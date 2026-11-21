Майже половина німців виступає за скорочення або припинення допомоги Україні - опитування
Київ • УНН
Опитування YouGov показало: 49% німців виступають за скорочення або припинення допомоги Україні, 39% - за її продовження.
Майже кожен другий німець (49%) вважає, що країні слід скоротити або повністю припинити фінансову, військову та гуманітарну допомогу Україні. З них 25% виступають за повне припинення підтримки Києва, а 24% — за її зменшення. Про це свідчать результати опитування інституту YouGov, проведеного на замовлення німецького видання Die Welt, пише УНН.
Деталі
Водночас 39% респондентів підтримують подальше надання допомоги Україні. Із них 30% хочуть зберегти її на нинішньому рівні, а 9% — збільшити обсяги підтримки. Ще 11% учасників опитування не визначилися зі своєю позицією.
За даними німецького уряду, від початку повномасштабного вторгнення росії Берлін надав Україні понад 45,7 млрд євро невійськової допомоги та 57,8 млрд євро військової підтримки. Також Німеччина пообіцяла продовжити фінансування Києва в наступні роки.
Тим часом канцлер Фрідріх Мерц продовжує працювати над досягненням домовленостей щодо завершення війни. Після зустрічі з провідними європейськими лідерами в межах Коаліції охочих він запевнив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.
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Крім того, Мерц нещодавно заявив про готовність провести переговори з російським диктатором володимиром путіним. Таку ініціативу підтримує майже половина громадян Німеччини: 49% опитаних вважають, що зустріч має відбутися якомога швидше, навіть якщо москва попередньо не піде на поступки.
Водночас 23% респондентів переконані, що переговори можливі лише після певних поступок з боку росії. Ще 9% виступають проти будь-якого діалогу між Мерцом і путіним на цьому етапі, а 18% не визначилися з відповіддю.
Опитування проводили методом онлайн-інтерв'ю з 13 до 16 листопада. У ньому взяли участь 2329 громадян Німеччини віком від 18 років.
За результатами жовтневого опитування дослідницької групи Forschungsgruppe Wahlen, 30% німців підтримували збільшення військової допомоги Україні з боку європейських країн, тоді як 32% виступали за її скорочення.
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