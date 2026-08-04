Директора хмельницкого языкового центра, подозреваемого в развращении учениц, взяли под стражу
Киев • УНН
Суд избрал меру пресечения директору языкового центра в Хмельницком, подозреваемому в развращении малолетней и несовершеннолетней учениц. Мужчину взяли под стражу без права внесения залога.
В Хмельницком суд избрал меру пресечения директору языкового центра, которого подозревают в развращении малолетней и несовершеннолетней учениц. Мужчину взяли под стражу без права внесения залога. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Ходатайство об избрании меры пресечения в суде поддержал руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Антон Ковальский.
Сегодня, 4 августа, Хмельницкий горрайонный суд применил к 58-летнему подозреваемому в развращении малолетней и несовершеннолетней девочек меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога
Дополнение
58-летний директор языкового центра подозревается в развращении учениц во время занятий.
По данным следствия, мужчина, который преподавал в центре английский язык, во время занятий совершал развратные действия в отношении двух учениц в возрасте 13 и 14 лет. Следователи установили, что действия в отношении одной из потерпевших продолжались на протяжении 2018–2020 годов, в отношении другой - в 2023–2025 годах.