$44.140.0350.670.29
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
0.8м/с
86%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Публікації
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Сі Цзіньпін
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Білий дім
Європа
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
NASAMS

Новий президент Чилі розпочав будівництво бар’єру на кордоні "Прикордонний щит"

Київ • УНН

 • 516 перегляди

Хосе Антоніо Каст розпочав будівництво траншей і огорож на кордоні з Перу. Проєкт передбачає патрулювання дронами для боротьби з нелегальною міграцією.

Фото: AP

Новообраний президент Чилі Хосе Антоніо Каст менш ніж за тиждень після інавгурації розпочав підготовку до будівництва прикордонного бар’єру на півночі країни. Ініціатива є частиною його передвиборчого плану "Прикордонний щит", спрямованого на боротьбу з нелегальною міграцією та злочинністю. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Роботи стартували в районі Чакальюта на кордоні з Перу - одному з основних маршрутів нелегального перетину кордону. Проєкт передбачає створення системи траншей і огорож, а також патрулювання території дронами та військовими підрозділами.

Ми прийняли чіткі та конкретні рішення щодо закриття нашого кордону для нелегальної імміграції, торгівлі наркотиками та організованої злочинності

- заявив Каст.

Президент також наголосив, що уряд має намір реалізувати цей план без зволікань. Паралельно він уже підписав кілька указів про посилення прикордонного контролю та депортацію іноземців, які незаконно перебувають у країні.

Фото: AP

За оцінками влади, нині в Чилі проживає понад 300 тисяч мігрантів без документів, значна частина з яких прибула з Венесуели. На тлі зростання міграції в країні останніми роками зросли й побоювання щодо поширення організованої злочинності.

Чилі обирає президента: країна може отримати найправішого лідера з часів диктатури14.12.25, 21:40 • 5385 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Перу
Ассошіейтед Прес
Чилі
Венесуела