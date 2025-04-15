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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25263 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153468 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137411 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133481 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133766 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195922 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77495 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164577 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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У Чилі відновили електроенергію: від блекауту загинуло три людини

У Чилі стався найбільший за 15 років блекаут, який залишив без світла 19 мільйонів людей. Через відключення електроенергії загинули троє людей, залежних від медичного обладнання.

Новини Світу • 27 лютого, 02:46 • 106836 перегляди

Масштабний блекаут у Чилі: мільйони людей та найбільша мідна шахта без світла

У Чилі стався масштабний блекаут, який залишив без електропостачання мільйони людей та столицю Сантьяго. Зупинився метрополітен, порушено авіасполучення, без електрики найбільша у світі мідна шахта Ескондіда.

Новини Світу • 26 лютого, 00:42 • 74327 перегляди

Великий астероїд може зіткнутися із Землею у 2032 році: вчені оцінили рівень небезпеки

Міжнародний астрономічний союз повідомив про 1,2% ймовірність зіткнення астероїда 2024 YR4 із Землею. Об'єкт розміром 40-100 метрів має рівень небезпеки 3 за шкалою Торіно.

Новини Світу • 29 січня, 16:50 • 32688 перегляди

Нинішній феномен Ла-Нінья слабший, ніж очікувалося - кліматологи

У Тихому океані розпочався новий кліматичний феномен Ла-Нінья, який буде коротшим і слабшим за попередні. Явище може спричинити збільшення опадів у Південній Америці та посилити ураганну активність в Атлантиці.

Новини Світу • 20 січня, 11:58 • 53351 перегляди

Від безбивних слонів до равликів: як тварини пристосовуються до людської діяльності

Вчені виявили незвичайні адаптації тварин до урбанізації та людської діяльності. Серед змін - коротші крила у ластівок, бліді мушлі равликів та безбивні слони в Африці.

Новини Світу • 6 січня, 13:18 • 94497 перегляди

Криголам "Ноосфера" вперше цього сезону прибув на станцію "Академік Вернадський": що привіз

Український науково-дослідницький флагман доставив на антарктичну станцію технічну команду та вантажі для модернізації. Судно привезло також свіжі фрукти та овочі для зимівників.

Суспільство • 4 січня, 17:56 • 35702 перегляди

Землетрус магнітудою 6,1 стався на півночі Чилі: з'явилися кадри з місця події

У Чилі стався землетрус магнітудою 6,1 на глибині 104 км. Епіцентр зафіксовано за 55,5 км від Кіллагуа, проте загрози цунамі немає.

Новини Світу • 3 січня, 07:18 • 25423 перегляди

Автентичний святковий декор до Нового року: добірка ідей від 5 локальних музеїв

Музейні працівники діляться традиційними способами прикрашання дому до новорічних свят. Дідух, різдвяний павук, солом'яні іграшки, яворівська іграшка та витинанки - автентичні елементи святкового декору.

Новини Бізнесу • 13 грудня, 11:39 • 27491 перегляди

Вчені відкрили нового глибоководного хижака на глибині 7900 метрів

Вчені зі США та Чилі виявили новий вид амфіподи Dulcibella camanchaca в Атакамській западині. Хижак розміром 4 см полює на менших амфіпод та є першим активним хижаком, знайденим на такій глибині.

Новини Світу • 12 грудня, 14:47 • 101357 перегляди

Зеленський обговорив із делегацією країн Латинської Америки співпрацю в захисті України

Делегація з 14 країн Латинської Америки прибула до Києва для участі в Парламентській конференції. Зеленський обговорив з представниками питання співпраці, Формулу миру та повернення депортованих дітей.

Війна • 29 листопада, 23:46 • 20474 перегляди

Польські фермери погрожують в грудні перекрити весь кордон з Україною

Аграрії Польщі погрожують заблокувати всі пункти перетину з Україною, якщо уряд не виконає їхніх вимог. Фермери вимагають збереження податку та протидії угоді про вільну торгівлю з країнами Південної Америки.

Новини Світу • 26 листопада, 01:49 • 71729 перегляди

Ідіоти: між Францією та Гаїті розгорівся скандал через Макрона

Президент Франції розкритикував рішення Гаїті про звільнення прем'єр-міністра та звинуватив місцеву владу. Гаїті викликало французького посла для протесту через недружні висловлювання Макрона.

Суспільство • 23 листопада, 03:07 • 64656 перегляди

П'ять захопливих прем’єр листопада: що подивитись

У листопаді 2024 року в український прокат виходять п'ять нових фільмів різних жанрів. Серед них бойовик з Двейном Джонсоном, два хорори, постапокаліптичний трилер та біографічна драма про оперну співачку.

Культура • 28 жовтня, 17:48 • 132349 перегляди

Прихід Ла-Нінья відкладається до листопада, Ель-Нінья може зберегтися до березня 2025 року

Очікуваний перехід до Ла-Нінья в Тихому океані відкладається до листопада-грудня з імовірністю 60%. Ель-Нінья може зберегтися до березня 2025 року, що вплине на глобальні погодні умови.

Новини Світу • 23 жовтня, 15:18 • 106783 перегляди

Пожежа знищила одну з найстаріших церков Чилі

У чилійському місті Ікіке згоріла церква Сан-Франциско, національна історична пам'ятка 17 століття. Пожежа повністю знищила парафію та францисканський монастир, щонайменше 10 людей отримали поранення.

Новини Світу • 14 жовтня, 15:50 • 14088 перегляди

26 вересня: День альпаки, День народження грамофона

На думку вчених, пращури альпак з’явилися на нашій планеті близько 45 мільйонів років тому. Одомашнили цих тварин індіанці Перу близько шести тисяч років тому.

УНН Lite • 26 вересня, 03:07 • 136363 перегляди

У Чилі на найбільшій у світі мідній шахті робітники оголосили страйк

Робітники найбільшої у світі мідної шахти в Чилі оголосили страйк через незгоду з новим колективним договором. Вони вимагають скорочення робочого дня, збільшення премій та розподілу 1% дивідендів акціонерів між працівниками.

Суспільство • 14 серпня, 00:24 • 33114 перегляди

Важливо, аби партнери з Латинської Америки долучилися до реалізації Формули миру - Єрмак

Керівник ОП провів онлайн-нараду з депутатами щодо співпраці з країнами Латинської Америки. Обговорено організацію конференції з реалізації 5-го пункту Формули миру в Чилі та посилення співпраці з Глобальним Півднем.

Війна • 2 серпня, 16:31 • 82893 перегляди

Євро-2024 (U-19): сьогодні юнацька збірна України стартує матчем проти команди Північної Ірландії

Юнацька збірна України (гравці 2005 року народження та молодші) візьме участь у чемпіонаті Європи серед гравців до 19 років у Північній Ірландії, стартовий матч проти господарів якого розпочався 15 липня о 21:00 за київським часом.

Спорт • 15 липня, 18:25 • 22334 перегляди

28 червня: Міжнародний день рожевого вина, День молочного шоколаду

Сьогодні, у четверту п’ятницю червня, відзначається Міжнародний день рожевого вина. Батьківщиною рожевого вина вважається французький регіон Прованс, де його почали виробляти у ХІV столітті.

УНН Lite • 28 червня, 03:03 • 105404 перегляди

Фінляндія повідомила про виділення Україні €500 тис. у рамках програми економічного розвитку

Фінляндія виділила Україні 500 000 євро в рамках програми економічного розвитку ОЕСР для підтримки реформ, верховенства закону, боротьби з корупцією та бізнес-структур.

Економіка • 27 червня, 02:04 • 29641 перегляди

Пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним в Чилі

Пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним у Сан-Бернардо, Чилі, що призвело до серйозних пошкоджень.

Новини Світу • 20 червня, 06:00 • 16854 перегляди

Декілька країн, які мають пряме спілкування з рф, вийшли з конкретикою щодо повернення полонених - Омбудсман

За словами Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, кілька країн, які безпосередньо контактують з росією, запропонували конкретні умови повернення певної кількості українських в'язнів, цивільних осіб та депортованих дітей.

Війна • 17 червня, 08:24 • 46644 перегляди

Ірак та Йорданія відмовилися підписати спільне комюніке щодо досягнення миру в Україні

Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під спільним комюніке Глобального саміту миру, в результаті чого документ, спрямований на досягнення миру в Україні, підтримали 78 країн.

Політика • 16 червня, 21:34 • 106244 перегляди

Українські волейболісти виграли Золоту Євролігу-2024

Чоловіча збірна України з волейболу виграла Золоту Євролігу 2024, перемігши у фіналі Хорватію з рахунком 3:1, забезпечивши собі другий титул у цьому турнірі після перемоги у 2017 році.

Спорт • 16 червня, 20:45 • 19978 перегляди

Ми ніколи не дозволимо, щоб українських дітей викрадали - Президент Чилі

Президент Чилі Габрієль Борич наголосив на необхідності термінових заходів для захисту цивільних під час війни і на неприпустимості дій росії щодо викрадення українських дітей.

Війна • 16 червня, 14:14 • 25970 перегляди

Президент Чилі заявив, що рф треба також залучити до столу переговорів

Президент Чилі Габріель Боріч наполягав на тому, щоб Росія сіла за стіл переговорів для вирішення конфлікту в Україні, засудивши російську агресію і закликавши захистити суверенітет України та забезпечити продовольчу безпеку на Глобальному саміті миру.

Війна • 15 червня, 17:29 • 27411 перегляди

Чилі буде дуже активно після Саміту долучена до реалізації конкретних пунктів формули миру - ОП

Чилі буде дуже активно залучена до імплементації конкретних пунктів мирної формули України після Саміту миру.

Політика • 15 червня, 15:55 • 32165 перегляди

Зеленський зустрівся із президентом Чилі: обговорили кроки з реалізації Формули миру

Президент Зеленський зустрівся з президентом Чилі Габріелем Боричем на полях Саміту миру та обговорив реалізацію Формули миру та двосторонню співпрацю між Україною та Чилі.

Політика • 15 червня, 14:12 • 26542 перегляди

У Колумбії ухвалили законопроєкт про заборону кориди з 2027 року

Конгрес Колумбії прийняв законопроєкт, що забороняє кориду по всій країні з 2027 року, з трирічним перехідним періодом для надання допомоги тим, чиї засоби до існування залежать від цієї практики.

Новини Світу • 29 травня, 14:57 • 21703 перегляди