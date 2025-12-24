фсб заявила про вбивство росіянина за нібито підготовку диверсії на об’єкті "Транснафти"
Київ • УНН
російська фсб вбила нібито диверсанта, який співпрацював із Україною та планував теракти на території рф.
російська спецслужба відзвітувала про ліквідацію громадянина рф, який, за версією відомства, планував підрив на станції нафтопроводу. Також його звинуватили у взаємодії з українськими спецслужбами. Про це повідомляє видання "Дождь", пише УНН.
Деталі
За повідомленням Центру громадських зв’язків фсб, убитий чоловік нібито "контактував із куратором з української терористичної організації за допомогою месенджера WhatsApp". Силовики стверджують, що затриманий готував "диверсійно-терористичний акт" та займався збором інформації про стан об’єктів нафтогазової галузі в різних регіонах росії.
У фсб заявляють, що під час спроби затримання чоловік нібито чинив збройний опір. Унаслідок перестрілки його вбили на місці. Жодних підтверджень особи загиблого чи незалежних доказів його причетності до підготовки вибуху спецслужба наразі не надала.
