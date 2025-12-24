фсб заявила про вбивство росіянина за нібито підготовку диверсії на об’єкті "Транснафти"

$42.100.05
Ексклюзив
13:26 • 1648 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 13087 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 11996 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
08:22 • 15104 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 32373 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 48189 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 65347 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 72047 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 42170 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 54703 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 13086 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 65347 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 40234 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 72047 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 54703 перегляди
Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршрутуVideo14:00 • 176 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 15420 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"Video23 грудня, 20:27 • 6304 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 32717 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 29781 перегляди
фсб заявила про вбивство росіянина за нібито підготовку диверсії на об’єкті "Транснафти"

Київ • УНН

 • 40 перегляди

російська фсб вбила нібито диверсанта, який співпрацював із Україною та планував теракти на території рф.

фсб заявила про вбивство росіянина за нібито підготовку диверсії на об’єкті "Транснафти"

російська спецслужба відзвітувала про ліквідацію громадянина рф, який, за версією відомства, планував підрив на станції нафтопроводу. Також його звинуватили у взаємодії з українськими спецслужбами. Про це повідомляє видання "Дождь", пише УНН.

Деталі

За повідомленням Центру громадських зв’язків фсб, убитий чоловік нібито "контактував із куратором з української терористичної організації за допомогою месенджера WhatsApp". Силовики стверджують, що затриманий готував "диверсійно-терористичний акт" та займався збором інформації про стан об’єктів нафтогазової галузі в різних регіонах росії.

У фсб заявляють, що під час спроби затримання чоловік нібито чинив збройний опір. Унаслідок перестрілки його вбили на місці. Жодних підтверджень особи загиблого чи незалежних доказів його причетності до підготовки вибуху спецслужба наразі не надала.

У Лондоні ув’язнили банду, яка підпалила склад із допомогою для України за наказом "вагнера" – Sky News24.10.25, 20:04 • 4324 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
російська пропаганда
Енергетика
Війна в Україні
Україна
Лондон