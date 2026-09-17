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MIM-104 Patriot

росіяни масовано атакували Київ балістикою - монітори повідомляють про щонайменше 12 ракет

Київ • УНН

 • 9152 перегляди

У ніч на 17 вересня Київ атакували балістичними ракетами, монітори нарахували щонайменше 12 пусків. На лівому березі виникли проблеми з водопостачанням.

росіяни масовано атакували Київ балістикою - монітори повідомляють про щонайменше 12 ракет

У ніч на 17 вересня російські війська здійснили масовану ракетну атаку на Київ із застосуванням балістичного озброєння. За даними моніторингових каналів, по столиці могли випустити щонайменше 12 ракет, пише УНН.

Деталі

Перші повідомлення про пуски ракет у напрямку Києва почали надходити близько 2:10. Згодом монітори неодноразово фіксували нові пуски балістики, зокрема з району брянська.

Також повідомлялося про зліт російського МіГ-31К та пуск ракети "Кинджал". Близько 2:26 літак здійснив посадку, однак загроза застосування балістичного озброєння зберігалася.

Наслідки атаки

За попередніми повідомленнями моніторингових каналів, після ракетного удару на лівому березі Києва виникли проблеми з водопостачанням.

Офіційної інформації щодо точної кількості випущених по столиці ракет, їхнього типу та наслідків атаки наразі немає.

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Степан Гафтко

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