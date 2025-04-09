Новое правительство Германии планирует обновить военную службу на добровольной основе. Вопрос обязательного призыва пока что остается открытым, но будет введена система регистрации.
ХДС получит контроль над МИД Германии впервые за 60 лет, возглавит ведомство Иоганн Вадефуль. Борис Писториус останется на посту министра обороны.
Министр обороны Финляндии призвал НАТО иметь четкий план действий в случае вывода войск США из Европы, чтобы избежать окна возможностей для агрессии России. Он подчеркнул координацию с инициативами ЕС.
Министр обороны ФРГ раскритиковал соглашение Трампа и путина о прекращении огня в Украине на 30 дней, назвав ее «пустышкой». Российские атаки не прекратились после разговора.
Британия и Франция разрабатывают план гарантирования безопасности Украины. Он предусматривает размещение войск и создание коалиции государств для защиты от агрессии рф.
Министр обороны Германии сообщил о вероятном проведении следующей встречи "Рамштайна" в конце марта - начале апреля. Решение будет принято на встрече "Группы пяти" в Париже.
Министр обороны Умеров заявил, что Украина еще не получила информацию о ограничении доступа к разведданным США. Киев работает над альтернативными источниками данных, в частности с Германией.
Министр обороны Германии Борис Писториус провел виртуальную встречу с представителями пяти европейских стран НАТО. Участники подтвердили дальнейшую политическую и военную поддержку Украины, следующая встреча запланирована на 12 марта в Париже.
Олаф Шольц признал историческое поражение СДПГ на федеральных выборах и поздравил победу Фридриха Мерца. ХДС/ХСС одержали победу, а партия АдГ значительно улучшила свои результаты.
Вице-президент США Джей Ди Венс раскритиковал политику Германии в отношении ограничений свободы слова в Интернете. Он заявил о возможном пересмотре военного присутствия США в ФРГ из-за позиции Берлина.
Президент Украины провел разговор с генсеком НАТО о гарантиях безопасности и достижении гарантированного мира. Зеленский отметил важность широкого представительства стран в процессе и невозможности обмана со стороны Путина.
Министр обороны Германии считает, что публичные заявления США о невозможности вступления Украины в НАТО укрепляют позицию путина. Писториус подчеркнул неприемлемость переговоров без участия европейских государств.
Министр обороны Германии предупредил о возможном поворотном моменте в трансатлантических отношениях из-за стремления США к быстрому перемирию. Он подчеркнул, что длительного мира без сильной Украины не будет.
Борис Писториус назвал "достойными сожаления" переговоры Трампа с путиным об Украине.
Две немецкие системы ПВО Patriot размещены для охраны аэропорта «Ясенка» в Жешуве на 6 месяцев. Через этот логистический хаб проходит до 95% помощи для Украины.
Борис Писториус предупредил о теоретической угрозе нападения россии на страны НАТО в 2029-2030 годах. По его словам, к этому времени рф может увеличить армию до 1,5 млн солдат.
Министр обороны Германии сообщил о проведении следующей встречи "Рамштайн" в Брюсселе перед Мюнхенской конференцией. Будущее формата будет зависеть от новой администрации США.
Министр обороны Украины Умеров провел встречу с немецким коллегой Писториусом в Киеве. Украина получит 60 новых ракет для систем ПВО IRIS-T и обсудила поставки артиллерийских снарядов.
Президент Украины обсудил с министром обороны Германии важность поддержки Украины всеми политсилами. Зеленский подчеркнул, что Украина защищает не только себя, но и европейские ценности.
Президент Украины сообщил о более 100 бригад на поле боя, которые ежедневно нуждаются в обновлении военной техники. Зеленский отметил приоритетность технического оснащения и обучения военных.
Борис Пісторіус неожиданно прибыл в Киев для переговоров с украинским правительством. Министр обороны Германии планирует обсудить дальнейшую помощь и получить информацию о ситуации на фронте.
Министр обороны Германии Борис Писториус передал первую колесную гаубицу RCH 155 послу Украины. До конца года Украина получит еще 5 таких систем, а всего планируется поставка 54 гаубиц.
Борис Писториус опроверг информацию о блокировании канцлером пакета военной помощи на 3 млрд евро. Министр подтвердил, что новый пакет помощи находится на стадии согласования в правительстве.
Министр иностранных дел Германии Бербок выступила против сокращения финансирования поставок оружия Украине с 7 млрд евро. Она также раскритиковала использование РФ "теневого флота" в Балтийском море.
Германия создает четвертую дивизию в составе Сухопутных войск для защиты критической инфраструктуры. Новое соединение объединит 6 полков теробороны общей численностью 6000 человек.
МИД и Минобороны ФРГ подготовили план дополнительной военной помощи Украине на 3 млрд евро. Канцлер Шольц не одобрил инициативу, объясняя это достаточным финансированием на 2025 год.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о подготовке нового пакета военной помощи Украине. На заседании "Рамштайн" также были утверждены 8 дорожных карт для ВСУ до 2027 года.
Министр обороны Германии Писториус анонсировал новые поставки систем ПВО и бронетехники для Украины. Также планируется обучение 10 000 украинских военных в Германии в течение года.
Серия инцидентов в Балтийском море, включая обстрел немецкого вертолета и повреждение подводного кабеля, указывает на гибридную войну со стороны рф. НАТО зафиксировало около 300 перехватов российских самолетов в прошлом году.
Министр обороны Германии заявил об отсутствии планов отправлять солдат в Украину до конца войны. В то же время не исключил возможность развертывания Бундесвера для миротворческой миссии.