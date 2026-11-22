Колишній начальник національної поліції Італії Джанні Де Дженнаро покінчив життя самогубством на тлі розслідування ймовірного перешкоджання справі про вбивство судді, який боровся із сицилійською мафією. 78-річний експосадовець заперечував звинувачення, а незадовго до смерті прокуратура намагалася домогтися його домашнього арешту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Де Дженнаро очолював італійську поліцію з 2000 до 2007 року та відігравав важливу роль у боротьбі з організованою злочинністю, зокрема мафіозним угрупованням "Коза Ностра".

Менш ніж за тиждень до його смерті прокурори міста Кальтаніссетта на Сицилії звернулися до суду з проханням помістити колишнього правоохоронця під домашній арешт.

Слідство підозрювало його в причетності до спроб перешкодити встановленню обставин убивства судді Паоло Борселліно, який загинув унаслідок підриву автомобіля в Палермо у 1992 році разом із 5 поліцейськими.

Суд відхилив клопотання прокуратури, однак прокурори оскаржили це рішення.

Що відомо про останні дні експосадовця

За повідомленнями італійських ЗМІ, Де Дженнаро знайшли мертвим у його заміському будинку в Тоскані після того, як родичі не змогли з ним зв'язатися.

Слідчі виявили записки, адресовані членам родини, які можуть бути прощальними посланнями.

Адвокат експосадовця Франческо Берторотта розповів, що його клієнт важко переживав нове розслідування та вважав звинувачення несправедливими.

Він був глибоко вражений – зазначив захисник.

Прокуратура Гроссето розпочала окреме розслідування за підозрою в доведенні до самогубства.

Справа про вбивство Борселліно залишається однією з найрезонансніших в історії Італії. За 2 місяці до його загибелі сицилійська мафія також убила суддю Джованні Фальконе, який був близьким соратником Де Дженнаро.

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