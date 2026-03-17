Новий президент Чилі розпочав будівництво бар’єру на кордоні "Прикордонний щит"

Фото: AP

Новообраний президент Чилі Хосе Антоніо Каст менш ніж за тиждень після інавгурації розпочав підготовку до будівництва прикордонного бар’єру на півночі країни. Ініціатива є частиною його передвиборчого плану "Прикордонний щит", спрямованого на боротьбу з нелегальною міграцією та злочинністю. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Роботи стартували в районі Чакальюта на кордоні з Перу - одному з основних маршрутів нелегального перетину кордону. Проєкт передбачає створення системи траншей і огорож, а також патрулювання території дронами та військовими підрозділами.

Ми прийняли чіткі та конкретні рішення щодо закриття нашого кордону для нелегальної імміграції, торгівлі наркотиками та організованої злочинності - заявив Каст.

Президент також наголосив, що уряд має намір реалізувати цей план без зволікань. Паралельно він уже підписав кілька указів про посилення прикордонного контролю та депортацію іноземців, які незаконно перебувають у країні.

За оцінками влади, нині в Чилі проживає понад 300 тисяч мігрантів без документів, значна частина з яких прибула з Венесуели. На тлі зростання міграції в країні останніми роками зросли й побоювання щодо поширення організованої злочинності.

