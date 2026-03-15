Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео
Киев • УНН
Кардашьян назвала ложью заявления Рэя Джея о спланированной публикации интимной записи. Музыкант настаивает на неправдивости показаний и готовит встречный иск.
Ким Кардашьян и Крис Дженнер под присягой отвергли обвинения в сговоре с целью публикации секс-видео 2007 года, которое стало одной из причин популярности семьи Кардашьян. Соответствующие заявления поданы в Высший суд Лос-Анджелеса. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, пишет УНН.
Подробности
В документах Кардашьян назвала утверждения музыканта Рэя Джея о якобы организованной публикации видео как рекламный ход "ложью". Дженнер также отвергла обвинения, заявив, что утверждения о ее участии в коммерческом распространении записи являются "абсолютно ложными".
Рэй Джей обвиняет в ложных показаниях
Рэй Джей, настоящее имя которого Уильям Рэй Норвуд-младший, в ответ заявил, что их показания являются ложными. Он утверждает, что лично присутствовал на встрече с Кардашьян, Дженнер и представителями компании Vivid Entertainment, где якобы обсуждали продажу записей.
Адвокат музыканта назвал заявления Кардашьян "демонстративно ложными" и заявил, что ложные показания под присягой могут иметь юридические последствия.
Судебный спор возник после иска о клевете, который Кардашьян и Дженнер подали против Рэя Джея осенью прошлого года. В ответ он подал встречный иск, заявив о нарушении условий предыдущего мирового соглашения о неразглашении деталей видео.
