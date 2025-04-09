СБУ собрала доказательства преступной деятельности Ольги Скабеевой. Она призывала к захвату украинских городов и уничтожению энергетической инфраструктуры, продвигая это в эфирах телеканала "россия-1".
Средства с регистраций на забег MHP Run4Victory в Черкассах, а это более 700 тыс. грн, направят на закупку дронов для 118-й бригады ТрО. Забег не состоялся из-за траура и обстрелов.
Ночью 4 апреля рф атаковала Украину 78 дронами «Shahed» и имитаторами. ВСУ сбили 42 БпЛА на севере, востоке и в центре страны. Поражены Харьковская, Днепропетровская, Киевская и Запорожская области.
В Запорожье 43-летний мужчина отказался предоставить документы, распылил слезоточивый газ в лицо полицейскому и попытался скрыться. Открыто уголовное производство, ему грозит до 5 лет тюрьмы.
На Виноградовщине поезд сбил 14-летнего подростка, внезапно выбежавшего на колею. От полученных травм парень погиб на месте, полиция открыла уголовное производство.
В результате террористических атак врага по Запорожской области погибла женщина, пять человек ранены. Ракеты и авиабомбы разрушали дома в разных населенных пунктах.
Количество пострадавших в прифронтовой громаде увеличилось до пяти человек. К медикам обратились 47-летняя женщина и 50-летний мужчина, которые получили ранения.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 223 боевых столкновения. Враг нанес ракетные и авиационные удары, а также совершил более шести тысяч обстрелов позиций ВСУ.
россия планирует крупное наступление весной-летом 2025 на нескольких направлениях, чтобы давить на Украину на переговорах. G7 предупреждает о возможной активизации боев.
В результате вражеского обстрела Запорожья ранен 19-летний местный житель. Сейчас его состояние стабильное, угрозы жизни нет, ему оказана вся необходимая помощь.
В результате вражеской атаки на Запорожье возник пожар на объекте инфраструктуры и загорелись дачные дома. Взрывной волной разрушены дома в Кушугуме и Запорожье.
В Запорожской области сообщают о взрывах. Глава ОВА Иван Федоров заявил о вражеской атаке на Запорожье и активной работе сил ПВО.
В Запорожье задержали 18-летнего парня и 19-летнюю девушку, которые готовили теракт по заказу российской военной разведки. Им грозит пожизненное заключение.
Войска рф атаковали Запорожский район дронами-камикадзе, ранив 58-летнюю женщину и 30-летнего мужчину. Также зафиксированы повреждения домов и инфраструктуры в результате обстрелов.
В ночь на 24 марта Россия атаковала Украину 99 дронами различных типов, в том числе Shahed. Украинские силы ПВО сбили 57 ударных БпЛА, но пострадали пять областей.
В результате вражеского обстрела Запорожья 23 марта была ранена 54-летняя женщина. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась.
Вечером 23 марта российские войска обстреляли Запорожье, вызвав пожар. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Взрыв произошел во время воздушной тревоги.
С 24 марта в Украине заработают 40 камер автофиксации скорости, 36 из которых установят в новых местах, а 4 возобновят работу. Камеры появятся в разных областях.
Количество раненых в Запорожье возросло до 16 после российской атаки. Два человека обратились за медицинской помощью, среди них 18-летний парень.
Количество пострадавших в Запорожье возросло до 14 после массированной атаки рф. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что жители продолжают обращаться к медикам.
В Украине существуют проблемы с водными ресурсами, особенно из-за войны. Для учета воды введут мониторинг по европейским стандартам, первый пилотный проект уже реализуется на Закарпатье.
Пятеро пострадавших от вражеской атаки в Запорожье остаются в больницах, среди них младенец. К сожалению, атака забрала жизни семьи.
В Запорожье умерла 38-летняя женщина, получившая тяжелые ранения во время ночной атаки россиян. Врачи более 10 часов боролись за ее жизнь, общее количество жертв - 3.
В ночь на 22 марта Россия запустила 179 дронов с разных направлений. Силы ПВО сбили 100 ударных БПЛА типа Shahed и других беспилотников на юге, севере и в центре Украины.
В Запорожье завершены поисково-спасательные работы. В результате вражеского удара 21 марта погибли три человека, еще 12 получили ранения, привлекались 63 спасателя.
21 марта российский дрон атаковал Межевскую громаду в Днепропетровской области. В результате обстрела пострадал 14-летний парень, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В Запорожье из-за российских обстрелов погибли два человека, среди которых 14-летний ребенок. Количество раненых возросло до девяти, среди пострадавших есть девятимесячный младенец.
россия атаковала Запорожье дронами, в результате чего погибла женщина. Количество раненых возросло до шести, двое из них в крайне тяжелом состоянии.
В результате падения обломков сбитого дрона на крышу жилого дома в Подольском районе Киева произошло возгорание. На место происшествия уже направляются спасатели.
Количество пострадавших в Запорожье возросло до пяти, трое из них в тяжелом состоянии. Россияне продолжают обстреливать прифронтовые громады.