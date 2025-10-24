25 жовтня в Україні діятимуть відключення електроенергії з 07:00 до 23:00, охоплюючи від 1 до 2 черг. Обмеження також торкнуться промислових споживачів з 08:00 до 23:00.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував запровадження санкцій США проти "роснефть" і "лукойл", заявивши, що "краще зараз, ніж ніколи". Він подякував партнерам за ці заходи, наголосивши, що Україна раніше сама боролася проти російської енергетики. США закликали москву негайно припинити війну проти України.
За матеріалами ЗМІ, путін планує мобілізувати резервістів для охорони стратегічних об'єктів інфраструктури у росії, яким загрожують атаки українських безпілотників.
Прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив про надання 5 тисяч нових багатоцільових ракет Україні для зміцнення ППО перед зимовим періодом. Британія посилює військову підтримку та тиск на кремль.
Ціни на нафту зросли на 7% за тиждень після запровадження США санкцій проти російських нафтових компаній, що викликало побоювання щодо перебоїв у постачанні. Котирування Brent та WTI збільшилися, демонструючи зміну настроїв ринку від очікування надлишку до дефіциту.
Китай відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про підтримку Пекіном здатності Росії продовжувати вторгнення. МЗС КНР заявило, що країна виступає за припинення вогню та мирні переговори, відстоюючи принципи миру та діалогу.
Рух фунікулера у Києві тимчасово призупинено через відсутність електропостачання. У місті діють графіки погодинних відключень, що вплинуло на роботу громадського транспорту.
Єдиний нафтопереробний завод у Сербії, розташований у місті Панчево, може зупинитися через санкції США проти російських компаній "лукойл" і "роснєфть". Президент Сербії Александар Вучич попередив, що без поставок НПЗ не зможе працювати після 1 листопада, хоча паливні сховища заповнені до кінця року.
Президент України Володимир Зеленський подякував Великій Британії за підтримку та заявив, що путін штовхає Україну до "гуманітарної катастрофи".
Посланець російського президента Кирило Дмитрієв прибув до США для переговорів зі спецпосланцем Білого дому Стівом Віткоффом. Зустріч відбудеться після запровадження США нових санкцій проти росії.
Україна планує залучити 2 мільярди євро для додаткового імпорту газу. Фінансування надійде з внутрішніх резервів та зовнішньої допомоги партнерів.
Керівництво Нідерландів і Румунії вважають, що "лукойл" продасть свої заводи, які розташовані на територіях зазначених країн.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна працює над тим, як обійти санкції США проти російських нафтових компаній "лукойл" та "роснефть".
Удари рф по цивільному населенню в Україні та максималістські вимоги кремля, змусили Трампа запровадити нові санкції проти росії. Це сталося після усвідомлення незмінності курсу путіна щодо цілей війни.
Президент США Дональд Трамп цього тижня запровадив санкції проти "роснефти" та "лукойлу", використовуючи надлишок нафти на світовому ринку для ослаблення воєнного фонду росії. Цей крок став можливим завдяки значному падінню світових цін на нафту, що дозволило Вашингтону більш агресивно націлюватися на російську нафту.
Сьогодні графіки відключення електроенергії діють у 12 областях з 7:00 до 23:00 через атаки рф, що спричинили знеструмлення у трьох регіонах. Споживання електроенергії залишається на високому рівні, тому "Укренерго" закликає до ощадливого використання електроприладів.
Сьогодні в Лондоні проходить зустріч "коаліції охочих" для обговорення посилення тиску на рф та підтримки України. Британський прем'єр Кір Стармер закликатиме вивести російські енергоносії зі світового ринку та прискорити постачання далекобійного озброєння.
росія може призупинити або уповільнити цикл зниження процентних ставок цього тижня через посилення ризиків інфляції та загрозу підвищення податків. Це пов'язано з атаками України на російські нафтопереробні заводи, що призвело до зростання цін на бензин.
Сенатор США Ліндсі Грем очікує, що Сенат проведе "тиждень росії" для розгляду законопроєктів про санкції. Це відбувається після того, як президент Трамп наклав санкції на енергетичний сектор москви.
На Чернігівщині зберігається складна ситуація з електропостачанням через щоденні обстріли, найважче у Корюківській громаді. Енергетики активно працюють над відновленням, діють графіки відключень, а також вирішуються питання зі зв'язком та водопостачанням.
Президент США Дональд Трамп обрав середній за жорсткістю варіант санкцій проти росії, спрямованих на енергетичний сектор. Це сталося після того, як Трамп дійшов висновку, що путін "водить його за ніс", продовжуючи завдавати ударів по Україні.
Міністр економіки Німеччини Катеріна Райхе прибула до Києва, щоб обговорити відновлення енергетичної інфраструктури України та розширення німецько-української оборонної співпраці. Вона пообіцяла дослідити, як Німеччина може надати більш конкретну підтримку в цій галузі.
Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент США Дональд Трамп однаково тисне на путіна і Зеленського. Нещодавні санкції проти російських нафтових компаній "лукойл" та "роснєфть" стали результатом зустрічі Трампа з генсеком НАТО.
Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 41,89 гривні, а євро — 48,55 гривні. На готівковому ринку долар не змінився, тоді як у банках курси коливаються.
Рух поїздів на Кіровоградщині, Харківщині та Сумщині ускладнений 24 жовтня через пошкодження інфраструктури та обмеження руху. Застосовується комбіноване транспортування, резервна тяга та об’їзні маршрути, що призвело до затримок до 2 годин для деяких рейсів.
В ніч на 24 жовтня російська армія атакувала Кіровоградщину, влучивши в об'єкти критичної інфраструктури Новоукраїнського району. Внаслідок обстрілу 19 населених пунктів залишилися без світла, жертв немає.
Європейський Союз зіткнувся з ризиком серйозної кризи постачання критично важливих матеріалів. Китай запровадив нові експортні обмеження на рідкоземельні магніти та сировину для їх виробництва.
Німецька влада намагається захистити дочірні підприємства "Роснефті" в Німеччині від нових санкцій США. Водночас у свіжому санкційному переліку Мінфіну США відсутні обидві німецькі філії компанії.
Адміністрація президента США Дональда Трампа поновила розвідку та видобуток нафти й газу в Арктичному національному заповіднику дикої природи на півночі Аляски. Це рішення скасовує попередні обмеження адміністрації Джо Байдена та викликає занепокоєння екологічних організацій.
В Україні продовжується встановлення сонячних електростанцій у медичних закладах для підготовки до зими та посилення енергетичної автономності. У Самборі на даху міської лікарні встановили СЕС потужністю 55,68 кВт, що забезпечує безперебійну роботу критичної інфраструктури.