Італія готує новий пакет військової допомоги Україні - Таяні
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив про готовність нового пакета допомоги Україні. Маттео Сальвіні закликав припинити підтримку Києва.
Міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив у понеділок, що новий пакет допомоги Україні вже готовий. Так він відповів своєму колезі — віцепрем’єр-міністру, міністру транспорту Маттео Сальвіні, який заявив, що намагатиметься припинити економічну та військову підтримку Києва з боку Італії. Про це повідомляє ANSA, пише УНН.
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"Моя позиція добре відома: ми підтримуємо Україну й продовжуватимемо допомагати їй стільки, скільки буде потрібно", — сказав Таяні, лідер правоцентристської партії "Вперед, Італіє", журналістам у Мілані.
"Наступний пакет військової допомоги вже готовий, і ми надішлемо його до Києва якомога швидше".
Сальвіні зазнав критики з боку поміркованих членів партії, незадоволених її подальшим зміщенням вправо, а також тих, хто вважає, що вона має повернутися до традиційної зосередженості на півночі Італії.
53-річний Сальвіні очолив партію, яка тоді називалася "Північна ліга", у 2013 році. Щоб посилити її загальнонаціональну привабливість, він прибрав слово "Північна" з назви, залишивши просто "Ліга".
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