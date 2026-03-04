$43.450.22
Ексклюзив
12:44 • 2406 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
09:19 • 12834 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 40270 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 69890 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 59661 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 63904 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 59855 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 34164 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 28401 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 26221 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

31-ша Українська антарктична експедиція прибула на станцію "Академік Вернадський"

Київ • УНН

 • 32 перегляди

3 березня 31-ша Українська антарктична експедиція прибула на станцію "Академік Вернадський" для перезмінки. Криголам "Ноосфера" доставив полярників за 3,5 дні, що є рекордно швидким терміном.

31-ша Українська антарктична експедиція прибула на станцію "Академік Вернадський"
Фото: Національний антарктичний науковий центр

31-ша Українська антарктична експедиція прибула на антарктичну станцію "Академік Вернадський" - стартувала перезмінка річних експедицій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Деталі

Пізно ввечері за київським часом 3 березня на острів Галіндез, де розташована станція, ступила команда 31-ї Української антарктичної експедиції. Вона має замінити колег з 30-ї УАЕ, які вже рік забезпечують проведення досліджень і функціонування бази.

Цього разу наш криголам "Ноосфера" доставив полярників та полярниць дуже швидко: весь шлях з чилійського порту Пунта Аренас до "Вернадського" зайняв 3 з половиною дні. Цьому сприяли як великий досвід капітана судна Павла Панасюка, для якого триває вже п'ятий антарктичний сезон, так і гарна погода

- йдеться в дописі.

Найближчими днями триватиме розвантаження криголама. Полярники мають переправити на берег 50 тонн вантажів, необхідних для наступного року зимівлі - через рельєф дна "Ноосфера" не може підійти до причалів станції, тому усе це перевозитимуть моторними човнами.

Нагадаємо

Українські полярники зафіксували рідкісну появу королівського пінгвіна поблизу станції "Вернадський" на острові Бут.

Євген Устименко

СуспільствоСвіт
Тварини
Техніка
Антарктида
Чилі