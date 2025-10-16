Кабінет Міністрів України

Україна за підсумками "Рамштайн" отримала від союзників зобов'язань на понад мільярд доларів: які країни і скільки

На засіданні Контактної групи з питань оборони України досягнуто домовленостей про нові внески на загальну суму щонайменше $422 млн в ініціативу PURL. Також задекларовано $715 млн на закупівлю з української індустрії та додаткову військову допомогу від союзників.