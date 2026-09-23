В Україні створили загородження "Чагарник", яке за секунду перерізає оптоволокно FPV-дронів

Українське конструкторське бюро "Логіка" розробило автоматизоване інженерне загородження "Чагарник" для протидії FPV-дронам з оптоволоконним керуванням. Система реагує на загрозу протягом 1 секунди, а заявлена ймовірність обриву оптоволокна після контакту становить щонайменше 95%, повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

"Чагарник" акустично виявляє FPV-дрон та ідентифікує його за характерними ознаками роботи двигунів і пропелерів. Після цього автоматично активується рухомий механізм із зачепами, який підхоплює та механічно обриває оптоволоконну лінію керування безпілотником.

Керувати комплексом можна дистанційно через програмний комплекс "Кропива". Оператор із планшета може контролювати стан загородження, змінювати параметри його роботи та керувати системою.

Один комплект захищає ділянку до 100 метрів

Один "Чагарник" дозволяє створити до 100 м інженерного загородження. Завдяки модульній конструкції кілька комплексів можна об'єднати в захисний рубіж протяжністю до 1 км.

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Система розрахована на цілодобову роботу в польових умовах, зокрема під час дощу, пилу та сильного вітру. Окремі компоненти можна ремонтувати безпосередньо в польових умовах.

"Чагарник" призначений для захисту вогневих позицій, командних пунктів, місць розміщення військових та критичної інфраструктури. Розробники також передбачають його використання для захисту енергетичних, промислових і логістичних об'єктів у прифронтових районах.

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