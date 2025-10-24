Тепло и почти без осадков: какая погода будет в Украине 23 октября

В четверг, 23 октября, в Украине ожидается потепление до +11+16°C, на севере востока до +7+9°C. Небольшие дожди возможны только ночью и утром в Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.