Нові ворожі атаки призвели до знеструмлень у 5 областях, повернулися аварійні відключення

Через нові атаки рф на енергетику є знеструмлені споживачі у 5 областях, у частині регіонів повернулися аварійні відключення, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.

Уночі росія знову здійснила атаки на обʼєкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах. Внаслідок атак є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Миколаївській, Харківській, Сумській та Херсонській областях - повідомили в Міненерго.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

"У частині регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. У частині регіонів застосовані аварійні знеструмлення", - вказали в Міненерго.

Споживачів у регіонах, де діють погодинні відключення, закликали ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо - у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Відновлення енергетики України коштуватиме понад 90 млрд доларів - Шмигаль