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MIM-104 Patriot
The Guardian
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Німеччина готує пакет військової допомоги для України - Зеленський

Київ • УНН

 • 1290 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні. Його обговорили разом із підтримкою ППО, ракетами та F-16.

Німеччина готує пакет військової допомоги для України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив, що німецький уряд готує зимовий пакет підтримки для України, передає УНН.

Деталі

Нові обстріли, нові удари. Важливо, що Німеччина у цей час з нами. Ми говорили з Фрідріхом про пакети підтримки і рішення, які потрібні. Буде зимовий пакет підтримки. Ми говорили про подальшу допомогу, і про велику актуальність щодо ППО, і забезпечення України ракетами PAC-2, PAC-3 та IRIS-T

- сказав Зеленський.

Він додав, що також із Мерцом обговорили новий пакет такої підтримки для українських F-16.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив у понеділок, що новий пакет допомоги Україні вже готовий. Так він відповів своєму колезі - віцепрем’єр-міністру, міністру транспорту Маттео Сальвіні, який заявив, що намагатиметься припинити економічну та військову підтримку Києва з боку Італії.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Війна в Україні
Антоніо Таяні
MIM-104 Patriot
Фрідріх Мерц
IRIS-T
Італія
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
F-16 Fighting Falcon