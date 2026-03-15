Израиль готовит масштабную военную кампанию против Ирана на три недели - CNN

Киев • УНН

 • 1032 просмотра

ЦАХАЛ планирует операции против иранского режима на период более трех недель. Целью Израиля является серьезное ослабление возможностей Тегерана в координации с США.

Израиль планирует продолжать военную кампанию против Ирана еще как минимум три недели. Об этом в комментарии для CNN заявила пресс-секретарь Армии обороны Израиля Эффи Дефрин, передает УНН.

Мы готовы, в координации с нашими союзниками из США, и разрабатываем планы как минимум до еврейского праздника Песах, примерно через три недели. И у нас есть более масштабные планы на период еще более трех недель после этого

- заявила она.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа добавила, что Израиль "работает не по секундомеру или расписанию, а для достижения своих целей, которые заключаются в том, чтобы серьезно ослабить иранский режим".

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна получает военную помощь от России и Китая на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

На это ответил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко. Он назвал заявление Тегерана попыткой "набить себе цену".

Евгений Устименко

