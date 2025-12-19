Премьер Венгрии Орбан в Брюсселе усомнился, "кто на кого напал" во время войны в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам саммита в Брюсселе сделал ряд неоднозначных заявлений относительно войны в Украине и финансовых инструментов ЕС. Глава венгерского правительства раскритиковал западный подход к поддержке Киева, назвав иллюзией надежды на будущие репарации от России. Об этом сообщает HVG, пишет УНН.

Детали

Выступая перед журналистами, Орбан иронично описал видение ситуации западными лидерами, поставив под сомнение очевидные факты российского вторжения.

Они (западные лидеры – ред.) спокойно завтракают дома, пьют кофе и думают, как морально правильно помогать маленькой стране, на которую напали, конечно, она не такая уж и маленькая, и даже непонятно, кто на кого напал, в любом случае мы сейчас помогаем стране, которая подверглась насилию, и нам это ничего не стоит. Но в конце концов они (Украина – ред.) заплатят – заявил премьер-министр.

Вопрос замороженных активов

Орбан подчеркнул, что Венгрии удалось избежать риска использования замороженных российских активов. Он в очередной раз отметил, что конфискация этих средств была бы равносильна объявлению войны. Премьер также добавил, что если бы такое решение приняли, Венгрия немедленно вывела бы свои валютные резервы из Западной Европы, чтобы не допустить их потенциальной конфискации в будущем.

На фоне серьезных политических заявлений Орбан не упустил возможности посмеяться над атмосферой Брюсселя, отметив, что "все, что здесь происходит, плохо для нас, иначе это место было бы хорошим".

