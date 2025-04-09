В Запорожье умерла женщина, тяжело раненная во время ночной атаки рф

В Запорожье умерла 38-летняя женщина, получившая тяжелые ранения во время ночной атаки россиян. Врачи более 10 часов боролись за ее жизнь, общее количество жертв - 3.