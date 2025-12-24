ФСБ заявила об убийстве россиянина за якобы подготовку диверсии на объекте "Транснефти"

Российская спецслужба отчиталась о ликвидации гражданина РФ, который, по версии ведомства, планировал подрыв на станции нефтепровода. Также его обвинили во взаимодействии с украинскими спецслужбами. Об этом сообщает издание "Дождь", пишет УНН.

Подробности

По сообщению Центра общественных связей ФСБ, убитый мужчина якобы "контактировал с куратором из украинской террористической организации с помощью мессенджера WhatsApp". Силовики утверждают, что задержанный готовил "диверсионно-террористический акт" и занимался сбором информации о состоянии объектов нефтегазовой отрасли в разных регионах России.

В ФСБ заявляют, что при попытке задержания мужчина якобы оказал вооруженное сопротивление. В результате перестрелки его убили на месте. Никаких подтверждений личности погибшего или независимых доказательств его причастности к подготовке взрыва спецслужба пока не предоставила.

