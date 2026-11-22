Колаж створений за допомогою ШІ

У квітні 2018 року в столиці на вулиці Васильківській сталася ДТП, яка забрала життя молодої дівчини й назавжди змінила життя цілої родини. Ім'я водія, який здійснив смертельний наїзд, відоме. З місця події він не тікав, свідчення надав… Але в цій історії багато білих плям і питань, які вже 8 років залишаються без відповідей. І головне з них: якщо винуватець ДТП відомий, то чому він досі не поніс відповідальності? Відповідь на нього ми спробували дізнатися в адвоката, який представляє інтереси матері загиблої дівчини, Олександра Щербини. Адвокат роками бореться за встановлення справедливості, звертався навіть до Президента. Днями він направив звернення до парламентської Тимчасової слідчої комісії, яку очолює нардеп Олексій Гончаренко і готовий виступити на ній аби надати свідчення, які вказують на навмисне затягування розслідування та можливе покривання винного Національним антикорупційним бюро.

Про обставини, які гальмують справу та чому ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час воєнного стану — стала ледь не останньою надією, читайте у матеріалі УНН.

Обставини смертельної ДТП

Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько одинадцятої вечора на вулиці Васильківській у Києві. Автомобіль під керуванням детектива Національного антикорупційного бюро Андрія Русаєва на великій швидкості збив 23-річну студентку Марину Арустамову, яка переходила дорогу пішохідним переходом.

Дівчину з тяжкими травмами терміново госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні № 17. Медики боролися за її життя майже десять днів, але 11 квітня 2018 року Марина померла від отриманих ушкоджень.

Проведена експертиза підтвердила, що водій на момент аварії був тверезий, проте це не зняло питань щодо дотримання правил дорожнього руху.

Як розповів у коментарі УНН адвокат Олександр Щербина, дивні моменти в розслідуванні ДТП почали з'являтися одразу. Так, Русаєв безпосередньо після інциденту зателефонував до внутрішньої безпеки НАБУ, і співробітники цього підрозділу миттєво прибули на місце події. Адвокат не береться пов'язувати два факти прямо, але звертає увагу: згодом з'ясувалося, що камера, спрямована просто на пішохідний перехід, не працювала. Збіг обставин чи чийсь умисел, який позбавив слідство відео, що могло б стати основним доказом у розслідуванні?

З місця ДТП Русаєв тоді поїхав додому. Його не затримували.

Зміна підслідності та свідчень

Кримінальне провадження за фактом ДТП відкрили одразу після інциденту. Спочатку розслідуванням займалася Національна поліція. Як розповів адвокат Щербина, у поліції за справу відповідав молодий слідчий, який став об'єктом тиску і всіляко затягував розслідування. До липня 2019 року навіть не провели слідчого експерименту, а водієві не повідомили про підозру. Зрештою родині загиблої через адвоката вдалося домогтися визнання такого розслідування неефективним. Справу передали до Державного бюро розслідувань, яке, здавалося, одразу взялося до роботи…

Провели слідчий експеримент, на якому відтворювали обставини трагічної події. Але й тут не обійшлося без імовірного втручання в хід слідства.

Почалося все з того, що Русаєв змінив свої показання.

"У перших показаннях, безпосередньо після ДТП, він стверджував, що дівчина йшла зліва направо. А потім, вочевидь порадившись з експертом і зрозумівши, що за таких обставин він нестиме відповідальність, заявив, що вона йшла справа наліво і у другій смузі по руху транспортного засобу — різко розвернулась", — розповів адвокат.

За словами Щербини, показання, які Русаєв давав спочатку, відповідали дійсності: дівчина верталася з роботи до гуртожитку, в якому мешкала.

"Вона поверталася з роботи і перетинала дорогу якраз зліва направо. І ми відновили її маршрут до місця ДТП за GPS-локацією телефона: вона йшла з роботи, зайшла в магазин і звідти прямувала додому… У магазині вона купила йогурт, і на місці ДТП був розлитий цей йогурт (…). Змоделюйте для себе ситуацію зі свідчень, які були надані пізніше: вона йшла справа наліво, у середній смузі різко розвернулася й побігла назад, і в цей момент він її збив. Але це ж якась фантастика, погодьтеся", — каже адвокат.

Слідчий експеримент, який проводило ДБР, теж не обійшовся без "фантастичних" моментів. За словами адвоката, під час відтворення обставин біля пішохідного переходу з'явилося авто темного кольору, яке нібито було припарковане там під час ДТП і ускладнило водієві можливість побачити пішохода, адже дівчина була вдягнена в темне. Адвокат припускає, що авто, поява якого змінювала версію подій, могло належати внутрішній безпеці НАБУ.

Експертиза чи штучне створення доказів?

За словами адвоката родичів загиблої, зміна свідчень Русаєва змусила їх домогтися від слідчого ДБР призначення експертизи із застосуванням поліграфа, яка засвідчила, що детектив НАБУ дає неправдиві свідчення. Але ні слідчий експеримент, ні експертиза, яка підтвердила лжесвідчення детектива, не зрушили розслідування з місця. Роками справа пробуксовувала, а Державне бюро розслідувань обмежувалося формальними відписками.

Аж раптом, у липні 2025 року, коли Державне бюро розслідувань почало проявляти активність в інших кримінальних провадженнях про ДТП за участі співробітників НАБУ, у справі, про яку ми розповідаємо, з'являється нова експертиза. Хоча новою, як з'ясувалося, її назвати складно: проведена вона була досить давно, просто не долучалася до матеріалів справи.

Але все по порядку.

Слід пояснити, що Русаєву не повідомили про підозру, і в справі він проходив як свідок. Саме по собі те, що через стільки років після трагедії детектив залишався у статусі свідка, вже викликає питання. І це попри очевидну причетність, наявні докази. Але, як пояснив адвокат Щербина, цей процесуальний статус має певні особливості: свідок не є стороною провадження, його процесуальні права обмежені, зокрема щодо клопотань.

"А тут слідчий долучає експертизу, яка зроблена за два роки до того з ініціативи самого Русаєва. Після чого слідчий ухвалює рішення про закриття провадження на підставі цієї експертизи, яку надав водій", — пояснює адвокат.

І це при тому, що на той момент у матеріалах справи була експертиза, проведена за клопотанням слідчого, яка фактично свідчила, що Русаєв порушив ч. 2 статті 384 КК України — надав неправдиві свідчення!

Та й сама надана Русаєвим експертиза, за словами Щербини, викликає питання.

"Її робив той самий експерт, що проводив експертизу у справі про вбивство Павла Шеремета і був притягнутий до дисциплінарної відповідальності за експертизу в цій справі", — пояснив Щербина.

Ідеться про те, що експерти під час проведення комісійної психолого-портретної експертизи порушили методологію. За це двох експертів Київського НДІ судових експертиз притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Як пояснює адвокат Щербина, є ще чинники, які насторожують: експертизу тримали два роки, перш ніж долучити до справи. А коли сторона загиблої зрештою дізналася про закриття справи (про це її належно не повідомили), у КНДІСЕ на запит адвоката відповіли, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати, чи справді їхній експерт проводив таку експертизу, адже такі матеріали зберігаються обмежений строк.

Отже, є припущення, що експертиза може бути штучно створеним доказом на підтвердження версії Русаєва — версії, яку спростувала інша експертиза.

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Строки давності спливають, а з ними і шанс на справедливість

Коли родина загиблої все ж дізналася про закриття кримінального провадження, вона взялася оскаржувати це рішення. Як розповідає Щербина, зараз питання про скасування постанови слідчого про закриття справи розглядає апеляційний суд, адже суд першої інстанції відмовив у поновленні розслідування.

"Суддя тоді навіть не дивився мені в очі і прописав одним абзацом у рішенні, що вже минуло 8 років з моменту ДТП і нічого зробити не можна, тому він відмовляє в задоволенні скарги… А зараз апеляційний суд уже третій місяць переносить засідання (…). А є строки давності — 10 років, і вони спливають у 2028 році. А з тим, як справа затягувалася всі минулі роки… І весь цей час здійснюється тиск, маніпуляції, затягування. На жаль. Знаєте, коли закрили справу, я звертався до Президента, щоб він публічно звернув увагу на цю справу і ми могли отримати відповідь, чому стільки років тривало розслідування і чи було воно незалежним. Ви знаєте, я за існування в Україні таких органів, як НАБУ, — вони потрібні. Але коли ми говоримо про доброчесність, добропорядність, то закон має бути однаковим для всіх", — пояснив Щербина.

Саме невтомний пошук відповіді та прагнення до справедливості спонукали адвоката звернутися з листом до голови Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, нардепа Олексія Гончаренка.

"Я розумію і не прошу, щоб комісія підміняла собою суд чи каральні органи. Перше, чого я прагну, — щоб на цю справу звернули публічну увагу. А друге — директору Бюро слід поставити питання про те, чи проводив відділ внутрішньої безпеки НАБУ перевірку дій Русаєва і які її результати. Це розслідування проводилося, але його результатів вони не надають", — пояснює адвокат.

Він наголошує, що ТСК має такі повноваження, а розгляд ситуації довкола справи на такому рівні сприяв би встановленню справедливості.

"Є загибель людини — молодої дівчини. І 8 років розгляд справи про її загибель блокується. А все ж доволі просто — слід змінити підхід: водій (а в цьому випадку ми знаємо, хто водій) під час наближення до пішохідного переходу повинен бути уважним. Усе — оголошується підозра, експертизи є, справа передається до суду, і там відбувається справедливий розгляд", — каже Щербина.

Але замість цього відбувається затягування і явні спроби уникнути відповідальності.

"Мені відомо, що про цю справу знають усі детективи НАБУ, і керівник знає. Ось нехай і дасть відповідь. Я розумію, що в той час він ще не був директором Бюро, але зараз це виглядає так, ніби цілий антикорупційний орган покриває свого. І з цим необхідно розібратися, адже вони (НАБУ. — Ред.) вимагають від інших дотримання доброчесності, притягують до відповідальності і за менші правопорушення. А тут ідеться про скоєння смертельної ДТП і про надання неправдивих свідчень", — наголосив адвокат.

Що відомо про Андрія Русаєва

З серпня 2024 року Андрій Русаєв є керівником Четвертого Головного підрозділу детективів НАБУ, до того був старшим детективом — керівником відділу.

До речі, щоб очолити підрозділ детективів, Русаєву довелося пройти конкурсний відбір. І, як повідомила членкиня конкурсної комісії, очільниця "Автомайдану" Катерина Бутко, рішення призначити Русаєва керівником не було одноголосним.

"Зокрема, питання стосувались декларування автомобілів за очевидно заниженою вартістю, так, згідно з декларацією Русаєва у 2020-му році він зміг придбати автомобіль Ford Focus 2016 р. в. всього за 45 тис. грн. Також потребували з'ясування й підстави набуття дружиною кандидата будинку в Хотові Київської області. На жаль, Русаєв, на нашу думку, досить сплутано та розмито відповідав на поставлені питання й не зміг конкретно пояснити те, що в нього питали", — писала вона.

Примітно, що зараз цим Ford Focus користується син Русаєва Кіріл, на якого своєю чергою записаний SUBARU OUTBACK 2015 р. в., яким користується Русаєв-старший.

Син Кіріл Русаєв, як зазначено в декларації батька за 2025 рік, отримував заробітну плату від адвокатського об'єднання "КУЧЕРУК І КРОЛОВЕЦЬКА", але власну декларацію за 2025 рік подав як головний спеціаліст Департаменту міжнародного співробітництва Міністерства економіки та довкілля.

Щодо будинку в Хотові, про який Русаєва запитували члени конкурсної комісії, то право власності на частину будинку (44 %; інші 56 % належать особі з ПІБ Забродський Олександр Петрович) дружина детектива набула у 2022 році. Загальна площа будинку — понад 200 квадратних метрів, а вартість майже половини такого будинку, вказана в декларації, — 100 тисяч гривень. Так само за 100 тисяч гривень дружина Русаєва того ж 2022 року стала власницею земельної ділянки в Хотові площею 25 соток. Очевидно, що Національному агентству з питань запобігання корупції варто було б звернути увагу на декларацію детектива.

Ще кілька примітних штрихів до портрета Русаєва.

Через рік із невеликим після смертельної ДТП детектива, за нашою інформацією, оштрафували за порушення правил дорожнього руху, а саме за ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги (або іншому спецтранспорту), що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями.

Ще про один показовий момент розповів адвокат Олександр Щербина: за його словами, Русаєв подзвонив матері збитої ним дівчини і розмову почав зі слів "Вас турбує Національне антикорупційне бюро…".

Чи почувається Русаєв утіленням НАБУ, чи просто розуміє, що може прикриватися цілим антикорупційним органом?

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