Довольно войны — Зеленский написал путину открытое письмо с предложением встречи

Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору Владимиру Путину — предложил назначить встречу и определить дату, передает УНН.

"Когда вы более 26 лет назад возглавили Россию, многие в Украине относились к вам положительно. Так было. Это уже в прошлом. Сейчас абсолютное большинство украинцев воспринимает положительно то, что наши дальнобойные дроны заглянули на открытие вашего форума в Петербурге, преодолев расстояние более чем в 1000 километров. Как вы хорошо знаете, это расстояние не является пределом наших возможностей. 26 лет вашей власти полностью изменили повестку дня в отношениях между Украиной и Россией. От обсуждений товарооборота и других гражданских вопросов наши народы перешли к тематике исключительно попаданий и потерь", — пишет Зеленский.

Он добавляет, что почти весь свой президентский срок Путин провел в войне против Украины, и что бы он ни говорил о НАТО, геополитике и русском языке, эта война является личным выбором Путина — войной без реальной причины.

"Именно так это запомнит история. Это время могло бы пройти совсем иначе. Мы часто слышим, что война вас устраивает. Конечно, не в тех случаях, когда речь идет о безопасности вашей резиденции на Валдае или парада в Москве. Ваша собственная жизнь для вас ценна. Но сейчас мы все видим, что это наконец перестает устраивать россиян — то, что война приносит все больше негатива России. Им не нравятся наши дроны и ракеты. Им не нравится дефицит бензина и постоянный рост цен. Им не нравятся постоянные запреты.

Им не нравится ваше намерение устроить вторую волну мобилизации, чтобы расширить войну на другое направление в Украине или направить против каких-то еще стран — соседей России. Им не нравится, что вашей войне не видно конца. Да, вы все еще можете заставлять россиян так существовать. Но ваши ресурсы существенно сокращаются. У вас не хватит денег и политической силы, чтобы и дальше покупать лояльность россиян, как вы это делали 26 лет. Мы будем делать все, чтобы мир об этом позаботился. Как вы сами говорите, "нужно все подсчитать", — отмечает Зеленский.

Президент подчеркнул, что вчера получил доклад о потерях РФ в мае, которые составили более 30 тыс. убитых и раненых, и этот показатель держится почти каждый месяц.

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"По каждой вашей потере у нас есть видеоподтверждение — это не голословно. Мы знаем, что в ваших потерях на фронте 63 процента — это убитые, и только 37 процентов — раненые. В XXI веке армии не могут позволять себе такого баланса. В дальнейшем доля убитых возрастет. Не то чтобы мы в Украине переживали о россиянах. После всего, что принесла в Украину ваша война. Но я забочусь об украинцах. Мы теряем своих людей, и каждая наша потеря нам причиняет боль. И даже когда уровень потерь украинских один к пяти или один к шести по сравнению с потерями российскими, это все равно имеет большое значение. Как имеет значение и то, что вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, прежде всего Донецкой области. Вы не захватите ее и в этом году.

Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны безмерно лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готово дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете", — добавил Глава государства.

Зеленский также отмечает, что многие не верили, что Украина продержится столько времени в защите, в том числе и Путин не верил, что Россия не ожидала полномасштабного сопротивления от Украины и не прогнозировали, что все зайдет так далеко.

"Мы получаем поддержку, вы — санкции. И так будет продолжаться, пока не будет справедливости для Украины, которой мы хотим и которая может быть достигнута. Мы не дадим достичь успеха тем, кто пытается вас убедить, что санкции против России будут ощутимо ослаблены и что поддержка Украины будет ощутимо сокращена без существенных изменений в вашей позиции по Украине. Пример Орбана демонстрирует, каким позором заканчивают те, кто выбирает помогать России в войне против нас. Украина прошла тяжелые зимы, когда вы пытались уничтожить нашу энергетику. Мы выстояли, и даже в темноте стойкость украинцев сохранилась. Мы перенесли войну на вашу территорию, и вы бы не справились с этим без помощи Северной Кореи. Вы первый правитель России, который был вынужден обращаться за помощью в Пхеньян. И сегодня вы полностью зависите от Китая — тоже впервые в истории России. Вы рассчитывали, что украинцам не хватит сил защитить себя, но теперь наши парни помогают строить защиту нашим партнерам на Ближнем Востоке и в Заливе. Вы надеялись на внутреннюю смуту в Украине, но это против вас взбунтовались ваши же военные формирования. 23 июня будет очередная годовщина, и замалчивание не сотрет из истории этот факт. И это сейчас на вас смотрят с очевидной усталостью ваши же чиновники, бизнесмены и пропагандисты. Мир это видит. У мира нет усталости от Украины, на которую вы долго рассчитывали. А вот от России есть усталость даже у тех в глобальном мире, кто помогает вам обходить санкции и поддерживать на плаву экономику. Вы не можете этого не замечать. После 26 лет старость начала брать свое. Чем дальше, тем больше будет усталость и от вас", — отметил Президент.

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Он подчеркнул, что у Украины есть документы от разведки, что Россия сейчас рассматривает планы войны еще и на 2027 и 2028 годы, а также наша разведка знает, что РФ хочет втянуть в войну Беларусь.

"Мы видим, что вы разыгрываете какую-то партию с Приднестровьем. Ваши пропагандисты угрожают так или иначе всем соседям России. Действительно ли вы хотите пройти через все это?

Выбор сейчас за вами. Довольно войны. Украина предлагает закончить эту войну. Нужно сделать это честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны. Мы видим, что США уделяют все свое внимание вопросу Ирана, и неправильно просто ждать, когда в их внимании очередь дойдет до войны в Европе. Украина предлагает закончить войну в формате между нами и вами. Я предлагаю вам встречу. Все слышали, как ваши представители, улыбаясь, говорили, что я якобы могу приехать в Москву. Но после таких 26 лет украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего. Есть страны, которые традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира. Швейцария, Турция, страны Арабского мира — многие могут и хотят принять эту встречу.

Именно лидеры решают ключевые вопросы — так было и будет всегда. Я предлагаю определить четкую дату встречи. Мы слышали, что вам пообещали на Аляске решение каких-то вещей, касающихся Украины и Европы. Но вы видите, что украинские и европейские вопросы решаются не в Анкоридже. К начатому между нами двустороннему треку могут присоединиться другие определенные участники. Поскольку война идет в Европе, и нам в Украине нужны гарантии безопасности, и вы для себя хотите гарантий безопасности, логичным кажется участие тех, кто действительно может выступить гарантами", — добавляет украинский Президент.

По словам Президента, у Украины было много договоров с Россией, которые не сработали, поэтому нужно найти прежде всего двусторонние ответы на существующие вопросы и не прятаться от сложных вопросов за любыми формулировками, техническими группами или потерей времени в челночной дипломатии.

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"Своей войной вы навсегда разграничили Украину и Россию. Линия фронта сейчас — это линия, с которой должна начаться дипломатия. Украина готова прекратить огонь полностью — на время, пока будут идти переговоры. И это стандартная практика, которую подтверждают сейчас и обстоятельства вокруг Ирана. Попытка установить реальную тишину — это лучший старт, чтобы начать говорить друг с другом. Мы считаем, что это будет не просто попыткой, а реальным прекращением огня, если вы этого захотите. Вы знаете, что мониторинг прекращения огня по линии остановки могут обеспечить Соединенные Штаты. Украина готова к обмену военнопленными по принципу "всех на всех", и это может стать хорошим прологом к окончанию войны. Нужно сделать серьезные шаги для возвращения гражданских и детей, которые были вывезены в течение войны. Нужно определить, каким будет будущее для всех последующих поколений украинцев и россиян. Если вы лично в своих мыслях не придете к идее, что эту войну пора завершать, Украина продолжит бороться за свое существование. У нас будут те, кто нас поддержит. Но и вам придется значительно больше бороться за ваше существование — не России, а ваше личное. И это не угроза от меня или Украины. Это факты российской истории, которые вы хорошо знаете: когда Россия устает, происходят перемены. Мы можем работать на такую усталость. Вы можете остановить свою войну. Вечная память всем, чьи жизни были унесены этой войной. Слава Украине", — резюмировал Президент.