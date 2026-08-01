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Винодельне Брэда Питта и Анджелины Джоли во Франции угрожают лесные пожары

Киев • УНН

 • 182796 просмотра

Винодельня Château Miraval на юго-востоке Франции оказалась под угрозой из-за масштабных лесных пожаров. Поместье принадлежало Брэду Питту и Анджелине Джоли, которые судятся из-за его продажи.

Винодельне Брэда Питта и Анджелины Джоли во Франции угрожают лесные пожары

Французская винодельня Château Miraval, принадлежавшая Брэду Питту и Анджелине Джоли, оказалась под угрозой из-за масштабных лесных пожаров на юго-востоке Франции. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.

Детали

Винодельня Château Miraval расположена на юго-востоке Франции, в селе Корренс, где сейчас продолжается масштабный лесной пожар, распространяющийся по всей Европе.

По данным издания, рядом с винодельней и виноградниками уже был виден густой коричневый дым, а после захода солнца небо освещали красные и оранжевые языки пламени.

Винодельню 62-летний актер приобрел еще в 2012 году вместе с 51-летней Анджелиной Джоли. Однако после того, как актриса продала свою половину имущества российскому миллиардеру Юрию Шефлеру, Брэд Питт в феврале 2022 года подал на нее в суд, утверждая, что она нарушила их соглашение о том, что ни один из них не будет продавать свою долю третьей стороне без согласия другого.

В свою очередь, Джоли заявила суду, что ей не требовалось одобрение Питта на сделку, и что он вырвал из контекста ее предыдущие заявления о продаже, чтобы добиться "финансовой независимости".

Напомним

Актриса готовится к новому этапу жизни после совершеннолетия детей. Она выставила поместье в Калифорнии на продажу почти за 30 миллионов долларов.

Алла Киосак

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