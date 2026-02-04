Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою

Активісти руху StopOdrex, серед яких родини померлих пацієнтів скандальної клініки "Одрекс" та люди, які вважають себе постраждалими через лікування там, запустили Telegram-канал для швидкої та безпечної комунікації. Про це на своїй сторінці в Facebook написала співзасновниця платформи StopOdrex Христина Тоткайло, повідомляє УНН.

За словами жінки, чий тато помер після лікування в клініці "Одрекс", рішення створити Telegram-канал було прийнято після третього блокування сайту StopOdrex.

Через чергове блокування платформи StopOdrex скандальною одеською клінікою "Одрекс" ми запустили Telegram-канал – як швидкий і безпечний спосіб комунікації, який складніше знищити - написала Христина Тоткайло.

Вона зазначила, що Telegram-канал виконує ті ж функції, що й нині заблокований сайт: збір та публікація анонімних історій людей про досвід лікування в клініці "Одрекс", спілкування та підтримка один одного, а також інформування підписників про перебіг "Справи Odrex".

Ми публікуємо всі історії анонімно, бо бачимо, як багато людей бояться говорити відкрито. І це страшно саме по собі. Страшно, що після втрати близької людини люди бояться ще й клініки - написала активістка.

Христина Тоткайло не єдина, хто публічно говорить про страх, залякування та тиск, з якими стикаються люди після того, як наважуються розповісти про свій досвід лікування в клініці "Одрекс". Частина постраждалих сьогодні боїться не лише юридичного чи психологічного тиску, а й за власну безпеку. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявляла вдова колишнього пацієнта клініки Odrex Світлана Гук.

А може, почнеться фізичне усунення тих постраждалих, хто втратив своїх близьких, хто втратив здоров’я? Я навіть не розумію, що сьогодні відбувається. Які кроки вони робитимуть далі? Що – прибирати "незручних" свідків чи як? - ставить питання Світлана Гук.

Вона також зазначила, що багаторазові блокування платформи StopOdrex є цілеспрямованою спробою клініки змусити людей мовчати.

На мою думку, це спроба, так би мовити, "закрити людям рота" подібним чином – шляхом блокування сайту, аби люди не могли в медіапросторі писати свої історії та розповідати про свій гіркий досвід. Ви ж розумієте, якби насправді "Одрексу" не було чого боятися і нічого приховувати, то, безумовно, ніхто б не вдавався до таких низьких дій, як блокування сайту. Ніхто б цим не займався, якби вони справді були клінікою з високим рівнем надання медичних послуг - вважає Світлана Гук.

Позиція клініки "Одрекс" щодо блокування платформи StopOdrex

Натомість попри третє блокування платформи StopOdrex, представники клініки публічно заперечують будь-яку причетність до цього. Під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" адвокати клініки заявили, що їм нібито нічого не відомо про сайт StopOdrex, де родини померлих пацієнтів та колишні пацієнти публікували свої історії лікування.

"Ми сайт не знаємо",– заявив адвокат клініки Масі Найєм.

Адвокатка юридичної компанії MILLER Анна Калинчук також зазначила, що їй нічого не відомо про платформу.

Водночас, як повідомляла співзасновниця StopOdrex Христина Тоткайло, багаторазові блокування сайту відбувалися саме після звернень компаній, пов’язаних із клінікою Odrex.

Нагадаємо

Платформа StopOdrex, створена за ініціативи людей, які вважають себе чи своїх рідних постраждалими від лікування в скандальній клініці "Одрекс". Вона позиціонується як некомерційний і неполітичний проєкт, метою якого є збір та публікація історій, а також інформування суспільства про перебіг кримінальних проваджень щодо діяльності клініки Odrex.