Україна визнає результати навчання дітей за кордоном без додаткових іспитів - МОН
Київ • УНН
Україна розробила постанови Кабміну, що дозволяють визнавати результати навчання українських дітей за кордоном без додаткових іспитів. Оцінки з іноземних шкіл визнаються за «конвертаційними» шкалами, а український компонент можна вивчати дистанційно або в закордонних осередках.
За цей рік в Україні розробили постанови Кабінету міністрів, які дозволяють визнавати результати навчання українських дітей за кордоном без додаткового складання іспитів, тестувань чи діагностувань. Про це заявила заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова під час брифінгу, передає УНН.
За словами повадовиці, оцінки, отримані в іноземних школах, визнаються в українській системі освіти. Це відбувається за так званими "конвертаційними" шкалами.
За цей рік ми також розробили постанови Кабінету міністрів, які дозволили визнавати результати дітей за кордоном без додаткового складання іспитів, тестувань, діагностувань. Тобто те, що дитина отримує результати в німецькій, французькій, канадській чи будь якій іншій школі, по не українському компоненту, а знов ж таки: фізика, хімія, біологія, література зарубіжна і так далі - всі ці результати визнаються в нашій системі освіти, за так званими "конвертаційними" шкалами. Тобто, де оцінка системи освіти Франції конвертується у відповідний бал в українській системі і не потребує додаткового складання
Крім того, діти можуть вивчати український компонент за кордоном у різних форматах навчання, які працюють за програмами, що відповідають стандартам української освіти. Результати навчання, отримані в таких школах, також, визнаються в Україні.
Окрім цього, український компонент, діти можуть вивчати: або в наших школах дистанційно, і вивчати 6-8 годин на тиждень, в залежності від класу - це українська мова, історія України, географія, для певних класів правознавство, захист України, в частині, яка може вивчатись дистанційно, або, і це є інновацією, вони можуть вивчати український компонент в осередку за кордоном - це суботня, недільна школа, яка працює там, але викладає за програмами українського компоненту, які відповідають стандартам української освіти, і результати, які ця дитина отримала, наприклад, в Паризькій суботній школі, в українському компоненті, так само визнаються нашою системою освіти
Нагадаємо
