Останній тиждень листопада 2026 року, за астрологічними прогнозами, може стати періодом політичного напруження, важливих міжнародних переговорів та несподіваних рішень. Особливу увагу астрологи приділяють повні 24 листопада, протистоянню Сонця й Урана та переходу Марса у знак Діви. Для України цей період, за прогнозом, може бути пов'язаний як із загостренням безпекових викликів, так і з новими домовленостями щодо міжнародної підтримки.

Про це у своєму астрологічному прогнозі на 23–29 листопада розповіла професійна астрологиня Ксенія Базиленко, передає УНН.

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За її словами, ключовими темами тижня стануть протистояння старих і нових підходів, боротьба за політичний вплив, міжнародна дипломатія та пошук шляхів подолання кризових ситуацій.

Україна: складні політичні рішення та можливості нових домовленостей

Як пояснила Базиленко, протягом 23–29 листопада кілька планетарних конфігурацій, згідно з астрологічним трактуванням, активізуватимуть важливі точки гороскопа України. На її думку, це може символізувати період непростих державних рішень, посилення міжнародних переговорів та загострення питань безпеки.

На початку тижня Марс - планета боротьби, військових дій та протистояння - перебуватиме у знаку Лева, у з'єднанні з натальною Венерою України. Це особливо важливо, оскільки Венера пов'язана не лише з міжнародними відносинами, а й із матеріальними та фінансовими ресурсами держави - пояснила астрологиня.

За її прогнозом, таке розташування планет може вказувати на активізацію переговорів щодо додаткової фінансової та військової допомоги, постачання озброєння, а також нових програм підтримки України. Водночас Базиленко припускає, що напружені астрологічні аспекти можуть супроводжуватися загостренням воєнного протистояння, складними ситуаціями навколо територій та інфраструктури. Окрему увагу вона звертає на можливі розбіжності між міжнародними партнерами щодо умов допомоги та політичних домовленостей.

Особливе значення у своєму прогнозі астрологиня надає 26 листопада, коли Марс перейде у знак Діви та наблизиться до натального Сонця України. На тлі протистояння Сонця й Урана вона трактує це як можливий період посилення політичної боротьби, тиску на державне керівництво та необхідності ухвалення складних рішень.

Крім того, за словами Базиленко, астрологічна картина містить і сприятливі для дипломатії аспекти. Зокрема, Юпітер перебуватиме поблизу натального Меркурія України. Такий цикл повторюється приблизно раз на 12 років. Астрологиня проводить паралель із літом 2015 року, коли в Україні обговорювали конституційні зміни щодо децентралізації та врегулювання ситуації на Донбасі, а Міжнародний валютний фонд схвалив черговий транш фінансової допомоги обсягом близько 1,7 млрд доларів.

Історія не обов'язково повториться, але теми міжнародних домовленостей, фінансової підтримки, законодавства й майбутнього держави знову можуть вийти на перший план - зазначила Базиленко.

На її думку, протягом тижня можуть активізуватися дискусії щодо гарантій безпеки, нових форматів міжнародної співпраці, фінансування та зобов'язань партнерів.

Я припускаю, що цього тижня можуть активізуватися переговори про нові формати співпраці, гарантії безпеки, фінансування та міжнародні зобов'язання. Позиції партнерів можуть відрізнятися: одні наполягатимуть на жорсткіших умовах, інші можуть запропонувати додаткову підтримку - прогнозує астрологиня.

За її трактуванням, тиждень може поєднати політичні та безпекові виклики з можливостями для дипломатичних домовленостей.

Повня 24 листопада: несподівані новини та інформаційні потрясіння

Однією з центральних астрономічних подій тижня стане повня, яка відбудеться у вівторок, 24 листопада 2026 року, о 16:53 за київським часом. Lunar Calendar for Kyiv, Kyiv, Ukraine +1 За астрологічним трактуванням Базиленко, повня у Близнюках поблизу Урана може символізувати стрімкі зміни в інформаційному просторі, несподівані заяви, політичні викриття та коливання суспільних настроїв.

Це одна з найяскравіших конфігурацій тижня, яка може супроводжуватися інформаційними потрясіннями, несподіваними заявами, резонансними новинами, політичними викриттями та стрімкими змінами суспільних настроїв - зазначила експертка.

За її словами, особливу увагу цього періоду варто приділити інформаційній безпеці, роботі технологій та засобів зв'язку. Вона також не виключає технічних збоїв і порушень роботи важливих систем. Також Базиленко радить уникати паніки, не піддаватися емоціям та ретельно перевіряти інформацію, перш ніж робити висновки.

Сонце проти Урана: можливе загострення суспільних і політичних протистоянь

Ще одним важливим астрологічним аспектом тижня, за словами Базиленко, стане опозиція Сонця та Урана, яка досягне точності 26 листопада.

В астрології таку конфігурацію трактують як протистояння влади, прагнення до свободи та необхідність змін. Експертка припускає, що цей період може супроводжуватися посиленням протестних настроїв, політичними суперечками та несподіваними рішеннями керівництва різних держав. Додаткове напруження, за її оцінкою, створюватиме перехід Марса у знак Діви та формування складної конфігурації за участю Сонця, Урана й Марса. Особливо непростими астрологиня вважає міжнародні переговори, під час яких сторони можуть жорсткіше відстоювати власні інтереси.

Водночас Базиленко наголошує, що Уран в астрології символізує не лише потрясіння, а й технологічні прориви, наукові відкриття та відмову від застарілих підходів.

Руйнування чи оновлення? Саме це питання стане центральною темою тижня - підкреслила вона.

Кінець тижня - час практичних рішень та конструктивного діалогу

На думку Базиленко, після переходу Марса з Лева у Діву поступово посилюватиметься потреба в конкретних діях, відповідальності та практичних рішеннях. Гучні заяви й боротьба амбіцій можуть поступитися місцем прагненню домовлятися, опрацьовувати деталі та шукати реальні шляхи розв'язання проблем.

Наприкінці тижня астрологиня очікує сприятливішого фону для конструктивного діалогу, стратегічного планування та визначення довгострокових пріоритетів. Неділя, 29 листопада, за її прогнозом, може стати днем переосмислення попередніх подій і підготовки до нових завдань.

Окремо Базиленко виділила п'ятницю, 27 листопада. За її словами, сприятлива взаємодія Венери та Юпітера може створити позитивніший емоційний фон. Цей день вона радить присвятити відпочинку, спілкуванню з близькими, романтичним зустрічам, догляду за собою або приємним покупкам.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 23–29 листопада

Овен (21 березня - 19 квітня)

Тиждень може відкрити нові перспективи у навчанні, подорожах та міжнародних справах. Можливі несподівані новини, цікаві пропозиції та знайомства, здатні змінити попередні плани. Під час повні астрологиня радить уникати гострих суперечок і поспішних висновків. Головною перевагою Овнів стане здатність бачити нові можливості.

Телець (20 квітня - 20 травня)

У центрі уваги опиняться фінанси, кредити, спільні кошти та сімейний бюджет. Не виключені непередбачені витрати або необхідність переглянути домовленості. У стосунках варто уникати конфліктів через довіру. Наприкінці тижня з'явиться можливість спокійніше оцінити ситуацію та знайти вигідніше рішення.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Для представників цього знака тиждень може стати одним із найважливіших. Повня у Близнюках, за прогнозом, символізуватиме особисті зміни, несподівані зустрічі та нові перспективи. Емоційний стан може бути нестабільним, тому важливо не дозволяти впертості руйнувати стосунки. Варто залишатися відкритими до нового, але уникати радикальних рішень.

Рак (21 червня - 22 липня)

Тиждень вимагатиме більшої уваги до самопочуття, роботи та повсякденних обов'язків. Можливі додаткові справи й несподівані зміни графіка. Базиленко рекомендує не брати на себе чужу відповідальність, уникати перевантаження та знаходити час для повноцінного сну й відпочинку.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Перша половина тижня може завершити напружений період емоцій, амбіцій і суперечок. Астрологиня радить відмовитися від боротьби за першість там, де вона не має практичного сенсу. У другій половині тижня увага переключиться на фінанси. Водночас можливі творчі ідеї, романтичні знайомства та приємні події.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

У центрі уваги будуть родина, житло, домашні справи та особисті плани. Можливі несподівані зміни, пов'язані з роботою або сімейними обставинами. У другій половині тижня представники знака можуть відчути приплив енергії. Однак із радикальними рішеннями краще не поспішати.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Особливої уваги потребуватимуть фінансові питання та покупки. Не виключені додаткові витрати або зміни планів. Повня може принести важливу інформацію, новини здалеку чи несподівані пропозиції. Сприятливим тиждень буде для навчання, спілкування та нових знайомств. П'ятницю експертка радить присвятити приємним справам.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Фінансові питання вийдуть на перший план. Можливі цікаві пропозиції щодо доходів, але також непередбачені витрати. Під час повні варто обережніше ставитися до спільних коштів, боргів і великих покупок. У стосунках важливо уникати ревнощів та надмірного контролю. Кінець тижня може принести підтримку друзів.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Тиждень може стати періодом особистих змін і важливих рішень у стосунках. Не виключене бажання змінити спосіб життя, зовнішність або імідж. Водночас астрологиня радить відкласти радикальні перетворення до завершення емоційно напруженого періоду. Особливо важливо не дозволяти категоричності псувати взаємини з близькими.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Настає період внутрішніх змін, переосмислення минулого та відновлення емоційної рівноваги. Може виникнути бажання побути наодинці або відмовитися від справ, які виснажують. Астрологиня рекомендує не перевантажувати себе роботою. Наприкінці тижня стане зрозуміліше, як діяти далі.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Тиждень може принести нові знайомства, несподівані запрошення, новини від друзів та зміни творчих планів. Повня активізує теми романтичних стосунків, дітей та особистого щастя. Можливі яскраві емоції, однак не варто провокувати конфлікти або вимагати від близьких негайних рішень.

Риби (19 лютого - 20 березня)

У центрі уваги опиняться кар'єра, родина та житлові питання. Можливі зміни робочих планів, важливі розмови з керівництвом або необхідність вирішувати домашні справи. Під час повні варто зберігати баланс між професійними обов'язками й особистим життям. Наприкінці тижня сприятливим буде відпочинок і спілкування з близькими.

Головна порада тижня

Ксенія Базиленко наголошує, що головними ризиками цього періоду, відповідно до її астрологічного прогнозу, стануть надмірна категоричність, упертість та імпульсивні рішення. Вона рекомендує уникати конфліктів, контролювати емоції та уважніше ставитися до інформації, особливо на тлі великої кількості новин і політичних заяв.

Водночас тиждень, за її словами, може відкрити нові перспективи для навчання, інтелектуального розвитку та пошуку нестандартних рішень.

Майбутнє належить не тим, хто найголосніше відстоює свою правоту, а тим, хто вміє мислити, змінюватися та знаходити нові можливості навіть у складні часи - підсумувала астрологиня.

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