Президент Чилі заявив, що рф треба також залучити до столу переговорів

Президент Чилі Габріель Боріч наполягав на тому, щоб Росія сіла за стіл переговорів для вирішення конфлікту в Україні, засудивши російську агресію і закликавши захистити суверенітет України та забезпечити продовольчу безпеку на Глобальному саміті миру.