Министр обороны Израиля раскрыл детали планирования ликвидации Али Хаменеи

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в четверг, 5 марта, сообщил, что решение об устранении верховного лидера Ирана Али Хаменеи было принято премьер-министром Биньямином Нетаньяху еще в ноябре 2025 года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Первоначальный план предусматривал проведение операции в середине 2026 года, однако вспышка массовых протестов в Иране в начале этого года и угроза превентивного иранского удара заставили союзников ускорить подготовку. В результате Хаменеи был ликвидирован в первые часы совместной американо-израильской воздушной кампании, начавшейся в прошлую субботу, 28 февраля, став первым верховным правителем государства, убитым в результате целенаправленного авиаудара.

Ускорение сроков из-за угрозы иранской агрессии

По словам Каца, разработка операции происходила в максимально узком кругу руководства страны задолго до начала открытой войны. В январе план представили администрации Дональда Трампа, обосновав необходимость немедленных действий внутренней дестабилизацией в Иране, которая могла побудить теократический режим к атакам на американские активы и Израиль.

Это решение позволило союзникам нанести скоординированный удар по командным центрам Тегерана именно в момент наибольшей уязвимости системы управления исламской республики.

Уже в ноябре нас собрали с премьер-министром на очень тесной встрече, и премьер Биньямин Нетаньяху поставил себе целью устранить Хаменеи – заявил Исраэль Кац в эфире телеканала N12.

Стратегические цели кампании и смена режима

Израильское оборонное ведомство подчеркивает, что физическое устранение Хаменеи является лишь частью более широкой стратегии, направленной на полное уничтожение иранской ядерной программы и ракетного потенциала.

Тель-Авив рассматривает эти объекты как экзистенциальную угрозу, ликвидация которой должна привести к необратимой смене режима в стране. Несмотря на успешное обезглавливание верхушки власти, иранские структуры все еще пытаются удерживать контроль, что заставляет израильские и американские силы продолжать интенсивные бомбардировки военной инфраструктуры.

