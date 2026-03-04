$43.450.22
3 березня, 18:22 • 25407 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 51365 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 42441 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 48526 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 48753 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 28773 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 25735 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 24923 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 35092 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 128134 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Нові ворожі атаки призвели до знеструмлень у 5 областях, повернулися аварійні відключення

Київ • УНН

 • 4192 перегляди

Внаслідок нових атак росії на енергетичну інфраструктуру знеструмлено споживачів у Дніпропетровській, Миколаївській, Харківській, Сумській та Херсонській областях. У деяких регіонах повернулися аварійні відключення електроенергії.

Нові ворожі атаки призвели до знеструмлень у 5 областях, повернулися аварійні відключення

Через нові атаки рф на енергетику є знеструмлені споживачі у 5 областях, у частині регіонів повернулися аварійні відключення, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.

Уночі росія знову здійснила атаки на обʼєкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах. Внаслідок атак є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Миколаївській, Харківській, Сумській та Херсонській областях

- повідомили в Міненерго.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

"У частині регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. У частині регіонів застосовані аварійні знеструмлення", - вказали в Міненерго.

Споживачів у регіонах, де діють погодинні відключення, закликали ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо - у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Відновлення енергетики України коштуватиме понад 90 млрд доларів - Шмигаль26.02.26, 20:44 • 3895 переглядiв

Юлія Шрамко

