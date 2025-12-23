$42.150.10
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешкання
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrex
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
"Нічого святого там немає": Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Україна визнає результати навчання дітей за кордоном без додаткових іспитів - МОН

Київ • УНН

Україна розробила постанови Кабміну, що дозволяють визнавати результати навчання українських дітей за кордоном без додаткових іспитів. Оцінки з іноземних шкіл визнаються за «конвертаційними» шкалами, а український компонент можна вивчати дистанційно або в закордонних осередках.

Україна визнає результати навчання дітей за кордоном без додаткових іспитів - МОН

За цей рік в Україні розробили постанови Кабінету міністрів, які дозволяють визнавати результати навчання українських дітей за кордоном без додаткового складання іспитів, тестувань чи діагностувань. Про це заявила заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова під час брифінгу, передає УНН.

За словами повадовиці, оцінки, отримані в іноземних школах, визнаються в українській системі освіти. Це відбувається за так званими "конвертаційними" шкалами.

За цей рік ми також розробили постанови Кабінету міністрів, які дозволили визнавати результати дітей за кордоном без додаткового складання іспитів, тестувань, діагностувань. Тобто те, що дитина отримує результати в німецькій, французькій, канадській чи будь якій іншій школі, по не українському компоненту, а знов ж таки: фізика, хімія, біологія, література зарубіжна і так далі - всі ці результати визнаються в нашій системі освіти, за так званими "конвертаційними" шкалами. Тобто, де оцінка системи освіти Франції конвертується у відповідний бал в українській системі і не потребує додаткового складання 

- заявила Кузьмичова.

Крім того, діти можуть вивчати український компонент за кордоном у різних форматах навчання, які працюють за програмами, що відповідають стандартам української освіти. Результати навчання, отримані в таких школах, також, визнаються в Україні.

Окрім цього, український компонент, діти можуть вивчати: або в наших школах дистанційно, і вивчати 6-8 годин на тиждень, в залежності від класу - це українська мова, історія України, географія, для певних класів правознавство, захист України, в частині, яка може вивчатись дистанційно, або, і це є інновацією, вони можуть вивчати український компонент в осередку за кордоном - це суботня, недільна школа, яка працює там, але викладає за програмами українського компоненту, які відповідають стандартам української освіти, і результати, які ця дитина отримала, наприклад, в Паризькій суботній школі, в українському компоненті, так само визнаються нашою системою освіти 

- підкреслила посадовиця.

Нагадаємо

У 2025 році запрацювала пілотна система доставки підручників до закладів освіти, тепер школи отримуватимуть книжки відразу з видавництв. Нова модель доставки підручників напряму до закладів освіти була апробована на 30% накладу, що становить понад 2 мільйони примірників.

Алла Кіосак

