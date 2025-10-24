$41.900.14
17:15 • 334 перегляди
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
15:19 • 8052 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 14650 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 14674 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 29698 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 22961 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 19015 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27193 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 68691 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 27278 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 16:47 • 2176 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47 • 29712 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto11:40 • 24176 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto11:32 • 24516 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 68694 перегляди
Енергетика

Новини по темi
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video

25 жовтня в Україні діятимуть відключення електроенергії з 07:00 до 23:00, охоплюючи від 1 до 2 черг. Обмеження також торкнуться промислових споживачів з 08:00 до 23:00.

Суспільство • 17:15 • 350 перегляди
Краще зараз, ніж ніколи: Зеленський про санкції США проти компаній "роснефть" та "лукойл"

Президент України Володимир Зеленський прокоментував запровадження санкцій США проти "роснефть" і "лукойл", заявивши, що "краще зараз, ніж ніколи". Він подякував партнерам за ці заходи, наголосивши, що Україна раніше сама боролася проти російської енергетики. США закликали москву негайно припинити війну проти України.

Війна в Україні • 17:05 • 378 перегляди
путін мобілізує резервістів для захисту рф від українських безпілотників – Вloomberg

За матеріалами ЗМІ, путін планує мобілізувати резервістів для охорони стратегічних об'єктів інфраструктури у росії, яким загрожують атаки українських безпілотників.

Новини Світу • 16:41 • 734 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет – прем’єр Кір Стармер посилює підтримку перед зимою

Прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив про надання 5 тисяч нових багатоцільових ракет Україні для зміцнення ППО перед зимовим періодом. Британія посилює військову підтримку та тиск на кремль.

Політика • 16:33 • 1376 перегляди
Ціни на нафту показали тижневе зростання через санкції США проти російських компаній – Reuters

Ціни на нафту зросли на 7% за тиждень після запровадження США санкцій проти російських нафтових компаній, що викликало побоювання щодо перебоїв у постачанні. Котирування Brent та WTI збільшилися, демонструючи зміну настроїв ринку від очікування надлишку до дефіциту.

Економіка • 14:58 • 1470 перегляди
Китай відповів на критику Зеленського щодо підтримки рф у війні з Україною

Китай відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про підтримку Пекіном здатності Росії продовжувати вторгнення. МЗС КНР заявило, що країна виступає за припинення вогню та мирні переговори, відстоюючи принципи миру та діалогу.

Політика • 14:52 • 5266 перегляди
Київський фунікулер тимчасово не працює: яка причина

Рух фунікулера у Києві тимчасово призупинено через відсутність електропостачання. У місті діють графіки погодинних відключень, що вплинуло на роботу громадського транспорту.

Суспільство • 14:46 • 1716 перегляди
Санкції США проти російських нафтових компаній можуть зупинити єдиний НПЗ у Сербії - Reuters

Єдиний нафтопереробний завод у Сербії, розташований у місті Панчево, може зупинитися через санкції США проти російських компаній "лукойл" і "роснєфть". Президент Сербії Александар Вучич попередив, що без поставок НПЗ не зможе працювати після 1 листопада, хоча паливні сховища заповнені до кінця року.

Економіка • 14:26 • 1564 перегляди
"Штовхає нас до гуманітарної катастрофи": Зеленський заявив, що путін не показує, що хоче зупинити війну

Президент України Володимир Зеленський подякував Великій Британії за підтримку та заявив, що путін штовхає Україну до "гуманітарної катастрофи".

Політика • 13:08 • 1850 перегляди
Посланець путіна прибув до США після запровадження нових санкцій проти рф. Завтра він зустрінеться із Віткоффом - ЗМІ

Посланець російського президента Кирило Дмитрієв прибув до США для переговорів зі спецпосланцем Білого дому Стівом Віткоффом. Зустріч відбудеться після запровадження США нових санкцій проти росії.

Політика • 12:29 • 2472 перегляди
Україні потрібно близько €2 млрд для додаткового імпорту газу - Прем'єр

Україна планує залучити 2 мільярди євро для додаткового імпорту газу. Фінансування надійде з внутрішніх резервів та зовнішньої допомоги партнерів.

Економіка • 11:47 • 1886 перегляди
Санкції проти "роснєфті" і "лукойла": Нідерланди і Румунія заговорили про продаж російських заводів на своїх територіях - Politico

Керівництво Нідерландів і Румунії вважають, що "лукойл" продасть свої заводи, які розташовані на територіях зазначених країн.

Політика • 24 жовтня, 10:30 • 2444 перегляди
Угорщина працює над тим, як обійти санкції США проти нафтових компаній рф - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна працює над тим, як обійти санкції США проти російських нафтових компаній "лукойл" та "роснефть".

Новини Світу • 24 жовтня, 10:01 • 2038 перегляди
Палаючий дитсадок у Харкові після російської атаки прискорив санкції Трампа проти москви - CNN

Удари рф по цивільному населенню в Україні та максималістські вимоги кремля, змусили Трампа запровадити нові санкції проти росії. Це сталося після усвідомлення незмінності курсу путіна щодо цілей війни.

Політика • 24 жовтня, 08:32 • 3204 перегляди
Шлях Трампу до затягування гайок проти росії відкрив надлишок нафти на ринку - FT

Президент США Дональд Трамп цього тижня запровадив санкції проти "роснефти" та "лукойлу", використовуючи надлишок нафти на світовому ринку для ослаблення воєнного фонду росії. Цей крок став можливим завдяки значному падінню світових цін на нафту, що дозволило Вашингтону більш агресивно націлюватися на російську нафту.

Економіка • 24 жовтня, 08:25 • 3040 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах

Сьогодні графіки відключення електроенергії діють у 12 областях з 7:00 до 23:00 через атаки рф, що спричинили знеструмлення у трьох регіонах. Споживання електроенергії залишається на високому рівні, тому "Укренерго" закликає до ощадливого використання електроприладів.

Суспільство • 24 жовтня, 07:57 • 27195 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть

Сьогодні в Лондоні проходить зустріч "коаліції охочих" для обговорення посилення тиску на рф та підтримки України. Британський прем'єр Кір Стармер закликатиме вивести російські енергоносії зі світового ринку та прискорити постачання далекобійного озброєння.

Політика • 24 жовтня, 07:50 • 47927 перегляди
росія може призупинити зниження процентних ставок через інфляцію та атаки на НПЗ - Bloomberg

росія може призупинити або уповільнити цикл зниження процентних ставок цього тижня через посилення ризиків інфляції та загрозу підвищення податків. Це пов'язано з атаками України на російські нафтопереробні заводи, що призвело до зростання цін на бензин.

Економіка • 24 жовтня, 07:41 • 2586 перегляди
Сенат США готується до "тижня росії" після санкцій Трампа проти російської нафти - Politico

Сенатор США Ліндсі Грем очікує, що Сенат проведе "тиждень росії" для розгляду законопроєктів про санкції. Це відбувається після того, як президент Трамп наклав санкції на енергетичний сектор москви.

Політика • 24 жовтня, 06:53 • 3040 перегляди
Найскладніше зі світлом у Корюківській громаді Чернігівщини - радник ОВА

На Чернігівщині зберігається складна ситуація з електропостачанням через щоденні обстріли, найважче у Корюківській громаді. Енергетики активно працюють над відновленням, діють графіки відключень, а також вирішуються питання зі зв'язком та водопостачанням.

Суспільство • 24 жовтня, 06:50 • 3218 перегляди
Трамп обрав середній варіант санкцій проти росії - WSJ

Президент США Дональд Трамп обрав середній за жорсткістю варіант санкцій проти росії, спрямованих на енергетичний сектор. Це сталося після того, як Трамп дійшов висновку, що путін "водить його за ніс", продовжуючи завдавати ударів по Україні.

Політика • 24 жовтня, 06:24 • 3400 перегляди
Міністр економіки Німеччини прибула до Києва: у фокусі - допомога в енергетиці та оборонна співпраця

Міністр економіки Німеччини Катеріна Райхе прибула до Києва, щоб обговорити відновлення енергетичної інфраструктури України та розширення німецько-української оборонної співпраці. Вона пообіцяла дослідити, як Німеччина може надати більш конкретну підтримку в цій галузі.

Економіка • 24 жовтня, 06:11 • 4702 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент США Дональд Трамп однаково тисне на путіна і Зеленського. Нещодавні санкції проти російських нафтових компаній "лукойл" та "роснєфть" стали результатом зустрічі Трампа з генсеком НАТО.

Політика • 24 жовтня, 05:49 • 27279 перегляди
Нацбанк різко підняв офіційний курс долара та євро: офіційний курс валют на 24 жовтня

Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 41,89 гривні, а євро — 48,55 гривні. На готівковому ринку долар не змінився, тоді як у банках курси коливаються.

Економіка • 24 жовтня, 05:02 • 2998 перегляди
Укрзалізниця попередила про затримки поїздів на Кіровоградщині, Харківщині та Сумщині через обстріли

Рух поїздів на Кіровоградщині, Харківщині та Сумщині ускладнений 24 жовтня через пошкодження інфраструктури та обмеження руху. Застосовується комбіноване транспортування, резервна тяга та об’їзні маршрути, що призвело до затримок до 2 годин для деяких рейсів.

Суспільство • 24 жовтня, 04:59 • 3174 перегляди
росія атакувала Кіровоградщину: 19 населених пунктів залишилися без світла

В ніч на 24 жовтня російська армія атакувала Кіровоградщину, влучивши в об'єкти критичної інфраструктури Новоукраїнського району. Внаслідок обстрілу 19 населених пунктів залишилися без світла, жертв немає.

Війна в Україні • 24 жовтня, 04:43 • 2894 перегляди
Китайські обмеження на рідкоземельні метали загрожують промисловості Євросоюзу

Європейський Союз зіткнувся з ризиком серйозної кризи постачання критично важливих матеріалів. Китай запровадив нові експортні обмеження на рідкоземельні магніти та сировину для їх виробництва.

Економіка • 24 жовтня, 02:27 • 4098 перегляди
Німеччина прагне убезпечити дочірні компанії "Роснефті" від санкцій США - Reuters

Німецька влада намагається захистити дочірні підприємства "Роснефті" в Німеччині від нових санкцій США. Водночас у свіжому санкційному переліку Мінфіну США відсутні обидві німецькі філії компанії.

Економіка • 24 жовтня, 01:38 • 26213 перегляди
США відновлюють розвідку та видобуток нафти й газу в природному заповіднику Аляски

Адміністрація президента США Дональда Трампа поновила розвідку та видобуток нафти й газу в Арктичному національному заповіднику дикої природи на півночі Аляски. Це рішення скасовує попередні обмеження адміністрації Джо Байдена та викликає занепокоєння екологічних організацій.

Новини Світу • 24 жовтня, 01:00 • 3346 перегляди
В Україні розширюють мережу автономних медзакладів: продовжується встановлення сонячних електростанцій в лікарнях

В Україні продовжується встановлення сонячних електростанцій у медичних закладах для підготовки до зими та посилення енергетичної автономності. У Самборі на даху міської лікарні встановили СЕС потужністю 55,68 кВт, що забезпечує безперебійну роботу критичної інфраструктури.

Здоров'я • 23 жовтня, 22:12 • 3456 перегляди