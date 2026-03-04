31-ша Українська антарктична експедиція прибула на станцію "Академік Вернадський"

Фото: Національний антарктичний науковий центр

31-ша Українська антарктична експедиція прибула на антарктичну станцію "Академік Вернадський" - стартувала перезмінка річних експедицій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Деталі

Пізно ввечері за київським часом 3 березня на острів Галіндез, де розташована станція, ступила команда 31-ї Української антарктичної експедиції. Вона має замінити колег з 30-ї УАЕ, які вже рік забезпечують проведення досліджень і функціонування бази.

Цього разу наш криголам "Ноосфера" доставив полярників та полярниць дуже швидко: весь шлях з чилійського порту Пунта Аренас до "Вернадського" зайняв 3 з половиною дні. Цьому сприяли як великий досвід капітана судна Павла Панасюка, для якого триває вже п'ятий антарктичний сезон, так і гарна погода - йдеться в дописі.

Найближчими днями триватиме розвантаження криголама. Полярники мають переправити на берег 50 тонн вантажів, необхідних для наступного року зимівлі - через рельєф дна "Ноосфера" не може підійти до причалів станції, тому усе це перевозитимуть моторними човнами.

Нагадаємо

