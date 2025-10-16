Кабінет Міністрів України

В Україні можуть заборонити російський мультсеріал "Маша і Ведмідь", про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.
Юлія Свириденко взяла участь у зустрічі міністрів фінансів G7 у Вашингтоні, де обговорили використання заморожених російських активів. Вона наголосила на необхідності спрямування цих коштів на відновлення України та відшкодування збитків.
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з керівниками Світового Банку, Європейського інвестиційного банку та ЄБРР у Вашингтоні. Обговорювалися механізм репараційної позики, стан української енергетики та підтримка України.
Сергія Лисака, ексголову Дніпропетровської ОДА, представили на посаді керівника новоствореної Одеської міської військової адміністрації. Кабмін спрямує 100 млн гривень на безпеку та підготовку критичної інфраструктури Одеси до холодів.
Фахівці Нафтогазу не мають доступу до деяких пошкоджених об'єктів, але після отримання доступу розпочнуть відновлювальні роботи. Компанія використовує власне обладнання та допомогу партнерів для повернення видобутого газу в систему.
Федерація роботодавців України презентувала оновлений каталог "Українська техніка для громад", що містить 41 виробника та понад 325 позицій техніки. Метою проєкту є популяризація вітчизняної техніки та стимулювання попиту на українські товари серед громад.
Нафтогаз активно працює над збільшенням імпорту газу та залученням додаткового фінансування для успішного проходження опалювального сезону. Українська делегація на чолі з прем'єркою Юлією Свириденко веде переговори у Вашингтоні, а ЄБРР вже погодився надати додаткове фінансування.
СПО об'єднань профспілок оприлюднив проєкт урядової постанови про одноразову грошову допомогу "Тепла зима" у розмірі 6500 гривень. Допомога призначена для дітей під опікою, дітей з інвалідністю, ВПО та одиноких пенсіонерів на зимовий період 2025/26 року.
На засіданні Контактної групи з питань оборони України досягнуто домовленостей про нові внески на загальну суму щонайменше $422 млн в ініціативу PURL. Також задекларовано $715 млн на закупівлю з української індустрії та додаткову військову допомогу від союзників.
Напередодні жовтня Нафтогаз акумулював 2,5 мільярди доларів на закупівлю газу, з яких 1,5 мільярди надали партнери. Європейці також надали Україні гарантію на кредит, що є історичною подією.