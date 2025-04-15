У Чилі стався найбільший за 15 років блекаут, який залишив без світла 19 мільйонів людей. Через відключення електроенергії загинули троє людей, залежних від медичного обладнання.
У Чилі стався масштабний блекаут, який залишив без електропостачання мільйони людей та столицю Сантьяго. Зупинився метрополітен, порушено авіасполучення, без електрики найбільша у світі мідна шахта Ескондіда.
Міжнародний астрономічний союз повідомив про 1,2% ймовірність зіткнення астероїда 2024 YR4 із Землею. Об'єкт розміром 40-100 метрів має рівень небезпеки 3 за шкалою Торіно.
У Тихому океані розпочався новий кліматичний феномен Ла-Нінья, який буде коротшим і слабшим за попередні. Явище може спричинити збільшення опадів у Південній Америці та посилити ураганну активність в Атлантиці.
Вчені виявили незвичайні адаптації тварин до урбанізації та людської діяльності. Серед змін - коротші крила у ластівок, бліді мушлі равликів та безбивні слони в Африці.
Український науково-дослідницький флагман доставив на антарктичну станцію технічну команду та вантажі для модернізації. Судно привезло також свіжі фрукти та овочі для зимівників.
У Чилі стався землетрус магнітудою 6,1 на глибині 104 км. Епіцентр зафіксовано за 55,5 км від Кіллагуа, проте загрози цунамі немає.
Музейні працівники діляться традиційними способами прикрашання дому до новорічних свят. Дідух, різдвяний павук, солом'яні іграшки, яворівська іграшка та витинанки - автентичні елементи святкового декору.
Вчені зі США та Чилі виявили новий вид амфіподи Dulcibella camanchaca в Атакамській западині. Хижак розміром 4 см полює на менших амфіпод та є першим активним хижаком, знайденим на такій глибині.
Делегація з 14 країн Латинської Америки прибула до Києва для участі в Парламентській конференції. Зеленський обговорив з представниками питання співпраці, Формулу миру та повернення депортованих дітей.
Аграрії Польщі погрожують заблокувати всі пункти перетину з Україною, якщо уряд не виконає їхніх вимог. Фермери вимагають збереження податку та протидії угоді про вільну торгівлю з країнами Південної Америки.
Президент Франції розкритикував рішення Гаїті про звільнення прем'єр-міністра та звинуватив місцеву владу. Гаїті викликало французького посла для протесту через недружні висловлювання Макрона.
У листопаді 2024 року в український прокат виходять п'ять нових фільмів різних жанрів. Серед них бойовик з Двейном Джонсоном, два хорори, постапокаліптичний трилер та біографічна драма про оперну співачку.
Очікуваний перехід до Ла-Нінья в Тихому океані відкладається до листопада-грудня з імовірністю 60%. Ель-Нінья може зберегтися до березня 2025 року, що вплине на глобальні погодні умови.
У чилійському місті Ікіке згоріла церква Сан-Франциско, національна історична пам'ятка 17 століття. Пожежа повністю знищила парафію та францисканський монастир, щонайменше 10 людей отримали поранення.
На думку вчених, пращури альпак з’явилися на нашій планеті близько 45 мільйонів років тому. Одомашнили цих тварин індіанці Перу близько шести тисяч років тому.
Робітники найбільшої у світі мідної шахти в Чилі оголосили страйк через незгоду з новим колективним договором. Вони вимагають скорочення робочого дня, збільшення премій та розподілу 1% дивідендів акціонерів між працівниками.
Керівник ОП провів онлайн-нараду з депутатами щодо співпраці з країнами Латинської Америки. Обговорено організацію конференції з реалізації 5-го пункту Формули миру в Чилі та посилення співпраці з Глобальним Півднем.
Юнацька збірна України (гравці 2005 року народження та молодші) візьме участь у чемпіонаті Європи серед гравців до 19 років у Північній Ірландії, стартовий матч проти господарів якого розпочався 15 липня о 21:00 за київським часом.
Сьогодні, у четверту п’ятницю червня, відзначається Міжнародний день рожевого вина. Батьківщиною рожевого вина вважається французький регіон Прованс, де його почали виробляти у ХІV столітті.
Фінляндія виділила Україні 500 000 євро в рамках програми економічного розвитку ОЕСР для підтримки реформ, верховенства закону, боротьби з корупцією та бізнес-структур.
Пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним у Сан-Бернардо, Чилі, що призвело до серйозних пошкоджень.
За словами Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, кілька країн, які безпосередньо контактують з росією, запропонували конкретні умови повернення певної кількості українських в'язнів, цивільних осіб та депортованих дітей.
Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під спільним комюніке Глобального саміту миру, в результаті чого документ, спрямований на досягнення миру в Україні, підтримали 78 країн.
Чоловіча збірна України з волейболу виграла Золоту Євролігу 2024, перемігши у фіналі Хорватію з рахунком 3:1, забезпечивши собі другий титул у цьому турнірі після перемоги у 2017 році.
Президент Чилі Габрієль Борич наголосив на необхідності термінових заходів для захисту цивільних під час війни і на неприпустимості дій росії щодо викрадення українських дітей.
Президент Чилі Габріель Боріч наполягав на тому, щоб Росія сіла за стіл переговорів для вирішення конфлікту в Україні, засудивши російську агресію і закликавши захистити суверенітет України та забезпечити продовольчу безпеку на Глобальному саміті миру.
Чилі буде дуже активно залучена до імплементації конкретних пунктів мирної формули України після Саміту миру.
Президент Зеленський зустрівся з президентом Чилі Габріелем Боричем на полях Саміту миру та обговорив реалізацію Формули миру та двосторонню співпрацю між Україною та Чилі.
Конгрес Колумбії прийняв законопроєкт, що забороняє кориду по всій країні з 2027 року, з трирічним перехідним періодом для надання допомоги тим, чиї засоби до існування залежать від цієї практики.