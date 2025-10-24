Краще зараз, ніж ніколи: Зеленський про санкції США проти компаній "роснефть" та "лукойл"

Президент України Володимир Зеленський прокоментував запровадження санкцій США проти "роснефть" і "лукойл", заявивши, що "краще зараз, ніж ніколи". Він подякував партнерам за ці заходи, наголосивши, що Україна раніше сама боролася проти російської енергетики. США закликали москву негайно припинити війну проти України.