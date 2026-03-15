Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео

Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер під присягою заперечили звинувачення у змові щодо публікації секс-відео 2007 року, яке стало однією з причин популярності родини Кардаш'ян. Відповідні заяви подано до Вищого суду Лос-Анджелеса. Про це повідомляє The Hollywood Reporter, пише УНН.

Деталі

У документах Кардаш'ян назвала твердження музиканта Рея Джея про нібито організовану публікацію відео як рекламний хід "брехнею". Дженнер також відкинула звинувачення, заявивши, що твердження про її участь у комерційному поширенні запису є "абсолютно хибними".

Рей Джей звинувачує у неправдивих свідченнях

Рей Джей, справжнє ім’я якого Вільям Рей Норвуд-молодший, у відповідь заявив, що їхні свідчення є неправдивими. Він стверджує, що особисто був присутній на зустрічі з Кардаш'ян, Дженнер та представниками компанії Vivid Entertainment, де нібито обговорювали продаж записів.

Адвокат музиканта назвав заяви Кардаш'ян "демонстративно неправдивими" і заявив, що неправдиві свідчення під присягою можуть мати юридичні наслідки.

Судова суперечка виникла після позову про наклеп, який Кардаш'ян та Дженнер подали проти Рея Джея восени минулого року. У відповідь він подав зустрічний позов, заявивши про порушення умов попередньої мирової угоди щодо нерозголошення деталей відео.

