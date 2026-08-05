В Киеве после атаки россиян разрушен частный дом, под завалами могут быть люди - мэр
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева в результате российской атаки разрушен частный дом, под завалами могут быть люди. Также произошла утечка аммиака и пожары в пригороде.
В Голосеевском районе Киева в результате российской атаки произошло разрушение частного жилого дома, под завалами могут находиться люди. Также в столице и пригороде зафиксированы пожары на нескольких объектах. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
Детали
По словам Кличко, в Голосеевском районе частный жилой дом пострадал от разрушений.
В Голосеевском районе произошло разрушение частного жилого дома. Под завалами могут быть люди
Кроме того, в результате попадания в нежилую застройку в том же районе произошла утечка аммиака. На места происшествий направляются экстренные службы.
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Ранее Кличко сообщил о крупном пожаре в Киево-Святошинском районе, где загорелись нежилые помещения. На месте работают спасатели.
На момент публикации российская атака продолжается. Официальная информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
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