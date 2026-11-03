Німеччина готує пакет військової допомоги для України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив, що німецький уряд готує зимовий пакет підтримки для України, передає УНН.

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Нові обстріли, нові удари. Важливо, що Німеччина у цей час з нами. Ми говорили з Фрідріхом про пакети підтримки і рішення, які потрібні. Буде зимовий пакет підтримки. Ми говорили про подальшу допомогу, і про велику актуальність щодо ППО, і забезпечення України ракетами PAC-2, PAC-3 та IRIS-T - сказав Зеленський.

Він додав, що також із Мерцом обговорили новий пакет такої підтримки для українських F-16.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив у понеділок, що новий пакет допомоги Україні вже готовий. Так він відповів своєму колезі - віцепрем’єр-міністру, міністру транспорту Маттео Сальвіні, який заявив, що намагатиметься припинити економічну та військову підтримку Києва з боку Італії.