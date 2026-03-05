Зеленский раскрыл обеспокоенность из-за влияния продолжительной войны на Ближнем Востоке на поставки ПВО для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обеспокоенности, что в случае долгой войны на Ближнем Востоке Америка может уменьшить поставки противовоздушной обороны, ракет для ПВО для Украины, пишет УНН.

Есть обеспокоенность из-за сигналов от Соединенных Штатов Америки, публичных и непубличных, которые говорят о продолжении этой военной операции, и что в связи с этим они будут рассчитывать на дополнительные системы ПВО для себя и союзников. И также будут тщательно смотреть на возможности своих производств РАС-2, РАС-3: это ракеты-перехватчики для "патриотов". То есть обеспокоенность такова, что в случае долгой войны Америка может уменьшить поставки противовоздушной обороны, ракет для ПВО для Украины - отметил Зеленский в интервью Rai Italia, выдержку из которого обнародовал в соцсетях.

Также в ответ на вопрос относительно обеспокоенности в связи с последствиями войны на Ближнем Востоке Зеленский отметил, что "иранский режим передавал россии оружие, которым она убивала нас, сейчас эта обеспокоенность немного уменьшилась, потому что Иран вряд ли способен что-то передавать россии в этот момент". "Но в свое время они передали лицензии, и сейчас по этим иранским лицензиям Россия сама производит соответствующие ракеты и дроны", - указал Президент.

"Что касается нефтяных цен, все в Европе и мире сейчас переживают этот кризис. Наша энергетическая кризис – она прежде всего связана с войной россии против нас. Но понятно также, что импорт нефтепродуктов из-за боевых действий уменьшен или полностью заблокирован. Это уже влияет на мировые цены на энергоносители. Это вызов, и я думаю, что все страны будут над ним работать", - сказал Зеленский.

