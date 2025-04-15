Міністерство енергетики України

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18656 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 131167 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 124286 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125722 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124436 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127429 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191148 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76725 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163975 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115308 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Попри численні порушення росією, газотранспортні системи та електростанції не стали обʼєктами атак - “Укренерго”

Попри порушення "енергетичного перемир'я", великі об'єкти інфраструктури, як "Укренерго", не атаковані. Проте, росія завдає ударів по прифронтових об'єктах.

Війна • 10 квітня, 13:31 • 9901 перегляди

Тарифи на тепло для киян залишаться незмінними до кінця війни - регулятор

НКРЕКП зберегла тариф на тепло для населення Києва від ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 на рівні 969,89 грн/Гкал на час воєнного стану та 6 місяців після. Для інших споживачів тарифи зростуть.

Економіка • 9 квітня, 15:44 • 13062 перегляди

Через похолодання зросло споживання електрики і варто економити, через негоду є знеструмлення на заході - Укренерго

Сьогодні споживання електроенергії зросло на 16% через похолодання. Укренерго закликає до ощадливого споживання з 8:00 до 21:00, а негода знеструмила 10 населених пунктів.

Суспільство • 7 квітня, 08:29 • 15134 перегляди

Підвищення тарифів на електроенергію та газ не стоїть на порядку денному - Міненерго

У Міністерстві енергетики спростували інформацію про можливе підвищення тарифів на електроенергію та газ. Питання перегляду тарифів наразі не стоїть на порядку денному.

Економіка • 4 квітня, 10:10 • 254754 перегляди

Споживання електрики на сезонному рівні, але варто економити ввечері - Укренерго

В Укренерго повідомили, що споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Українців закликають ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17:00 до 21:00.

Суспільство • 25 березня, 08:59 • 12815 перегляди

Корупція у вугільній сфері: слідство у справі ексзаступника міністра енергетики Хейла завершено

Завершено розслідування справи Олександра Хейла, якого підозрюють в отриманні хабаря за дозвіл на вивезення обладнання з прифронтового району. НАБУ відкрило матеріали захисту для ознайомлення.

Кримінал та НП • 20 березня, 17:33 • 13375 перегляди

В Україну екстрадовано забудовника Войцеховського, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва

В Україну екстрадували столичного забудовника Войцеховського, який підозрюється в шахрайстві з інвесторами 42 новобудов. Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Київ • 19 березня, 14:05 • 19160 перегляди

Треба запобігти відновленню роботи ЗАЕС під контролем росії - Галущенко

Герман Галущенко закликав запобігти відновленню роботи ЗАЕС під контролем росії через загрози ядерній безпеці. Міністр також підняв питання незаконної ротації експертів МАГАТЕ на станції.

Війна • 6 березня, 11:37 • 13165 перегляди

Італія виділить 13 мільйонів євро на підтримку енергетики України

Україна та Італія підписали угоду про внесок 13 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Фонд, створений у 2022 році, вже отримав анонсовані внески від партнерів на суму понад 1 млрд євро.

Війна • 1 березня, 06:17 • 61480 перегляди

Новий застосунок допоможе контролювати відключення світла

"Укренерго" запустила мобільний застосунок для відстеження ситуації з електропостачанням у реальному часі. Додаток доступний для Android та iOS, інформує про необхідність економії та наявність відключень у регіонах.

Суспільство • 28 лютого, 11:17 • 23641 перегляди

Обмеження електроенергії для бізнесу: коли чекати відключень 28 лютого

"Укренерго" запроваджує обмеження потужності для промисловості та бізнесу 28 лютого з 5:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00. Відключення побутових споживачів не планується, але графіки можуть змінюватися.

Суспільство • 27 лютого, 17:15 • 27100 перегляди

Україна розпочинає підготовку наступного опалювального сезону

Міненерго отримало доручення координувати захист газотранспортної системи разом із військовими. Уряд працює над стратегією газопостачання та нарощуванням власного видобутку газу.

Війна • 18 лютого, 16:29 • 37268 перегляди

Виключно обстріли призводять до необхідності тимчасового обмеження подачі електроенергії – Міненерго

Тимчасові обмеження подачі електроенергії виникають виключно через обстріли об'єктів енергетики. Аварійні відключення, застосовані вранці, вже скасовані, триває відновлення електропостачання.

Економіка • 17 лютого, 11:27 • 21320 перегляди

Україні до наступного опалювального сезону потрібно буде закупити щонайменше 3 млрд кубів газу - Харченко

Експерт заявив, що Україні необхідно закупити не менше 3 млрд кубометрів газу замість запланованого 1 млрд. Закачування газу має розпочатися вже у травні для успішного проходження опалювального сезону.

Економіка • 14 лютого, 14:46 • 26135 перегляди

Удар російського дрона на ЧАЕС: наразі загроз для населення немає, радіаційний стан у нормі - Міндовкілля

Міністр захисту довкілля повідомила про стабільну радіаційну ситуацію в Чорнобильській зоні після атаки російського дрона. 39 датчиків щогодини контролюють рівень радіації, який залишається в межах норми.

Суспільство • 14 лютого, 14:17 • 36458 перегляди

Пошкодження саркофага на ЧАЕС може призвести до значного підвищення радіаційного фону - Міненерго

Удар російського дрона по захисному укриттю ЧАЕС може призвести до значного підвищення радіаційного фону. За словами Міненерго, радіоактивний пил може поширитися на територію сусідніх країн.

Суспільство • 14 лютого, 12:46 • 101518 перегляди

Стабілізація системи триває, слід економити електрику у пікові години - Міненерго

Енергетики працюють над стабілізацією системи після ворожих атак на інфраструктуру. За минулу добу відновлено електропостачання для понад 16 тисяч споживачів.

Суспільство • 8 лютого, 08:21 • 44991 перегляди

Україна вперше експортувала біометан до ЄС

У лютому 2025 року Україна здійснила перше трубопровідне постачання біометану до ЄС обсягом 67 тис. кубометрів. Українські виробники можуть експортувати біометан через газотранспортну систему на тих самих умовах, що й видобувники природного газу.

Економіка • 7 лютого, 11:00 • 22638 перегляди

Як зменшити витрати на електроенергію: у Міненерго дали поради

Міненерго розповіло про переваги встановлення двозонного лічильника електроенергії. Нічний тариф становить 2,16 грн/кВт⋅год, що вдвічі менше за денний тариф у 4,32 грн/кВт⋅год.

Суспільство • 4 лютого, 14:52 • 34866 перегляди
Ексклюзив

Міненерго про ситуацію в енергосистемі: опрацьовуються всі можливі сценарії

Енергосистема України залишається стабільною, незважаючи на похолодання. Енергетики проводять відновлювальні роботи після обстрілів та опрацьовують різні сценарії розвитку ситуації.

Суспільство • 31 січня, 12:45 • 137502 перегляди

Споживання електрики знизилося через потепління: що відбувається в енергосистемі

Рівень споживання електроенергії відповідає температурним показникам, але є потреба раціонального використання. Енергетики відновили живлення для 46 616 споживачів після бойових дій.

Суспільство • 29 січня, 09:26 • 24710 перегляди

Україна планує ввести 900 МВт нової генерації у 2025 році

Україна планує ввести в експлуатацію 900 МВт нових потужностей розподіленої генерації у 2025 році, переважно газової. Проєкти реалізуються за підтримки уряду через спрощені процедури та пільгове кредитування.

Економіка • 21 січня, 11:59 • 31967 перегляди

Спрощене перебронювання працівників через "Дію": в Мінцифрі запевнили, що збоїв не буде

Мінцифри анонсувало безперебійну роботу спрощеної системи перебронювання через "Дію" з 22 січня до 1 березня. Критичні підприємства зможуть оформити бронювання без 72-годинного очікування.

Суспільство • 21 січня, 10:08 • 26453 перегляди

Споживання електрики зросло, слід економити у пікові години - Укренерго

Споживання електроенергії в Україні зросло на 3,3% порівняно з попереднім днем через хмарну погоду. Укренерго закликає економити електроенергію у пікові години з 9:00 до 11:00 та з 16:00 до 19:00.

Суспільство • 21 січня, 08:39 • 32695 перегляди

В Україні пом'якшили тариф на "світло" для будинків з електроопаленням

Кабмін ухвалив постанову про диференціацію пільгового тарифу на електроенергію для споживачів з електроопаленням. Тепер повний тариф 4,32 грн застосовуватиметься лише до обсягів, що перевищують 2000 кВт/год.

Економіка • 17 січня, 13:36 • 32208 перегляди

Споживання електрики знизилося, але слід економити - Укренерго

Споживання електроенергії в Україні знизилось на 1,2% порівняно з попереднім днем. Енергосистема відновлюється після атак, енергетики відновили живлення для понад 10 тисяч споживачів.

Суспільство • 17 січня, 10:15 • 25712 перегляди

У Раді запускають звільнення Галущенка? Яка причина та що кажуть у міністерстві

Депутати від "Голосу" готують постанову про звільнення Германа Галущенка через системну корупцію та конфлікт з Інною Совсун. Міністр звинуватив депутатку у "поливанні брудом" енергетики через її заяви щодо ХАЕС.

Політика • 10 січня, 14:51 • 25387 перегляди

Уряд надав можливість бронювати газовиків

Кабмін дозволив бронювати працівників аварійних бригад газорозподільних систем. Для них скасували вимоги щодо рівня щомісячної заробітної плати при бронюванні.

Економіка • 10 січня, 13:35 • 29572 перегляди

Споживання електрики стабілізувалося: що відбувається в енергосистемі

Споживання електроенергії в Україні стабілізувалось і відповідає сезонним показникам. Тривають відновлювальні роботи на енергооб'єктах після 13 масованих атак рф у минулому році.

Суспільство • 9 січня, 08:59 • 24632 перегляди

Питання про перегляд тарифів на світло для населення не стоїть на порядку денному - Міненерго

Міністерство енергетики заявило про відсутність планів щодо перегляду тарифів на електроенергію для населення. Відомство попереджає про дезінформацію з боку ворога.

Економіка • 9 січня, 08:29 • 34149 перегляди