Нові ворожі атаки призвели до знеструмлень у 5 областях, повернулися аварійні відключення
Київ • УНН
Внаслідок нових атак росії на енергетичну інфраструктуру знеструмлено споживачів у Дніпропетровській, Миколаївській, Харківській, Сумській та Херсонській областях. У деяких регіонах повернулися аварійні відключення електроенергії.
Через нові атаки рф на енергетику є знеструмлені споживачі у 5 областях, у частині регіонів повернулися аварійні відключення, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.
Уночі росія знову здійснила атаки на обʼєкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах. Внаслідок атак є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Миколаївській, Харківській, Сумській та Херсонській областях
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.
"У частині регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. У частині регіонів застосовані аварійні знеструмлення", - вказали в Міненерго.
Споживачів у регіонах, де діють погодинні відключення, закликали ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо - у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
