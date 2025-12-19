Премьер Венгрии Орбан в Брюсселе усомнился, "кто на кого напал" во время войны в Украине

$42.340.00
15:48 • 4644 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34 • 10401 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53 • 10894 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21 • 19330 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 17525 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39 • 14317 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 16028 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 12873 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 21389 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:08 • 11123 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
В Киеве демонтируют памятник Булгакову, Ахматовой и декоммунизируют еще 13 объектов19 декабря, 07:49
В воинских частях начали тестировать систему "Имущество": что предусматривается19 декабря, 09:27
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать19 декабря, 10:04
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантов19 декабря, 10:41
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 419 декабря, 11:05
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
14:21 • 19331 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
11:39 • 21390 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 25289 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 27649 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 53839 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздников
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании Трамп17 декабря, 19:12
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена Спилберга17 декабря, 16:22
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18
Премьер Венгрии Орбан в Брюсселе усомнился, "кто на кого напал" во время войны в Украине

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Венгерский премьер и "друг" Путина Орбан в Брюсселе раскритиковал западный подход к поддержке Киева, назвав иллюзией надежды на будущие репарации от России. Он также заявил, что Венгрии удалось избежать риска использования замороженных российских активов.

Премьер Венгрии Орбан в Брюсселе усомнился, "кто на кого напал" во время войны в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам саммита в Брюсселе сделал ряд неоднозначных заявлений относительно войны в Украине и финансовых инструментов ЕС. Глава венгерского правительства раскритиковал западный подход к поддержке Киева, назвав иллюзией надежды на будущие репарации от России. Об этом сообщает HVG, пишет УНН.

Детали

Выступая перед журналистами, Орбан иронично описал видение ситуации западными лидерами, поставив под сомнение очевидные факты российского вторжения.

Они (западные лидеры – ред.) спокойно завтракают дома, пьют кофе и думают, как морально правильно помогать маленькой стране, на которую напали, конечно, она не такая уж и маленькая, и даже непонятно, кто на кого напал, в любом случае мы сейчас помогаем стране, которая подверглась насилию, и нам это ничего не стоит. Но в конце концов они (Украина – ред.) заплатят 

– заявил премьер-министр.

Вопрос замороженных активов

Орбан подчеркнул, что Венгрии удалось избежать риска использования замороженных российских активов. Он в очередной раз отметил, что конфискация этих средств была бы равносильна объявлению войны. Премьер также добавил, что если бы такое решение приняли, Венгрия немедленно вывела бы свои валютные резервы из Западной Европы, чтобы не допустить их потенциальной конфискации в будущем.

На фоне серьезных политических заявлений Орбан не упустил возможности посмеяться над атмосферой Брюсселя, отметив, что "все, что здесь происходит, плохо для нас, иначе это место было бы хорошим".

Орбан заявил, что репарационный кредит Украине "мертв". Ряд других лидеров поддержали план ЕС18.12.25, 12:37 • 5500 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Европейский Союз
Брюссель
Венгрия
Украина