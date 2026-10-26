Италия готовит новый пакет военной помощи Украине — Таяни
Киев • УНН
Министр иностранных дел Антонио Таяни заявил о готовности нового пакета помощи Украине. Маттео Сальвини призвал прекратить поддержку Киева.
Министр иностранных дел Антонио Таяни заявил в понедельник, что новый пакет помощи Украине уже готов. Так он ответил своему коллеге — вице-премьеру, министру транспорта Маттео Сальвини, который заявил, что будет пытаться прекратить экономическую и военную поддержку Киева со стороны Италии. Об этом сообщает ANSA, пишет УНН.
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"Моя позиция хорошо известна: мы поддерживаем Украину и будем продолжать помогать ей столько, сколько потребуется", — сказал Таяни, лидер правоцентристской партии "Вперёд, Италия", журналистам в Милане.
"Следующий пакет военной помощи уже готов, и мы отправим его в Киев как можно скорее".
Сальвини подвергся критике со стороны умеренных членов партии, недовольных её дальнейшим смещением вправо, а также тех, кто считает, что она должна вернуться к традиционной сосредоточенности на севере Италии.
53-летний Сальвини возглавил партию, которая тогда называлась "Северная лига", в 2013 году. Чтобы усилить её общенациональную привлекательность, он убрал слово "Северная" из названия, оставив просто "Лига".
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