Українська оборонна контактна група

Міністр оборони Німеччини повідомив про ймовірне проведення наступної зустрічі "Рамштайну" наприкінці березня - на початку квітня. Рішення буде прийнято на зустрічі "Групи п'яти" в Парижі.
У Брюсселі розпочалось чергове засідання Контактної групи з питань оборони України. Зустріч вперше очолив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, також присутній новий глава Пентагону Піт Гегсет.
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про важливість Контактної групи з оборони України, але відмовився коментувати її майбутнє після зміни адміністрації. На останньому засіданні "Рамштайн" США оголосили пакет допомоги у 500 млн доларів.
Міністр оборони Німеччини Пісторіус анонсував нові поставки систем ППО та бронетехніки для України. Також планується навчання 10 000 українських військових у Німеччині протягом року.
Міністр оборони України обговорив з главою Пентагону "дорожню карту" військової допомоги на наступні роки. На засіданні "Рамштайну" затвердять вісім напрямків співпраці, очікується участь Зеленського.
США та союзники виділили Україні понад 126 млрд доларів безпекової допомоги з початку повномасштабного вторгнення. На засіданні "Рамштайн" обговорять термінові потреби України в озброєнні.
США готують черговий пакет військової допомоги для України, який включатиме артилерію, ППО та бронетехніку. Ллойд Остін підтвердив намір США та союзників продовжувати нарощувати військову підтримку.
Президент США Джо Байден проведе віртуальну зустріч лідерів Контактної групи з оборони України в листопаді 2024 року. Метою є координація додаткової допомоги Україні та планування підтримки у сфері безпеки.
Президенти України та США провели телефонну розмову. Обговорили спільне виробництво зброї, новий пакет допомоги на $425 млн та майбутнє засідання у форматі "Рамштайн".
Президент США Джо Байден провів розмову з Володимиром Зеленським і анонсував новий пакет безпекової допомоги Україні на 425 млн доларів. Пакет включає засоби ППО, боєприпаси та бронетехніку.
ІТ-коаліція акумулювала 157 млн євро для України з вересня 2023 року. 99 млн вже передано у вигляді обладнання та ПЗ, включаючи 87 млн від Німеччини у ліцензіях SAP.
Президент США оцінив збитки від урагану "Мілтон" у 50 млрд доларів. Шторм спричинив торнадо у Флориді, залишивши без електрики понад 3,3 млн людей та зруйнувавши близько 150 будинків.
Пентагон повідомив про перенесення засідання контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Нова дата не оголошена, але коаліції продовжують працювати над наданням Україні оборонних спроможностей.
Зустріч у форматі "Рамштайн", запланована на 12 жовтня, перенесена. Відкладення пов'язане зі скасуванням поїздки президента США Джо Байдена до Німеччини через ураган у Флориді.
Держсекретар США Ентоні Блінкен відкладає поїздку до Німеччини через ураган "Мілтон". Засідання "Рамштайну" може бути перенесено та об'єднано із зустріччю міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня.
Метью Домінік опублікував відео урагану "Мілтон" з МКС. Через ураган Байден відклав візит до Німеччини, де мав головувати на засіданні "Рамштайн".
Президент США Джо Байден відклав поїздку до Німеччини та Анголи через ураган Мілтон. Він залишається в країні, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на стихійне лихо.
Президент Зеленський провів розмову з Головнокомандувачем ЗСУ Сирським щодо ситуації на фронті. Наступного тижня військові працюватимуть з партнерами над деталями Плану перемоги, який представлять на зустрічі "Рамштайн".
Голова ОП Єрмак заявив, що План перемоги буде представлений українцям після презентації президенту США. Деякі деталі плану залишаться закритими з міркувань безпеки.
Президенти США та України проведуть зустріч у рамках засідання Контактної групи з питань оборони України. Вони обговорять прогрес консультацій та координуватимуть додаткову допомогу Україні з міжнародними партнерами.
Президент Байден очолить зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" 12 жовтня 2024 року в Німеччині. Там обговорять прогрес та скоординують додаткову допомогу Україні з міжнародними партнерами.
Президенти США та України зустрілися у Білому домі для обговорення допомоги Україні у протистоянні російській агресії. Байден пообіцяв збільшити підтримку, а Зеленський представив план досягнення перемоги.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом США Джозефом Байденом. Вони обговорили військові, економічні та дипломатичні аспекти Плану перемоги та домовилися про подальші консультації.
Президент США оголосив про зустріч лідерів Контактної групи з оборони України в Німеччині у жовтні.
Президент США Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги Україні на $7,9 млрд. Він включає протиповітряну оборону, безпілотники, боєприпаси та розширення навчання українських пілотів F-16.
Міністр оборони України заявив про спроможність виробляти мільйони дронів щорічно. Фінансування здійснюється з держбюджету та від міжнародних партнерів, а виробництво зросте в кілька разів наступного року.
Ллойд Остін і Рустем Умєров провели телефонну розмову щодо динаміки бойових дій та пріоритетів безпекової допомоги Україні. Обговорено успішне засідання Контактної групи з питань оборони України у Рамштайні.
Міноборони України оголосило про можливість участі українських виробників безпілотників у тендерах Коаліції дронів. Переможці отримають замовлення на виробництво FPV-дронів та дронів-перехоплювачів для тестування.
Під час сьогоднішньої зустрічі в Рамштайні багато часу було присвячено постачанню систем протиповітряної оборони Україні для захисту її неба від іранських безпілотників, корейських ракет та інших загроз, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
На зустрічі в Рамштайні командувач Збройних сил України Олександр Сирський поінформував членів коаліції про складну оперативну ситуацію в Україні, погіршення стратегічної обстановки, нагальну потребу в ракетах і боєприпасах.