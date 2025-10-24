Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала скорое представление вариантов репарационного кредита для Украины. Европейские страны также договорились продолжать давление на Россию через санкции.
Украина планирует привлечь 2 миллиарда евро для дополнительного импорта газа. Финансирование поступит из внутренних резервов и внешней помощи партнеров.
Министр экономики Германии Катерина Райхе прибыла в Киев, чтобы обсудить восстановление энергетической инфраструктуры Украины и расширение германо-украинского оборонного сотрудничества. Она пообещала исследовать, как Германия может оказать более конкретную поддержку в этой области.
В Украине продолжается установка солнечных электростанций в медицинских учреждениях для подготовки к зиме и усиления энергетической автономности. В Самборе на крыше городской больницы установили СЭС мощностью 55,68 кВт, что обеспечивает бесперебойную работу критической инфраструктуры.
Правительство выделило 8,4 млрд грн на импорт газа для отопительного сезона для населения. Это решение является частью подготовки к зиме в условиях обстрелов, что позволит повысить надежность поставок газа и тепла.
Цены на электроэнергию для украинцев останутся неизменными этой зимой. Правительство продлило действие ПСО до 30 апреля 2026 года.
Венгрия планирует покупать ядерное топливо у США, но не будет прекращать импорт из россии. Это позволит диверсифицировать закупки и обеспечить безопасное обслуживание атомных мощностей.
Дополнительные 1,5 млрд норвежских крон (около 150 млн долларов) будут направлены на электроэнергию и отопление. Средства поступают через Инвестиционную рамку ЕС для Украины.
В четверг, 23 октября, в Украине ожидается потепление до +11+16°C, на севере востока до +7+9°C. Небольшие дожди возможны только ночью и утром в Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.
После российских ударов в Чернигове вся критическая инфраструктура, включая "Водоканал", перешла на питание от генераторов. В Новгороде-Северском враг нанес удары по центру, повредив больницу, стадион, учебное заведение и жилые дома.
В Киеве из-за ночных обстрелов часть домов временно осталась без горячей воды. Проблемы с поставками наблюдаются в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Печерском, Подольском, Святошинском и Шевченковском районах.
Во втором квартале 2025 года цены на жилье в ЕС выросли на 5,4%, а арендная плата – на 3,2% по сравнению с аналогичным кварталом 2024 года. Лондон и Париж остаются лидерами по самым высоким ценам на аренду жилья.
Отопительный сезон уже стартовал во многих регионах Украины, Ровенская область первой "включила отопление". Некоторые прифронтовые регионы еще готовятся к подаче тепла.
Президент Зеленский провел разговор с премьер-министром Испании Санчесом, обсудив шаги по укреплению обороны Украины и энергетическую помощь. Стороны скоординировали дипломатическую работу и договорились о встрече для дальнейшей поддержки Украины.
Швеция предоставляет Украине дополнительные 33,5 миллиона евро для усиления поддержки в зимний период. Средства будут направлены в Фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины Всемирного банка.
Отопительный сезон начался для объектов социальной сферы, где более 40% детских садов, школ и больниц уже получают тепло. Местные власти индивидуально принимают решение о начале отопительного сезона в общинах.
Президент Владимир Зеленский заявил, что российская тактика остается неизменной – убийства мирных людей и террор холодом. Он сообщил о восстановительных работах в Черниговской и Сумской областях после ударов по энергетике.
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что отопление включат по всей Украине в течение 10 дней, что должно привести к снижению потребления электроэнергии. Это связано с тем, что резкое снижение температуры привело к увеличению потребления электроэнергии более чем на 20% с начала месяца.