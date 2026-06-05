Украина вернула из российского плена еще 185 защитников и гражданского — Зеленский
Киев • УНН
Владимир Зеленский сообщил о возвращении из плена 185 военных и одного гражданского. Среди освобожденных есть защитники Мариуполя и Азовстали.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередном обмене и возвращении из плена еще 185 украинских защитников, а также одного гражданского, пишет УНН.
Еще 185 украинских защитников сегодня возвращаются домой из российского плена. И также с защитниками возвращается один гражданский
И добавил:
Воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Рядовые, сержанты и офицеры. Они защищали наше государство в Мариуполе и на "Азовстали", а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях. Среди них те, кто возвращается после лет российского плена, в котором находились еще с 2022 года
"Благодарю всех, кто делает это возможным: команду, занимающуюся обменами, наших партнеров. И особая благодарность воинам, которые пополняют наш обменный фонд – своей силой и результатами на фронте обеспечивают возвращение наших людей домой. Работа продолжается. Возвращение наших людей – неизменный приоритет для Украины. Ежедневно работаем над тем, чтобы освободить каждого украинца и каждую украинку из плена", - подчеркнул Зеленский.
Как отметил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, это 75-й обмен пленными.
"Сегодня состоялся очередной, 75-й обмен пленными. В результате переговорного процесса, Координационным штабом по поручению Президента Украины, из российского плена освобождены 185 украинских военнослужащих. Отдельно также удалось вернуть на Родину одного гражданского украинца, которого россияне удерживали в неволе с 2022 года", - отметили в Коордштабе.
Как уточнили в Коордштабе, домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ДШВ, ТрО, ССО, ВСП, а также бойцы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.
"Более половины освобожденных сегодня Защитников попали в плен в 2022-м году, часть из них - во время обороны Мариуполя. Среди освобожденных есть участник уникальной вертолетной операции - воздушного моста к Азовстали", - отметили в Коордштабе.
"Возраст самого молодого освобожденного - 26 лет, самому старшему исполнилось - 62 года. Среди освобожденных сегодня Защитников есть два офицера", - указано в сообщении.
"Выражаем благодарность Соединенным Штатам Америки и Объединенным Арабским Эмиратам за содействие в организации обмена и возвращении домой украинцев", - говорится в сообщении.
Все освобожденные, как сообщается, пройдут медицинский осмотр, получат лечение, будут обеспечены необходимыми вещами на первое время, получат надлежащие выплаты, пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российском плену.
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец28.05.26, 17:21 • 43932 просмотра