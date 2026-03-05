$43.720.26
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1846 просмотра

Европейский Союз обратится к международным партнерам за дополнительным финансированием для Украины, чтобы покрыть дефицит в 30 миллиардов евро. Венгрия блокирует пакет помощи ЕС на 90 миллиардов евро из-за спора о поставках нефти.

ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg

Европейский Союз обратится к международным партнерам с просьбой предоставить дополнительное финансирование Украине, на фоне того, как "страна, пострадавшая от войны, рискует остаться без денег на пятом году полномасштабного вторжения России", сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Лидеры ЕС будут призывать "к активизации взаимодействия с третьими странами, чтобы помочь закрыть оставшийся разрыв в 30 миллиардов евро (34,9 миллиарда долларов)", когда они соберутся на саммит в Брюсселе позднее в этом месяце, согласно проекту выводов, с которым ознакомилось Bloomberg.

В декабре блок согласился предоставить Украине 90 миллиардов евро кредитной помощи на этот и следующий год, которая будет финансироваться за счет совместных заимствований после того, как несколько государств-членов отказались использовать замороженные активы российского центрального банка для гарантирования кредита.

Но пакет пока остается отложенным. В прошлом месяце Венгрия наложила вето на помощь в рамках спора с Украиной относительно поставок через трубопровод "Дружба", по которому транспортируется российская нефть через территорию Украины. Будапешт обвинил Киев в затягивании с возобновлением поставок после того, как трубопровод был поврежден в результате российского авиаудара. Украина отрицает претензии Венгрии.

Этот спор ставит Украину и ее союзников в затруднительное положение, пишет издание. Украина "может остаться без финансирования, если первый транш пакета ЕС не поступит до начала апреля", пишет издание. Будапешт настаивает, что не снимет своего вето, если не возобновятся поставки нефти через "Дружбу".

Некоторые государства-члены предложили направить миссию по установлению фактов в Украину с участием венгерских и словацких экспертов как способ разрешения спора.

ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT03.03.26, 15:07 • 64600 просмотров

"Мы договорились предоставить Украине кредит объемом 90 миллиардов евро, и мы также должны это выполнить, - сказала главный дипломат ЕС Кая Каллас на пресс-конференции в Варшаве в среду. - Поврежденный трубопровод не должен держать оборону Украины в заложниках".

"ЕС обратился к другим странам, в частности к странам "Группы семи", чтобы предоставить переходное финансирование и обеспечить покрытие финансовых потребностей Украины", пишет издание. Ожидается, что эта тема будет обсуждена, когда министры финансов соберутся в Вашингтоне в апреле на заседание Международного валютного фонда.

Ограниченные финансы, пишет издание, усиливают давление, с которым сталкивается Киев, пытаясь обеспечить военное оборудование, в частности системы противовоздушной обороны. Конфликт в Иране влияет на запасы американского оружия и потенциально может уменьшить их доступность для Украины, сообщают источники, знакомые с этим вопросом. 

Как отмечает Reuters, на фоне того, как Соединенные Штаты сосредоточены на своем конфликте с Ираном, "Украина может столкнуться с критической нехваткой американских ракет ПВО, в то время как Россия не проявляет никаких признаков ослабления своей кампании по ударам по украинским городам".

Зеленский раскрыл обеспокоенность из-за влияния продолжительной войны на Ближнем Востоке на поставки ПВО для Украины05.03.26, 10:24 • 4182 просмотра

Союзники Украины обязались отправить десятки ракет PAC-3 с момента их последней встречи в середине февраля, сообщил Reuters источник, осведомленный с этим вопросом. Италия исключила возможность изъятия из ПВО для Украины вооружения для поддержки стран Персидского залива, сообщает отдельный источник, осведомленный с этим вопросом.

Но существует обеспокоенность, что, если война с Ираном затянется, задержки с поставками в рамках PURL могут ухудшиться, поскольку США истощат собственные запасы, сообщили два европейских дипломата.

Высокопоставленный чиновник обороны США подтвердил связанные с производством задержки с поставкой в PURL в прошлом и сказал, что ситуация может ухудшиться, если война против Ирана затянется. "Мы можем производить только определенное количество за раз", – сказал чиновник.

США могут заявить о своем праве приоритезации поставок в другие страны в любое время и по любой причине.

Хотя Lockheed Martin увеличивает производство PAC-3 до 2000 ежегодно согласно соглашению, объявленному в январе, это произойдет слишком поздно, чтобы отреагировать на любой дефицит в этом году, пишет издание.

Юлия Шрамко

