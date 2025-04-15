Міністерство енергетики України

Попри порушення "енергетичного перемир'я", великі об'єкти інфраструктури, як "Укренерго", не атаковані. Проте, росія завдає ударів по прифронтових об'єктах.
НКРЕКП зберегла тариф на тепло для населення Києва від ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 на рівні 969,89 грн/Гкал на час воєнного стану та 6 місяців після. Для інших споживачів тарифи зростуть.
Сьогодні споживання електроенергії зросло на 16% через похолодання. Укренерго закликає до ощадливого споживання з 8:00 до 21:00, а негода знеструмила 10 населених пунктів.
У Міністерстві енергетики спростували інформацію про можливе підвищення тарифів на електроенергію та газ. Питання перегляду тарифів наразі не стоїть на порядку денному.
В Укренерго повідомили, що споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Українців закликають ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17:00 до 21:00.
Завершено розслідування справи Олександра Хейла, якого підозрюють в отриманні хабаря за дозвіл на вивезення обладнання з прифронтового району. НАБУ відкрило матеріали захисту для ознайомлення.
В Україну екстрадували столичного забудовника Войцеховського, який підозрюється в шахрайстві з інвесторами 42 новобудов. Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Герман Галущенко закликав запобігти відновленню роботи ЗАЕС під контролем росії через загрози ядерній безпеці. Міністр також підняв питання незаконної ротації експертів МАГАТЕ на станції.
Україна та Італія підписали угоду про внесок 13 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Фонд, створений у 2022 році, вже отримав анонсовані внески від партнерів на суму понад 1 млрд євро.
"Укренерго" запустила мобільний застосунок для відстеження ситуації з електропостачанням у реальному часі. Додаток доступний для Android та iOS, інформує про необхідність економії та наявність відключень у регіонах.
"Укренерго" запроваджує обмеження потужності для промисловості та бізнесу 28 лютого з 5:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00. Відключення побутових споживачів не планується, але графіки можуть змінюватися.
Міненерго отримало доручення координувати захист газотранспортної системи разом із військовими. Уряд працює над стратегією газопостачання та нарощуванням власного видобутку газу.
Тимчасові обмеження подачі електроенергії виникають виключно через обстріли об'єктів енергетики. Аварійні відключення, застосовані вранці, вже скасовані, триває відновлення електропостачання.
Експерт заявив, що Україні необхідно закупити не менше 3 млрд кубометрів газу замість запланованого 1 млрд. Закачування газу має розпочатися вже у травні для успішного проходження опалювального сезону.
Міністр захисту довкілля повідомила про стабільну радіаційну ситуацію в Чорнобильській зоні після атаки російського дрона. 39 датчиків щогодини контролюють рівень радіації, який залишається в межах норми.
Удар російського дрона по захисному укриттю ЧАЕС може призвести до значного підвищення радіаційного фону. За словами Міненерго, радіоактивний пил може поширитися на територію сусідніх країн.
Енергетики працюють над стабілізацією системи після ворожих атак на інфраструктуру. За минулу добу відновлено електропостачання для понад 16 тисяч споживачів.
У лютому 2025 року Україна здійснила перше трубопровідне постачання біометану до ЄС обсягом 67 тис. кубометрів. Українські виробники можуть експортувати біометан через газотранспортну систему на тих самих умовах, що й видобувники природного газу.
Міненерго розповіло про переваги встановлення двозонного лічильника електроенергії. Нічний тариф становить 2,16 грн/кВт⋅год, що вдвічі менше за денний тариф у 4,32 грн/кВт⋅год.
Енергосистема України залишається стабільною, незважаючи на похолодання. Енергетики проводять відновлювальні роботи після обстрілів та опрацьовують різні сценарії розвитку ситуації.
Рівень споживання електроенергії відповідає температурним показникам, але є потреба раціонального використання. Енергетики відновили живлення для 46 616 споживачів після бойових дій.
Україна планує ввести в експлуатацію 900 МВт нових потужностей розподіленої генерації у 2025 році, переважно газової. Проєкти реалізуються за підтримки уряду через спрощені процедури та пільгове кредитування.
Мінцифри анонсувало безперебійну роботу спрощеної системи перебронювання через "Дію" з 22 січня до 1 березня. Критичні підприємства зможуть оформити бронювання без 72-годинного очікування.
Споживання електроенергії в Україні зросло на 3,3% порівняно з попереднім днем через хмарну погоду. Укренерго закликає економити електроенергію у пікові години з 9:00 до 11:00 та з 16:00 до 19:00.
Кабмін ухвалив постанову про диференціацію пільгового тарифу на електроенергію для споживачів з електроопаленням. Тепер повний тариф 4,32 грн застосовуватиметься лише до обсягів, що перевищують 2000 кВт/год.
Споживання електроенергії в Україні знизилось на 1,2% порівняно з попереднім днем. Енергосистема відновлюється після атак, енергетики відновили живлення для понад 10 тисяч споживачів.
Депутати від "Голосу" готують постанову про звільнення Германа Галущенка через системну корупцію та конфлікт з Інною Совсун. Міністр звинуватив депутатку у "поливанні брудом" енергетики через її заяви щодо ХАЕС.
Кабмін дозволив бронювати працівників аварійних бригад газорозподільних систем. Для них скасували вимоги щодо рівня щомісячної заробітної плати при бронюванні.
Споживання електроенергії в Україні стабілізувалось і відповідає сезонним показникам. Тривають відновлювальні роботи на енергооб'єктах після 13 масованих атак рф у минулому році.
Міністерство енергетики заявило про відсутність планів щодо перегляду тарифів на електроенергію для населення. Відомство попереджає про дезінформацію з боку ворога.