24 октября, 17:15 • 16700 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 29430 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23641 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 28215 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24718 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41094 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25715 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20045 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28186 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76190 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Новости по теме
Планы по репарационному займу Украине будут представлены в ближайшее время – глава Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала скорое представление вариантов репарационного кредита для Украины. Европейские страны также договорились продолжать давление на Россию через санкции.

Экономика • 24 октября, 18:12 • 3008 просмотра
Украине нужно около €2 млрд для дополнительного импорта газа - Премьер

Украина планирует привлечь 2 миллиарда евро для дополнительного импорта газа. Финансирование поступит из внутренних резервов и внешней помощи партнеров.

Экономика • 24 октября, 11:47 • 2144 просмотра
Министр экономики Германии прибыла в Киев: в фокусе - помощь в энергетике и оборонное сотрудничество

Министр экономики Германии Катерина Райхе прибыла в Киев, чтобы обсудить восстановление энергетической инфраструктуры Украины и расширение германо-украинского оборонного сотрудничества. Она пообещала исследовать, как Германия может оказать более конкретную поддержку в этой области.

Экономика • 24 октября, 06:11 • 4892 просмотра
В Украине расширяют сеть автономных медучреждений: продолжается установка солнечных электростанций в больницах

В Украине продолжается установка солнечных электростанций в медицинских учреждениях для подготовки к зиме и усиления энергетической автономности. В Самборе на крыше городской больницы установили СЭС мощностью 55,68 кВт, что обеспечивает бесперебойную работу критической инфраструктуры.

Здоровье • 23 октября, 22:12 • 3594 просмотра
Отопительный сезон: правительство выделило 8,4 млрд грн на импорт газа

Правительство выделило 8,4 млрд грн на импорт газа для отопительного сезона для населения. Это решение является частью подготовки к зиме в условиях обстрелов, что позволит повысить надежность поставок газа и тепла.

Экономика • 23 октября, 17:23 • 2648 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля

Цены на электроэнергию для украинцев останутся неизменными этой зимой. Правительство продлило действие ПСО до 30 апреля 2026 года.

Экономика • 22 октября, 16:19 • 24986 просмотра
Венгрия хочет покупать ядерное топливо у США - Сийярто

Венгрия планирует покупать ядерное топливо у США, но не будет прекращать импорт из россии. Это позволит диверсифицировать закупки и обеспечить безопасное обслуживание атомных мощностей.

Новости Мира • 22 октября, 14:54 • 2701 просмотра
Норвегия выделяет около 150 млн долларов Украине: на что пойдут средства

Дополнительные 1,5 млрд норвежских крон (около 150 млн долларов) будут направлены на электроэнергию и отопление. Средства поступают через Инвестиционную рамку ЕС для Украины.

Экономика • 22 октября, 11:30 • 3316 просмотра
Тепло и почти без осадков: какая погода будет в Украине 23 октября

В четверг, 23 октября, в Украине ожидается потепление до +11+16°C, на севере востока до +7+9°C. Небольшие дожди возможны только ночью и утром в Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Погода и окружающая среда • 22 октября, 11:18 • 1841 просмотра
В Черниговской области после российских ударов возникли серьезные проблемы с водоснабжением - ОВА

После российских ударов в Чернигове вся критическая инфраструктура, включая "Водоканал", перешла на питание от генераторов. В Новгороде-Северском враг нанес удары по центру, повредив больницу, стадион, учебное заведение и жилые дома.

Общество • 22 октября, 11:17 • 3178 просмотра
Часть домов в Киеве осталась без горячей воды из-за ночных обстрелов: какие районы пострадали

В Киеве из-за ночных обстрелов часть домов временно осталась без горячей воды. Проблемы с поставками наблюдаются в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Печерском, Подольском, Святошинском и Шевченковском районах.

Киев • 22 октября, 10:34 • 2680 просмотра
Аренда жилья в европейских столицах: сколько стоит и где самая дорогаяPhoto

Во втором квартале 2025 года цены на жилье в ЕС выросли на 5,4%, а арендная плата – на 3,2% по сравнению с аналогичным кварталом 2024 года. Лондон и Париж остаются лидерами по самым высоким ценам на аренду жилья.

Экономика • 22 октября, 09:28 • 30967 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка

Отопительный сезон уже стартовал во многих регионах Украины, Ровенская область первой "включила отопление". Некоторые прифронтовые регионы еще готовятся к подаче тепла.

Общество • 22 октября, 07:30 • 37382 просмотра
Зеленский и Санчес обсудили энергетическую помощь Украине и договорились о встрече

Президент Зеленский провел разговор с премьер-министром Испании Санчесом, обсудив шаги по укреплению обороны Украины и энергетическую помощь. Стороны скоординировали дипломатическую работу и договорились о встрече для дальнейшей поддержки Украины.

Политика • 21 октября, 17:15 • 2837 просмотра
Швеция выделяет Украине дополнительные 33,5 млн евро помощи перед зимойVideo

Швеция предоставляет Украине дополнительные 33,5 миллиона евро для усиления поддержки в зимний период. Средства будут направлены в Фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины Всемирного банка.

Экономика • 21 октября, 13:30 • 2679 просмотра
Отопительный сезон в детсадах, школах и больницах: в Минразвития говорят, к 40% подали тепло

Отопительный сезон начался для объектов социальной сферы, где более 40% детских садов, школ и больниц уже получают тепло. Местные власти индивидуально принимают решение о начале отопительного сезона в общинах.

Общество • 21 октября, 12:37 • 2367 просмотра
Тактика рф - это убийства людей и террор холодом: Зеленский о последствиях атак россиян на энергетику

Президент Владимир Зеленский заявил, что российская тактика остается неизменной – убийства мирных людей и террор холодом. Он сообщил о восстановительных работах в Черниговской и Сумской областях после ударов по энергетике.

Война в Украине • 21 октября, 11:19 • 3288 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что отопление включат по всей Украине в течение 10 дней, что должно привести к снижению потребления электроэнергии. Это связано с тем, что резкое снижение температуры привело к увеличению потребления электроэнергии более чем на 20% с начала месяца.

Общество • 21 октября, 07:53 • 17936 просмотра