Министр обороны Израиля раскрыл детали планирования ликвидации Али Хаменеи

23:07 • 730 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
17:43 • 12732 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 19109 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 44557 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 80941 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 47185 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 42440 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 68291 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 25943 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 49532 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41 • 24249 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 12737 просмотра
Лидер венгерской оппозиции раскритиковал Зеленского за заявление об Орбане5 марта, 17:28 • 9996 просмотра
Полиция Бали подтвердила, что изуродованные останки принадлежат пропавшему украинскому туристу18:04 • 7252 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto18:11 • 7536 просмотра
публикации
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41 • 24308 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59 • 53848 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 68292 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 77463 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 77523 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Али Хаменеи
Джорджия Мелони
Иран
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Великобритания
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto18:11 • 7612 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 12777 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 34962 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 41949 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 57038 просмотра
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Фокс Ньюс
Шахед-136

Министр обороны Израиля раскрыл детали планирования ликвидации Али Хаменеи

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что решение об устранении верховного лидера Ирана Али Хаменеи было принято премьер-министром Биньямином Нетаньяху в ноябре 2025 года. Хаменеи был ликвидирован в первые часы совместной американо-израильской воздушной кампании 28 февраля.

Министр обороны Израиля раскрыл детали планирования ликвидации Али Хаменеи

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в четверг, 5 марта, сообщил, что решение об устранении верховного лидера Ирана Али Хаменеи было принято премьер-министром Биньямином Нетаньяху еще в ноябре 2025 года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Первоначальный план предусматривал проведение операции в середине 2026 года, однако вспышка массовых протестов в Иране в начале этого года и угроза превентивного иранского удара заставили союзников ускорить подготовку. В результате Хаменеи был ликвидирован в первые часы совместной американо-израильской воздушной кампании, начавшейся в прошлую субботу, 28 февраля, став первым верховным правителем государства, убитым в результате целенаправленного авиаудара.

Ускорение сроков из-за угрозы иранской агрессии

По словам Каца, разработка операции происходила в максимально узком кругу руководства страны задолго до начала открытой войны. В январе план представили администрации Дональда Трампа, обосновав необходимость немедленных действий внутренней дестабилизацией в Иране, которая могла побудить теократический режим к атакам на американские активы и Израиль.

Трамп хочет быть "вовлеченным в назначение" следующего лидера Ирана, а сына Хаменеи называет "неприемлемым"05.03.26, 19:09 • 4956 просмотров

Это решение позволило союзникам нанести скоординированный удар по командным центрам Тегерана именно в момент наибольшей уязвимости системы управления исламской республики.

Уже в ноябре нас собрали с премьер-министром на очень тесной встрече, и премьер Биньямин Нетаньяху поставил себе целью устранить Хаменеи

– заявил Исраэль Кац в эфире телеканала N12.

Стратегические цели кампании и смена режима

Израильское оборонное ведомство подчеркивает, что физическое устранение Хаменеи является лишь частью более широкой стратегии, направленной на полное уничтожение иранской ядерной программы и ракетного потенциала.

Тель-Авив рассматривает эти объекты как экзистенциальную угрозу, ликвидация которой должна привести к необратимой смене режима в стране. Несмотря на успешное обезглавливание верхушки власти, иранские структуры все еще пытаются удерживать контроль, что заставляет израильские и американские силы продолжать интенсивные бомбардировки военной инфраструктуры.

Разговор Трампа и Нетаньяху стал началом войны США и Израиля с Ираном - СМИ04.03.26, 12:41 • 7428 просмотров

Степан Гафтко

Ядерное оружие
Али Хаменеи
Израиль
Reuters
Дональд Трамп
Тегеран
Биньямин Нетаньяху
Иран