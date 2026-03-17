Новий президент Чилі розпочав будівництво бар’єру на кордоні "Прикордонний щит"
Київ • УНН
Хосе Антоніо Каст розпочав будівництво траншей і огорож на кордоні з Перу. Проєкт передбачає патрулювання дронами для боротьби з нелегальною міграцією.
Новообраний президент Чилі Хосе Антоніо Каст менш ніж за тиждень після інавгурації розпочав підготовку до будівництва прикордонного бар’єру на півночі країни. Ініціатива є частиною його передвиборчого плану "Прикордонний щит", спрямованого на боротьбу з нелегальною міграцією та злочинністю. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Роботи стартували в районі Чакальюта на кордоні з Перу - одному з основних маршрутів нелегального перетину кордону. Проєкт передбачає створення системи траншей і огорож, а також патрулювання території дронами та військовими підрозділами.
Ми прийняли чіткі та конкретні рішення щодо закриття нашого кордону для нелегальної імміграції, торгівлі наркотиками та організованої злочинності
Президент також наголосив, що уряд має намір реалізувати цей план без зволікань. Паралельно він уже підписав кілька указів про посилення прикордонного контролю та депортацію іноземців, які незаконно перебувають у країні.
За оцінками влади, нині в Чилі проживає понад 300 тисяч мігрантів без документів, значна частина з яких прибула з Венесуели. На тлі зростання міграції в країні останніми роками зросли й побоювання щодо поширення організованої злочинності.
