Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ

В украинской системе здравоохранения государство все активнее делегирует часть медицинских услуг частным клиникам. Сам по себе этот подход соответствует логике медицинской реформы: пациент получает право выбирать больницу, а средства "идут за пациентом". Однако в такой модели возникает важный вопрос: достаточно ли тщательно государство проверяет тех, кому фактически доверяет бюджетные деньги и здоровье граждан? О критериях отбора партнеров Национальной службы здоровья Украины, репутационных рисках и безопасности пациентов читайте в материале УНН.

В модели, где государство закупает медицинские услуги у частных и коммунальных учреждений, вопрос выбора партнеров становится не только техническим, но и безопасным. Ведь речь идет не просто о финансовых контрактах, а фактически о доверии государства к конкретному частному медицинскому учреждению и рекомендации для пациентов обращаться именно туда.

Требования к таким партнерам достаточно формальны: наличие лицензии, оборудования, медицинского персонала и соответствующей инфраструктуры. Однако во многих странах мира к этому добавляется еще один важный критерий – репутация медицинского учреждения и история его взаимодействия с пациентами.

Государственные контракты и репутационные риски

Оценка репутации потенциальных партнеров давно применяется в сферах, где на кону стоят большие финансовые ресурсы или общественное доверие. Речь идет, в частности, о системе комплаенса, которая стала стандартом для международного бизнеса и финансовых учреждений.

Так, международные банки перед сотрудничеством проверяют партнеров не только с юридической стороны, но и с учетом репутационных рисков. Причина проста: даже формально законная операция с партнером, вокруг которого есть подозрения или скандалы, может создать системные риски для целой компании.

Похожий принцип актуален и для медицины. Особенно важно это в условиях войны, когда украинская система здравоохранения и без того работает в условиях значительной нагрузки.

Как отмечал в комментарии для УНН бывший министр здравоохранения Олег Мусий, украинская система здравоохранения до сих пор не имеет четких механизмов, которые позволяли бы оценивать качество работы медучреждений и реагировать на возможные нарушения.

Контроля качества практически не существует, потому что не существует критериев оценки, до сих пор они никем не введены. Никем: ни Минздравом, ни НСЗУ. Поэтому показатели контроля, к сожалению, одна из болезненных тем и мест, которых пока что в нашей системе должным образом, так это должно было быть, нет - рассказал экс-министр здравоохранения Олег Мусий.

Контракты НСЗУ с клиникой Odrex

Одним из примеров рискованного сотрудничества являются контракты НСЗУ со скандальной одесской частной клиникой Odrex. Как ранее сообщал УНН, клиника фигурирует в 10 уголовных производствах, связанных с подозрениями в мошенничестве и ненадлежащем исполнении медицинских обязанностей.

Кроме того, в публичном пространстве регулярно появляются истории пациентов, которые заявляют о возможных проблемах во время лечения в этом медучреждении. Часть таких историй публикуется на Telegram-канале StopOdrex. Который после многократных блокировок сайта по искам Odrex, создали семьи умерших в клинике пациентов и люди, которые считают себя пострадавшими от лечения там.

В то же время важно отметить, что сам факт наличия уголовных производств не означает установления вины медицинского учреждения или его сотрудников, поскольку окончательные выводы по таким делам может делать только суд.

Однако сам масштаб общественной дискуссии вокруг клиники актуализирует вопрос о подходах государства к выбору партнеров. Сейчас, несмотря на публичные скандалы, Odrex остается одним из крупнейших частных партнеров НСЗУ. По данным самой службы, только в 2023 году клиника получила более 53 млн грн бюджетного финансирования в рамках Программы медицинских гарантий.

А в 2026 году клиника Odrex работает сразу по нескольким пакетам государственной программы медицинских гарантий: первичная помощь, лечение инсультов и инфарктов, реабилитация.

Очевидно, формально такое сотрудничество не противоречит действующим правилам Программы медицинских гарантий. Однако сама ситуация ставит более широкий вопрос: достаточно ли государству проверять лишь техническое соответствие медучреждений требованиям, если вокруг одного из крупнейших партнеров возникают уголовные расследования, публичные жалобы пациентов и общественные дискуссии относительно качества оказания помощи.