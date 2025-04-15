Українська оборонна контактна група

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19470 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 134255 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126779 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125285 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127858 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192459 перегляди

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14 квітня, 08:15 • 76763 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Засідання "Рамштайну" може відбутися в кінці березня на початку квітня - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини повідомив про ймовірне проведення наступної зустрічі "Рамштайну" наприкінці березня - на початку квітня. Рішення буде прийнято на зустрічі "Групи п'яти" в Парижі.

Війна • 6 березня, 15:46 • 16073 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: британський міністр оборони вперше очолив засідання

У Брюсселі розпочалось чергове засідання Контактної групи з питань оборони України. Зустріч вперше очолив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, також присутній новий глава Пентагону Піт Гегсет.

Війна • 12 лютого, 13:39 • 24481 перегляди

Це має бути рішення наступної адміністрації: Остін про майбутнє "Рамштайну"

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про важливість Контактної групи з оборони України, але відмовився коментувати її майбутнє після зміни адміністрації. На останньому засіданні "Рамштайн" США оголосили пакет допомоги у 500 млн доларів.

Війна • 9 січня, 18:29 • 34124 перегляди

Пісторіус анонсував поставку додаткових систем ППО і не тільки

Міністр оборони Німеччини Пісторіус анонсував нові поставки систем ППО та бронетехніки для України. Також планується навчання 10 000 українських військових у Німеччині протягом року.

Війна • 9 січня, 14:10 • 26818 перегляди

Умєров зустрівся з очільником Пентагону: обговорили "дорожню карту" військової допомоги Україні

Міністр оборони України обговорив з главою Пентагону "дорожню карту" військової допомоги на наступні роки. На засіданні "Рамштайну" затвердять вісім напрямків співпраці, очікується участь Зеленського.

Політика • 9 січня, 08:13 • 20739 перегляди

Україна отримала від країн "Рамштайну” понад 126 млрд доларів на оборону

США та союзники виділили Україні понад 126 млрд доларів безпекової допомоги з початку повномасштабного вторгнення. На засіданні "Рамштайн" обговорять термінові потреби України в озброєнні.

Війна • 9 січня, 06:46 • 45152 перегляди

США готуються оголосити новий пакет військової допомоги Україні - Ллойд Остін

США готують черговий пакет військової допомоги для України, який включатиме артилерію, ППО та бронетехніку. Ллойд Остін підтвердив намір США та союзників продовжувати нарощувати військову підтримку.

Новини Світу • 31 жовтня, 21:02 • 19942 перегляди

Байден у листопаді проведе віртуальну зустріч "Рамштайн" - Білий дім

Президент США Джо Байден проведе віртуальну зустріч лідерів Контактної групи з оборони України в листопаді 2024 року. Метою є координація додаткової допомоги Україні та планування підтримки у сфері безпеки.

Війна • 16 жовтня, 17:51 • 20385 перегляди

Обговорили "Рамштайн" і спільне виробництво зброї: Зеленський розкрив деталі розмови з Байденом

Президенти України та США провели телефонну розмову. Обговорили спільне виробництво зброї, новий пакет допомоги на $425 млн та майбутнє засідання у форматі "Рамштайн".

Війна • 16 жовтня, 17:34 • 19177 перегляди

Байден поговорив із Зеленським і оголосив про новий пакет допомоги Україні на 425 млн доларів

Президент США Джо Байден провів розмову з Володимиром Зеленським і анонсував новий пакет безпекової допомоги Україні на 425 млн доларів. Пакет включає засоби ППО, боєприпаси та бронетехніку.

Війна • 16 жовтня, 17:31 • 18275 перегляди

ІТ-коаліція зібрала 157 млн євро на підтримку України

ІТ-коаліція акумулювала 157 млн євро для України з вересня 2023 року. 99 млн вже передано у вигляді обладнання та ПЗ, включаючи 87 млн від Німеччини у ліцензіях SAP.

Політика • 16 жовтня, 08:30 • 12905 перегляди

Байден: ураган "Мілтон" завдав збитків на 50 млрд доларів

Президент США оцінив збитки від урагану "Мілтон" у 50 млрд доларів. Шторм спричинив торнадо у Флориді, залишивши без електрики понад 3,3 млн людей та зруйнувавши близько 150 будинків.

Новини Світу • 12 жовтня, 09:26 • 21670 перегляди

Засідання "Рамштайну" на рівні лідерів відкладено на невизначений термін - Пентагон

Пентагон повідомив про перенесення засідання контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Нова дата не оголошена, але коаліції продовжують працювати над наданням Україні оборонних спроможностей.

Війна • 11 жовтня, 02:37 • 108947 перегляди

Засідання "Рамштайн" відкладено, нову дату визначають - ЗМІ

Зустріч у форматі "Рамштайн", запланована на 12 жовтня, перенесена. Відкладення пов'язане зі скасуванням поїздки президента США Джо Байдена до Німеччини через ураган у Флориді.

Війна • 9 жовтня, 07:53 • 16574 перегляди

Слідом за Байденом: Блінкен відкладає візит до Німеччини, де мав відбутися "Рамштайн"

Держсекретар США Ентоні Блінкен відкладає поїздку до Німеччини через ураган "Мілтон". Засідання "Рамштайну" може бути перенесено та об'єднано із зустріччю міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня.

Політика • 9 жовтня, 07:31 • 14120 перегляди

Астронавт NASA показав з космосу ураган "Мілтон", через який Байден відклав поїздку на "Рамштайн"

Метью Домінік опублікував відео урагану "Мілтон" з МКС. Через ураган Байден відклав візит до Німеччини, де мав головувати на засіданні "Рамштайн".

Новини Світу • 9 жовтня, 06:19 • 12190 перегляди

Байден відкладає візит до Німеччини, де мав головувати на "Рамштайні", через ураган Мілтон

Президент США Джо Байден відклав поїздку до Німеччини та Анголи через ураган Мілтон. Він залишається в країні, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на стихійне лихо.

Політика • 8 жовтня, 14:41 • 16494 перегляди

Зеленський обговорив з Сирським План перемоги та ситуацію на фронті

Президент Зеленський провів розмову з Головнокомандувачем ЗСУ Сирським щодо ситуації на фронті. Наступного тижня військові працюватимуть з партнерами над деталями Плану перемоги, який представлять на зустрічі "Рамштайн".

Війна • 6 жовтня, 17:38 • 44711 перегляди

Коли українцям представлять План перемоги? Єрмак дав відповідь

Голова ОП Єрмак заявив, що План перемоги буде представлений українцям після презентації президенту США. Деякі деталі плану залишаться закритими з міркувань безпеки.

Війна • 29 вересня, 13:21 • 49457 перегляди

Байден і Зеленський зустрінуться 12 жовтня в Німеччині на "Рамштайні"

Президенти США та України проведуть зустріч у рамках засідання Контактної групи з питань оборони України. Вони обговорять прогрес консультацій та координуватимуть додаткову допомогу Україні з міжнародними партнерами.

Війна • 27 вересня, 16:24 • 27005 перегляди

Байден проведе наступний "Рамштайн" у Німеччині 12 жовтня - Білий дім

Президент Байден очолить зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" 12 жовтня 2024 року в Німеччині. Там обговорять прогрес та скоординують додаткову допомогу Україні з міжнародними партнерами.

Війна • 27 вересня, 05:45 • 25269 перегляди

Білий дім підтвердив, що Зеленський представив Байдену план перемоги

Президенти США та України зустрілися у Білому домі для обговорення допомоги Україні у протистоянні російській агресії. Байден пообіцяв збільшити підтримку, а Зеленський представив план досягнення перемоги.

Війна • 27 вересня, 05:41 • 21747 перегляди

Зеленський представив Байдену план перемоги України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом США Джозефом Байденом. Вони обговорили військові, економічні та дипломатичні аспекти Плану перемоги та домовилися про подальші консультації.

Війна • 26 вересня, 21:15 • 61960 перегляди

Байден у жовтні скликає зустріч у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів

Президент США оголосив про зустріч лідерів Контактної групи з оборони України в Німеччині у жовтні.

Війна • 26 вересня, 11:13 • 16610 перегляди

Байден оголосив новий пакет допомоги Україні на майже 8 мільярдів доларів: що туди входить

Президент США Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги Україні на $7,9 млрд. Він включає протиповітряну оборону, безпілотники, боєприпаси та розширення навчання українських пілотів F-16.

Війна • 26 вересня, 10:15 • 17858 перегляди

Україна може виготовляти кілька мільйонів дронів – Умєров

Міністр оборони України заявив про спроможність виробляти мільйони дронів щорічно. Фінансування здійснюється з держбюджету та від міжнародних партнерів, а виробництво зросте в кілька разів наступного року.

Війна • 22 вересня, 07:52 • 21655 перегляди

Остін і Умєров обговорили динаміку бойових дій та пріоритети безпекової допомоги для України

Ллойд Остін і Рустем Умєров провели телефонну розмову щодо динаміки бойових дій та пріоритетів безпекової допомоги Україні. Обговорено успішне засідання Контактної групи з питань оборони України у Рамштайні.

Війна • 18 вересня, 13:09 • 16350 перегляди

Українські компанії вперше зможуть взяти участь у тендерах Коаліції дронів - Міноборони

Міноборони України оголосило про можливість участі українських виробників безпілотників у тендерах Коаліції дронів. Переможці отримають замовлення на виробництво FPV-дронів та дронів-перехоплювачів для тестування.

Війна • 17 вересня, 18:30 • 20499 перегляди

Багато часу присвятили постачанню систем ППО: Остін про "Рамштайн"

Під час сьогоднішньої зустрічі в Рамштайні багато часу було присвячено постачанню систем протиповітряної оборони Україні для захисту її неба від іранських безпілотників, корейських ракет та інших загроз, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Війна • 20 травня, 16:55 • 21760 перегляди

Має тенденцію до загострення: Сирський на "Рамштайні" розповів про складну оперативно-стратегічну обстановку на фронті

На зустрічі в Рамштайні командувач Збройних сил України Олександр Сирський поінформував членів коаліції про складну оперативну ситуацію в Україні, погіршення стратегічної обстановки, нагальну потребу в ракетах і боєприпасах.

Війна • 27 квітня, 14:39 • 26369 перегляди