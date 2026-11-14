Німеччина виділить Україні ще 200 млн євро на зиму – на що спрямують допомогу

Німеччина найближчим часом надасть Україні додаткові 200 млн євро зимової підтримки на тлі посилення російських атак на енергетичну та комунальну інфраструктуру. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Німеччини, пише УНН.

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Глава німецького МЗС Йоганн Вадефуль наголосив, що росія навмисно атакує об'єкти, від яких залежить забезпечення українців теплом, водою та електроенергією.

За його словами, москва намагається використати зимові умови як інструмент тиску на цивільне населення, щоб змусити Україну капітулювати.

Щоб змусити українців здатися, росія готова застосувати будь-які засоби: інфраструктура тепло-, водо- та енергопостачання зазнає дедалі більш цілеспрямованих атак. Ця стратегія зазнає невдачі, оскільки путін продовжує недооцінювати стійкість України та її партнерів – заявив Вадефуль.

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У німецькому зовнішньополітичному відомстві зазначили, що 200 млн євро планують виділити найближчим часом.

Допомога покликана підтримати Україну в зимовий період, коли російські удари по критичній інфраструктурі створюють додаткові ризики для населення.

Водночас конкретний розподіл коштів між напрямами зимової підтримки німецьке МЗС поки не уточнило.

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