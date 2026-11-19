Головний стратег Пентагону покинув зустріч з європейськими союзниками після того, як дорікнув Україні за завдавання ударів глибоко всередині росії, повідомляє The Telegraph, пише УНН.

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На, як пише видання, "напруженій" зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG) (у форматі "Рамштайн") у Брюсселі у вівторок, 17 листопада, заступник голови Пентагону з політики Елбрідж Колбі розкритикував Україну за атаки та заявив, що вони мають незначну військову цінність.

Після цього американський представник оборони достроково покинув зустріч, не вислухавши секретний брифінг міністра оборони України щодо війни.

Німецькі джерела повідомили The Telegraph, що поведінка Колбі викликала у них занепокоєння щодо того, що "адміністрація Трампа фактично стала на бік росії проти України та її прихильників у Європі".

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем у четвер, 19 листопада, разом зі своїми французькими та німецькими колегами співголовуватиме на зустрічі Коаліції охочих у Берліні. Метою зустрічі буде посилення військової підтримки Європи Україні та її планів щодо відновлення країни після війни.

Велика Британія вже оголосила, що відправляє 1000 далекобійних дронів до України, всупереч критиці Колбі щодо допомоги українцям у завдаванні ударів глибоко всередині росії.

Німецьке джерело повідомило The Telegraph, що під час зустрічі у вівторок у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі Колбі розкритикував Україну за її глибокі удари, стверджуючи, що вони не служать військовій вигоді.

Це твердження збентежило німецьких, британських та інших європейських чиновників на зустрічі через їхню думку, що глибокі удари по росії були ефективними у військовому плані та дестабілізували режим путіна.

На пресконференції після переговорів у вівторок міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг захистив глибокі удари України, стверджуючи, що вони "допомогли послабити воєнну машину путіна, вигравши час і врятувавши життя".

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Добре поінформоване німецьке джерело повідомило The Telegraph: "Колбі заявив під час публічної частини засідання UDCG, що США проти глибоких ударів і не бачать жодної військової вигоди від удару глибоко всередині росії. Більшість учасників були спантеличені цим коментарем".

"Колбі пішов одразу після своєї заяви, він навіть не слухав секретну презентацію [українського] міністра оборони [Євгенія] Хмари, у якій чітко підкреслювалося, що вплив глибоких ударів на росію був важливим компонентом воєнних зусиль і мав і матиме величезний вплив".

Джерело мало на увазі слова Колбі на зустрічі про те, що, на думку Вашингтона, глибокі удари "не були ефективними у припиненні війни" та не допомогли "притупити" просування росії на передовій.

Німецьке джерело заявило, що це здається іронічним, враховуючи, що США покладалися на глибокі удари у своїй проблемній та хаотичній війні проти Ірану.

"Як американці можуть завдавати глибоких ударів [в Ірані], а потім критикувати країну, яка захищається від незаконного нападу за допомогою глибоких ударів?" - сказали вони.

Друге джерело підтвердило The Telegraph, що Колбі покинув зустріч раніше. "Він пішов, коли пішла преса", – повідомило The Telegraph джерело в кімнаті, додавши, що натомість США до кінця зустрічі представляв Метью Вітакер, посол США у НАТО.

Стверджувалося, що Колбі мусив піти, щоб встигнути на рейс з найближчого аеропорту. Після виходу із зустрічі він провів пресконференцію близько 17:00 за місцевим часом в атріумі штаб-квартири НАТО, перш ніж вирушити до аеропорту.

Німецькі джерела заявили, що вони "дедалі більше стурбовані тим, що США за Дональда Трампа відстоюють позиції росії під час переговорів щодо України, попри те, що вони є фактичним лідером НАТО".

Німецьке джерело сказало: "Колбі однозначно виглядав більше на боці росії, ніж на боці України, оскільки військова зосередженість лише на передовій та ударах середньої дальності позбавляє ключового компонента, який заперечує оперативно-стратегічний успіх росії".

"У тій кімнаті США були єдиною країною, яка підтримувала позицію росії, а не Україну та решту коаліції", - зазначило джерело.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вже розкритикував Колбі за його коментарі щодо України, назвавши їх "дурними".

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Стів Віткофф та Джаред Кушнер, посланці Трампа з питань миру, приєднаються до приблизно 40 лідерів для переговорів з Коаліцією охочих у четвер.

Кушнер, зять президента США, заявив, що їхні обговорення будуть зосереджені на післявоєнних гарантіях безпеки для України та плані відновлення її зруйнованої війною економіки.

Очікується, що ця зустріч стане одним з найбільших міжнародних заходів, які коли-небудь проводив офіс канцлера Німеччини.