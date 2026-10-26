Италия готовит новый пакет военной помощи Украине — Таяни

Бизнес может обжаловать новые ограничения бронирования: юрист объяснил, как действовать

Бизнес может обжаловать новые ограничения бронирования: юрист объяснил, как действовать

Бизнес может обжаловать новые ограничения бронирования: юрист объяснил, как действовать

Бизнес может обжаловать новые ограничения бронирования: юрист объяснил, как действовать

Украина почти месяц ждет подписи Хегсета на ракеты для Patriot - Зеленский

Украина почти месяц ждет подписи Хегсета на ракеты для Patriot - Зеленский

Украина почти месяц ждет подписи Хегсета на ракеты для Patriot - Зеленский

Украина почти месяц ждет подписи Хегсета на ракеты для Patriot - Зеленский