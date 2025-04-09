СБУ допросила двух граждан Китая, захваченных в плен в Донецкой области. Они рассказали, как их завербовали в армию рф и о первом боевом задании.
Президент США Дональд Трамп объявил о 90-дневной паузе во введении пошлин. Он объяснил это тем, что нужна гибкость, поскольку люди немного испугались.
Президент Украины заявил, что более 150 граждан Китая воюют против Украины в составе российской армии. Один из пленных китайцев рассказал, что украинский военный спас ему жизнь.
Дональд Трамп заявил об увеличении пошлин на товары из Китая до 125%. Также он объявил 90-дневную паузу на введение новых пошлин США и снижение взаимных тарифов на 10%.
Украина по дипломатическим каналам доведет информацию Китаю об участии их граждан в войне на стороне рф. СБУ уже проводит процессуальные действия с пленными китайцами.
Правительство Индии одобрило закупку 26 истребителей морского базирования Rafale во Франции. Соглашение предусматривает также обслуживание 36 истребителей, приобретенных Индией в 2016 году.
США усилит военное присутствие в западной части Тихого океана с помощью боевых дронов Replicator. Программа остается ключевым направлением Пентагона.
Китай сократил экспорт автомобилей в рф почти на 50% из-за ожидания россиянами возвращения иностранных брендов. Теперь главные направления экспорта – Мексика и ОАЭ.
Азиатские страны реагируют на тарифы США, защищая свои финансовые интересы. Япония ведет переговоры, Южная Корея оказывает поддержку автопроизводителям, Индия снижает ставки.
Китай увеличит дополнительные пошлины на американский импорт с 34% до 84% с 10 апреля. Это ответ на новые ограничения США, которые предусматривают пошлины в 104% на китайский импорт.
США усиливают сотрудничество с Панамой для защиты канала от угроз Китая. Китай раскритиковал заявления США, обвинив их в гегемонизме и стремлении контролировать канал.
За первый квартал 2025 года дефицит внешней торговли товарами Украины увеличился на 43%, достигнув $8,6 млрд. Товарооборот составил $28,4 млрд, импорт – $18,5 млрд, экспорт – $9,9 млрд.
Китай пообещал принять меры для защиты прав и интересов после введения США 104% пошлины. Пекин готов бороться до конца, если США будут настаивать на своем давлении.
МИД Китая заявило о проверке информации о двух гражданах, захваченных в плен в Украине.
В Госдепе США заявили об обеспокоенности по поводу пленных китайцев, воевавших на стороне рф. Китай поставляет россии 80% товаров двойного назначения, необходимых для войны.
Цены на нефть упали до самого низкого уровня с февраля 2021 года из-за опасений по поводу спроса на фоне торговой войны США и Китая. Ожидается избыток нефти на рынке из-за увеличения добычи ОПЕК+.
Акции Apple Inc. упали до самого низкого уровня с мая 2024 года из-за опасений по поводу пошлин США и Китая. Рыночная капитализация Apple снизилась до 2,59 трлн долларов.
Введение пошлин США против ЕС и Китая – это приглашение к переговорам. Возможные пошлины ЕС против США будут рычагом давления, а не реальными намерениями.
Дональд Трамп ввел сверхвысокие пошлины на импорт для ряда стран. По его словам, мировые лидеры готовы на все, чтобы заключить торговые соглашения с США.
Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на импорт фармацевтических товаров в США. Это должно стимулировать фармкомпании перенести производство в страну.
В США вступили в силу новые торговые ограничения со сверхвысокими пошлинами в 104% на китайский импорт. Финансовые рынки отреагировали падением индексов и валют в Азии.
8 апреля вечером в городе Чэндэ произошел масштабный пожар в доме престарелых. Погибло по меньшей мере 20 человек, причины возгорания устанавливаются.
Илон Маск снова раскритиковал советника Белого дома Питера Наварро, назвав его невеждой из-за заявлений о производстве Tesla. Белый дом разрешил "спарринг", признавая разные взгляды.
Почти 70 стран обратились к США по поводу переговоров относительно новых пошлин, введенных Трампом. В Белом доме заявили, что Трамп будет заключать соглашения, если они выгодны американским рабочим.
В Белом доме заявили, что дополнительные пошлины в 104% против Китая вступили в силу. Это произошло из-за того, что Пекин не отменил свои ответные меры, как требовали США.
российские спецслужбы 7 апреля осуществили масштабную кибератаку на портал War&Sanctions. За полчаса было осуществлено 56 миллионов запросов, но ГУР успешно отразило атаку.
В СНБО заявили о китайских наемниках в составе армии рф, что ставит под сомнение нейтральность Китая. Зеленский поручил МИД связаться с Пекином для выяснения обстоятельств.
Поставки нефти из рф упали до 3,23 млн баррелей в день. Москва обходит санкции, доставляя нефть в Индию и Китай, перегружая ее с судна на судно.
Украина вызвала поверенного Китая из-за участия китайцев в войне на стороне России. В МИД подчеркнули, что это подрывает доверие к Пекину и ставит под сомнение их позицию относительно мира.
Владимир Зеленский заявил, что силы обороны взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне россии. Он считает, что это важный сигнал для США.