У Трампа уверяют, что 104% пошлины против Китая вступили в силу - СМИ

В Белом доме заявили, что дополнительные пошлины в 104% против Китая вступили в силу. Это произошло из-за того, что Пекин не отменил свои ответные меры, как требовали США.