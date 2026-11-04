Енергетикам і комунальникам доплачуватимуть по 30 тис. гривень за відновлення інфраструктури після атак рф

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30 тисяч гривень щомісяця отримуватимуть енергетики, комунальники і залізничники, що відновлюють об’єкти критичної інфраструктури після російських атак в осінньо-зимовий період. Відповідне рішення сьогодні ухвалив уряд, передає УНН із посиланням на Міненерго.

Деталі

Як повідомили у відомстві, державна допомога надаватиметься працівникам, залученим до ремонтних робіт на об’єктах електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення, а також на об’єктах залізничного транспорту загального користування у період найсуворіших погодних умов — з листопада до березня. Виплати розпочнуться вже цього місяця.

Координуватимуть експериментальний проєкт Міненерго та Мінінфраструктури.

Додамо

Як повідомив прем'єр Сергій Корецький, масштаб та інтенсивність російських атак безпрецедентні за весь час повномасштабної війни. Щодня ворог запускає по обʼєктах критичної інфраструктури по 300–400 дронів. Також регулярно бʼє ракетами, у тому числі балістичними.

Починаючи із серпня зафіксовано понад 2000 влучань. Руйнуються лінії електропередачі та відкриті елементи мережі, що суттєво ускладнює ситуацію. Відновлювати їх доводиться знову і знову, в обсягах, у рази більших, ніж за всі попередні роки.

Контекст

2 листопада Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів відновити програму щомісячних доплат енергетикам, залученим до ремонтів енергетичної інфраструктури, а також передбачити ротації бригад, які працюють у найскладніших умовах.

Нагадаємо

Минулого опалювального сезону в Україні вже діяли подібні доплати - по 20 тис. грн на місяць.