшість – з Китаю.

Війна • 7 квітня, 06:43 • 11290 перегляди

По всій Україні повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К

В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт ворожого винищувача МіГ-31К. Літак є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", що створює ракетну небезпеку на всій території країни.

Війна • 3 березня, 09:52 • 33451 перегляди

По всій Україні повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К. До України тим часом прибули європейські лідери на треті роковини вторгнення рф.

Війна • 24 лютого, 09:14 • 26666 перегляди

ППО України збила "Кинджал", п'ять ракет Х-69 та 16 БПЛА - Повітряні сили

Сили ППО України збили 6 ракет та 16 ворожих БПЛА, ще 24 безпілотники локаційно втрачені. Серед збитих цілей - аеробалістична ракета "Кинджал", 5 ракет Х-69 та БПЛА "Shahed".

Війна • 31 грудня, 10:39 • 23536 перегляди

Київ витримав 500 повітряних тривог і понад 200 повітряних ударів у 2024 році - КМВА

За 2024 рік Київ витримав 500 повітряних тривог та 200 ударів від рф. Ворог застосував понад 1600 засобів ураження, включаючи найбільшу атаку з 78 ракетами одночасно.

Суспільство • 30 грудня, 12:06 • 28655 перегляди

Армія рф випустила по Києву 8 ракет: уламки впали в трьох районах

росія здійснила комбінований ракетний удар по Києву, випустивши 8 ракет "Кинджал" та "Іскандер". Уламки пошкодили будівлі та спричинили пожежі в Голосіївському, Шевченківському та Солом'янському районах.

Війна • 20 грудня, 06:40 • 17594 перегляди

Навіщо росія б'є по енергетиці України: висновки ISW

Росія намагається заморозити Україну взимку та змусити Захід обмежити постачання зброї. Під час останньої атаки РФ випустила 94 ракети та 193 дрони по українській інфраструктурі.

Війна • 14 грудня, 06:12 • 101732 перегляди

Атака рф "Кинджалами" продовжується: ПС ЗСУ попередили західні області

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух російських ракет "Кинджал" над кількома західними областями. Ракети зафіксовано над Івано-Франківською, Житомирською, Хмельницькою областями з рухом у бік Тернопільщини та Львівщини.

Війна • 13 грудня, 07:11 • 17009 перегляди

Ще одні пуски "Кинджалів"- Львівська ОВА

У Львівській ОВА повідомили про нові пуски російських ракет "Кинджал". Ракети рухаються з півночі Хмельниччини в напрямку Тернопільської області.

Війна • 13 грудня, 07:04 • 25554 перегляди

"Кинджал" прямує на Закарпаття - ПС ЗСУ

Повітряні сили України повідомили про ракету "Кінджал", що рухається над територією країни. Ракета пролетіла над Івано-Франківщиною і продовжує рух у напрямку Закарпаття.

Війна • 13 грудня, 06:53 • 20786 перегляди

"Кинджал" рухається в бік півночі Хмельниччини - ПС ЗСУ

Повітряні сили зафіксували рух ракети "Кинджал" над Житомирщиною в напрямку північної частини Хмельницької області. Це відбувається на фоні масованої ракетної атаки рф по Україні.

Війна • 13 грудня, 06:49 • 15813 перегляди

росія не може виробляти 25 ракет "орєшник" щомісяця - ЦПД при РНБО спростувало фейк

Центр протидії дезінформації при РНБО спростував інформацію про масове виробництво росією міжконтинентальних балістичних ракет "Орєшник". рф має лише одиниці експериментальних зразків цієї ракети.

Війна • 10 грудня, 10:00 • 33897 перегляди

Навіщо лукашенку російський "орєшнік" у білорусі? В ISW дали роз'яснення

путін і Лукашенко підписали новий союзний договір про гарантії безпеки, що дозволяє розмістити в білорусі балістичні ракети "Орєшнік". Договір також передбачає використання тактичної ядерної зброї в разі агресії.

Війна • 7 грудня, 11:10 • 57041 перегляди

рф все ж таки запустила по Україні МБР "Рубеж"?: у Defense Express заявили про демонстрацію можливості ядерного удару

росія здійснила запуск МБР з астраханської області разом з іншими ракетами під час атаки 21 листопада. Експерти вважають це демонстрацією можливості ядерного удару.

Війна • 21 листопада, 10:24 • 21005 перегляди

Ранкова атака рф на Дніпро: росія випустила міжконтитентальну балістичну ракету та ще 8 ракет, збито шість Х-101

21 листопада рф здійснила масовану ракетну атаку на Дніпро, використавши балістичні та крилаті ракети. ППО збила 6 ракет Х-101, інформація про постраждалих не надходила.

Війна • 21 листопада, 07:29 • 16819 перегляди
Ексклюзив

росія вдруге застосувала проти України ракету "Циркон" - КНДІСЕ

КНДІСЕ підтвердив другий випадок застосування росією гіперзвукової ракети "Циркон" під час атак 16-17 листопада. Експерти встановили, що ППО України здатне збивати цю "невразливу" ракету.

Війна • 19 листопада, 07:51 • 137276 перегляди

Сили оборони повідомили кількість збитих повітряних цілей: ракет і дронів окупантів

Сили ППО України збили 102 ракети та 42 дрони під час масштабного нападу РФ. Противник задіяв стратегічні бомбардувальники, винищувачі та кораблі для запуску ракет різних типів.

Війна • 17 листопада, 13:20 • 36172 перегляди

По всій Україні повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К

Повітряні сили ЗСУ оголосили ракетну загрозу по всій території України через зліт ворожого МіГ-31К. Літак є носієм аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал".

Війна • 6 листопада, 12:15 • 23915 перегляди

Майже через два місяці після обстрілу: на Львівщині знешкодили бойову частину "Кинджалу"

Піротехніки ДСНС виявили та знешкодили бойову частину російської ракети "Кинджал" на Львівщині. Небезпечну знахідку було виявлено через два місяці після масованого обстрілу України.

Війна • 24 жовтня, 12:22 • 19280 перегляди

Застарілі технології та особливості запуску: у КНДІСЕ розповіли про відмінності російської та північнокорейської балістики

Фахівці КНДІСЕ розповіли про технічні особливості північнокорейських ракет, які росія використовує для атак на Україну. Виявлено відмінності у конструкції, матеріалах та маркуванні порівняно з російськими ракетами.

Війна • 21 жовтня, 07:21 • 17264 перегляди

У білорусь прилетів другий російський МіГ-31К - "Гаюн"

На аеродромі "Мачулищі" в Білорусі приземлився другий винищувач МіГ-31К пкс рф. Цей літак є носієм аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал".

Війна • 10 жовтня, 10:53 • 16129 перегляди

До білорусі вперше за 1,5 року прибув винищувач МіГ-31К пкс рф - “Беларускі Гаюн”

Російський винищувач МіГ-31К, здатний нести ракети "Кинджал", прилетів на аеродром "Мачулищі" в Білорусі. Це перший приліт такого літака до Білорусі з квітня 2023 року.

Війна • 9 жовтня, 15:25 • 17268 перегляди

Україна ввела санкції проти виробника "Кинджалів" - чи діють західні обмеження щодо корпорації "ростех"

Україна ввела санкції проти виробника "Кинджалів" - чи діють західні обмеження щодо корпорації "ростех".

Війна • 9 жовтня, 11:29 • 179967 перегляди

Ракетна атака на столицю: уламки ракет впали у 4 районах Києва - уточнення даних від КМВА

Після ракетної атаки на Київ, уламки ракет виявлено в Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському та Деснянському районах. Фахівці працюють на місцях падіння, зокрема в лісопарковій зоні та на території школи.

Війна • 7 жовтня, 11:49 • 14028 перегляди

Наслідки атаки рф на Київ: пошкоджені автівки, дах житлового будинку та покрівля супермаркету

Уламки ракет впали в трьох районах Києва, пошкодивши автомобілі, дах будинку та супермаркет. За даними КМВА, внаслідок атаки рф на столицю постраждалих не зафіксовано.

Війна • 7 жовтня, 08:30 • 35409 перегляди

Над Україною збили два "Кинджали" та 32 ударні дрони

У ніч на 7 жовтня Росія атакувала Україну понад 80 повітряними цілями, включаючи ракети "Кинджал". Сили ППО збили 34 цілі, в тому числі 2 "Кинджали" та 32 ударні БпЛА.

Війна • 7 жовтня, 08:20 • 17774 перегляди

Уламки ворожої зброї, якою ворог вночі та вранці атакував столицю України, досліджуватимуть експерти КНДІСЕ - речник КМВА

Уламки ворожої зброї, якою ворог вночі та вранці атакував столицю України, досліджуватимуть експерти КНДІСЕ, повідомили у КМВА.

Війна • 7 жовтня, 08:00 • 15732 перегляди

В Соломʼянському районі Києва ліквідували пожежу, яка виникла через атаку рф. Уламки ракети впали біля супермаркету

У Солом'янському районі Києва ліквідували пожежу, спричинену падінням уламків ракети. Уламки також впали біля багатоквартирного будинку та супермаркету, постраждалих немає.

Війна • 7 жовтня, 07:00 • 24728 перегляди

Атака "Кинджалів"на Київ: один з уламків впав на територію школи

Під час ракетної атаки на Київ уламки пошкодили дах багатоповерхівки та впали на територію школи. В інших районах уламки пошкодили автомобіль та впали на відкритих територіях, постраждалих немає.

Війна • 7 жовтня, 06:51 • 20796 перегляди

Ракетна атака рф на Київ: ППО знищила всі цілі, уламки впали в двох районах

Вранці ворог завдав ракетного удару по Києву, застосувавши ракети "Кинджал". ППО успішно знищило всі повітряні цілі. Зафіксовано падіння уламків у Голосіївському та Солом'янському районах, без руйнувань і постраждалих.

Війна • 7 жовтня, 06:11 • 20127 перегляди