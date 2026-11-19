Главный стратег Пентагона покинул встречу с европейскими союзниками после того, как упрекнул Украину за нанесение ударов глубоко внутри России, сообщает The Telegraph, пишет УНН.

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На, как пишет издание, "напряженной" встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) (в формате "Рамштайн") в Брюсселе во вторник, 17 ноября, заместитель главы Пентагона по вопросам политики Элбридж Колби раскритиковал Украину за атаки и заявил, что они имеют незначительную военную ценность.

После этого американский представитель обороны досрочно покинул встречу, не выслушав секретный брифинг министра обороны Украины о войне.

Немецкие источники сообщили The Telegraph, что поведение Колби вызвало у них обеспокоенность тем, что "администрация Трампа фактически встала на сторону России против Украины и ее сторонников в Европе".

Премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм в четверг, 19 ноября, вместе со своими французскими и немецкими коллегами будет сопредседательствовать на встрече Коалиции желающих в Берлине. Целью встречи будет усиление военной поддержки Европы Украине и ее планов по восстановлению страны после войны.

Великобритания уже объявила, что отправляет 1000 дальнобойных дронов в Украину, несмотря на критику Колби в адрес помощи украинцам в нанесении ударов глубоко внутри России.

Немецкий источник сообщил The Telegraph, что во время встречи во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Колби раскритиковал Украину за ее дальние удары, утверждая, что они не дают военной выгоды.

Это утверждение привело в замешательство немецких, британских и других европейских чиновников на встрече, поскольку они считали, что дальние удары по России были эффективными в военном отношении и дестабилизировали режим Путина.

На пресс-конференции после переговоров во вторник министр обороны Великобритании Вес Стритинг защитил дальние удары Украины, утверждая, что они "помогли ослабить военную машину Путина, выиграв время и спасая жизни".

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Хорошо информированный немецкий источник сообщил The Telegraph: "Колби заявил во время публичной части заседания UDCG, что США выступают против дальних ударов и не видят никакой военной выгоды от удара глубоко внутри России. Большинство участников были озадачены этим комментарием".

"Колби ушел сразу после своего заявления, он даже не слушал секретную презентацию [украинского] министра обороны [Евгения] Хмары, в которой четко подчеркивалось, что влияние дальних ударов по России было важным компонентом военных усилий и оказало и будет оказывать огромное влияние".

Источник имел в виду слова Колби на встрече о том, что, по мнению Вашингтона, дальние удары "не были эффективными в прекращении войны" и не помогли "притупить" продвижение России на передовой.

Немецкий источник заявил, что это кажется ироничным, учитывая, что США полагались на дальние удары в своей проблемной и хаотичной войне против Ирана.

"Как американцы могут наносить дальние удары [в Иране], а затем критиковать страну, которая защищается от незаконного нападения с помощью дальних ударов?" — сказали они.

Второй источник подтвердил The Telegraph, что Колби покинул встречу раньше. "Он ушел, когда ушла пресса", — сообщил The Telegraph источник, находившийся в помещении, добавив, что вместо этого США до конца встречи представлял Мэтью Уитакер, посол США при НАТО.

Утверждалось, что Колби должен был уйти, чтобы успеть на рейс из ближайшего аэропорта. После выхода со встречи он провел пресс-конференцию около 17:00 по местному времени в атриуме штаб-квартиры НАТО, прежде чем отправиться в аэропорт.

Немецкие источники заявили, что они "все больше обеспокоены тем, что США при Дональде Трампе отстаивают позиции России во время переговоров по Украине, несмотря на то, что фактически являются лидером НАТО".

Немецкий источник сказал: "Колби однозначно выглядел скорее на стороне России, чем на стороне Украины, поскольку военная сосредоточенность только на передовой и ударах средней дальности лишает ключевого компонента, который отрицает оперативно-стратегический успех России".

"В той комнате США были единственной страной, которая поддерживала позицию России, а не Украины и остальных членов коалиции", — сообщил источник.

Министр обороны Германии Борис Писториус уже раскритиковал Колби за его комментарии по поводу Украины, назвав их "глупыми".

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Посланники Трампа по вопросам мира Стив Уиткофф и Джаред Кушнер присоединятся примерно к 40 лидерам для переговоров с Коалицией желающих в четверг.

Кушнер, зять президента США, заявил, что их обсуждения будут сосредоточены на послевоенных гарантиях безопасности для Украины и плане восстановления её разрушенной войной экономики.

Ожидается, что эта встреча станет одним из крупнейших международных мероприятий, когда-либо проводившихся канцелярией канцлера Германии.