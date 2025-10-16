Кабінет Міністрів України

$41.760.01
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
16 жовтня, 12:39
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto
16 жовтня, 07:27
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування
16 жовтня, 07:09
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo
15 жовтня, 11:45
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Єрмак
Андрій Пишний
Україна
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Угорщина
Білий дім
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto
15 жовтня, 15:48
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto
15 жовтня, 00:05
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto
14 жовтня, 13:19
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto
14 жовтня, 13:05
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto
13 жовтня, 15:39
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Truth Social
Шахед-136
Кабінет Міністрів України

Новини по темi
В Україні закликають накласти санкції на мультфільм "Маша і Ведмідь" через зв’язки з рф

В Україні можуть заборонити російський мультсеріал "Маша і Ведмідь", про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Суспільство • 16 жовтня, 19:58
Свириденко долучилася до зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків країн G7: говорили про заморожені активи рфPhoto

Юлія Свириденко взяла участь у зустрічі міністрів фінансів G7 у Вашингтоні, де обговорили використання заморожених російських активів. Вона наголосила на необхідності спрямування цих коштів на відновлення України та відшкодування збитків.

Економіка • 16 жовтня, 18:54
Свириденко провела зустрічі з міжнародними фінансовими інституціями у Вашингтоні: про що домовилисьPhoto

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з керівниками Світового Банку, Європейського інвестиційного банку та ЄБРР у Вашингтоні. Обговорювалися механізм репараційної позики, стан української енергетики та підтримка України.

Економіка • 16 жовтня, 14:34
Сергія Лисака представили в Одесі у якості голови міської військової адміністрації

Сергія Лисака, ексголову Дніпропетровської ОДА, представили на посаді керівника новоствореної Одеської міської військової адміністрації. Кабмін спрямує 100 млн гривень на безпеку та підготовку критичної інфраструктури Одеси до холодів.

Суспільство • 16 жовтня, 14:09
В Нафтогазі розповіли, як відновлюють пошкоджені російськими обстрілами газові об’єкти

Фахівці Нафтогазу не мають доступу до деяких пошкоджених об'єктів, але після отримання доступу розпочнуть відновлювальні роботи. Компанія використовує власне обладнання та допомогу партнерів для повернення видобутого газу в систему.

Суспільство • 16 жовтня, 13:13
“Зроблено в Україні”: Федерація роботодавців та партнери презентували оновлений каталог української техніки для громад

Федерація роботодавців України презентувала оновлений каталог "Українська техніка для громад", що містить 41 виробника та понад 325 позицій техніки. Метою проєкту є популяризація вітчизняної техніки та стимулювання попиту на українські товари серед громад.

Новини Бізнесу • 16 жовтня, 13:05
У Нафтогазі працюють над збільшенням фінансового ресурсу для імпорту газу: як саме

Нафтогаз активно працює над збільшенням імпорту газу та залученням додаткового фінансування для успішного проходження опалювального сезону. Українська делегація на чолі з прем'єркою Юлією Свириденко веде переговори у Вашингтоні, а ЄБРР вже погодився надати додаткове фінансування.

Економіка • 16 жовтня, 12:00
В Україні розглядають продовження виплат 6500 грн на "Теплу зиму": що передбачає проєкт постанови

СПО об'єднань профспілок оприлюднив проєкт урядової постанови про одноразову грошову допомогу "Тепла зима" у розмірі 6500 гривень. Допомога призначена для дітей під опікою, дітей з інвалідністю, ВПО та одиноких пенсіонерів на зимовий період 2025/26 року.

Суспільство • 16 жовтня, 11:09
Україна за підсумками "Рамштайн" отримала від союзників зобов'язань на понад мільярд доларів: які країни і скільки

На засіданні Контактної групи з питань оборони України досягнуто домовленостей про нові внески на загальну суму щонайменше $422 млн в ініціативу PURL. Також задекларовано $715 млн на закупівлю з української індустрії та додаткову військову допомогу від союзників.

Політика • 16 жовтня, 09:58
Нафтогаз виділив 2,5 млрд доларів на закупівлю газу

Напередодні жовтня Нафтогаз акумулював 2,5 мільярди доларів на закупівлю газу, з яких 1,5 мільярди надали партнери. Європейці також надали Україні гарантію на кредит, що є історичною подією.

Суспільство • 16 жовтня, 09:49