Українська оборонна контактна група

Багато часу присвятили постачанню систем ППО: Остін про "Рамштайн"

Під час сьогоднішньої зустрічі в Рамштайні багато часу було присвячено постачанню систем протиповітряної оборони Україні для захисту її неба від іранських безпілотників, корейських ракет та інших загроз, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.