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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29442 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 700 тыс. грн с регистраций на черкасский забег MHP Run4Victory передают на поддержку 118-й бригады ТрО

Средства с регистраций на забег MHP Run4Victory в Черкассах, а это более 700 тыс. грн, направят на закупку дронов для 118-й бригады ТрО. Забег не состоялся из-за траура и обстрелов.

Общество • 7 апреля, 07:32 • 7893 просмотра

Над Украиной сбили 42 из 78 вражеских дронов, 22 - не достигли целей

Ночью 4 апреля рф атаковала Украину 78 дронами «Shahed» и имитаторами. ВСУ сбили 42 БпЛА на севере, востоке и в центре страны. Поражены Харьковская, Днепропетровская, Киевская и Запорожская области.

Война • 4 апреля, 05:38 • 5273 просмотра

В Запорожье мужчина распылил газ в лицо полицейскому во время проверки ТЦК: открыто производство

В Запорожье 43-летний мужчина отказался предоставить документы, распылил слезоточивый газ в лицо полицейскому и попытался скрыться. Открыто уголовное производство, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Общество • 2 апреля, 10:53 • 12271 просмотра

На Закарпатье пассажирский поезд насмерть сбил ребенка

На Виноградовщине поезд сбил 14-летнего подростка, внезапно выбежавшего на колею. От полученных травм парень погиб на месте, полиция открыла уголовное производство.

Общество • 2 апреля, 09:20 • 16942 просмотра

Удары по Запорожской области: одна погибшая, пятеро раненых

В результате террористических атак врага по Запорожской области погибла женщина, пять человек ранены. Ракеты и авиабомбы разрушали дома в разных населенных пунктах.

Общество • 1 апреля, 04:11 • 20625 просмотра

Пятеро раненых в Запорожье: оккупанты атаковали прифронтовую громаду

Количество пострадавших в прифронтовой громаде увеличилось до пяти человек. К медикам обратились 47-летняя женщина и 50-летний мужчина, которые получили ранения.

Война • 31 марта, 20:15 • 6538 просмотра

На фронте более 200 боевых столкновений за сутки: Генштаб ВСУ показал карты войны

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 223 боевых столкновения. Враг нанес ракетные и авиационные удары, а также совершил более шести тысяч обстрелов позиций ВСУ.

Война • 30 марта, 05:47 • 35927 просмотра

Весенне-летнее наступление рф: в ISW проанализировали планы путина и где ожидать ударов

россия планирует крупное наступление весной-летом 2025 на нескольких направлениях, чтобы давить на Украину на переговорах. G7 предупреждает о возможной активизации боев.

Война • 30 марта, 04:28 • 30961 просмотра

В Запорожье 19-летний парень получил ранение в результате обстрела

В результате вражеского обстрела Запорожья ранен 19-летний местный житель. Сейчас его состояние стабильное, угрозы жизни нет, ему оказана вся необходимая помощь.

Общество • 27 марта, 20:21 • 20703 просмотра

В Запорожье горит объект инфраструктуры и дачные дома после атаки рф

В результате вражеской атаки на Запорожье возник пожар на объекте инфраструктуры и загорелись дачные дома. Взрывной волной разрушены дома в Кушугуме и Запорожье.

Война • 27 марта, 19:45 • 28469 просмотра

Запорожье под атакой вражеских дронов: раздаются взрывы, работает ПВО

В Запорожской области сообщают о взрывах. Глава ОВА Иван Федоров заявил о вражеской атаке на Запорожье и активной работе сил ПВО.

Война • 27 марта, 18:20 • 41374 просмотра

18-летний парень и 19-летняя девушка готовили теракт в Запорожье: задержали агентурную пару гру

В Запорожье задержали 18-летнего парня и 19-летнюю девушку, которые готовили теракт по заказу российской военной разведки. Им грозит пожизненное заключение.

Война • 26 марта, 08:48 • 33212 просмотра

В Запорожском районе два человека ранены в результате атаки дронов

Войска рф атаковали Запорожский район дронами-камикадзе, ранив 58-летнюю женщину и 30-летнего мужчину. Также зафиксированы повреждения домов и инфраструктуры в результате обстрелов.

Война • 25 марта, 05:31 • 28352 просмотра

рф атаковала Украину 99 дронами: сбито 57 беспилотников

В ночь на 24 марта Россия атаковала Украину 99 дронами различных типов, в том числе Shahed. Украинские силы ПВО сбили 57 ударных БпЛА, но пострадали пять областей.

Война • 24 марта, 06:59 • 30953 просмотра

российская атака на Запорожье: ранена 54-летняя женщина

В результате вражеского обстрела Запорожья 23 марта была ранена 54-летняя женщина. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

Война • 23 марта, 23:55 • 47099 просмотра

В Запорожье прогремел взрыв и возник пожар из-за вражеского обстрела

Вечером 23 марта российские войска обстреляли Запорожье, вызвав пожар. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Взрыв произошел во время воздушной тревоги.

Война • 23 марта, 22:25 • 30186 просмотра

С понедельника в разных регионах Украины заработают еще 40 камер автофиксации скорости: где именно

С 24 марта в Украине заработают 40 камер автофиксации скорости, 36 из которых установят в новых местах, а 4 возобновят работу. Камеры появятся в разных областях.

Общество • 23 марта, 14:51 • 107837 просмотра

Массированная атака рф: количество пострадавших в Запорожье возросло до 16

Количество раненых в Запорожье возросло до 16 после российской атаки. Два человека обратились за медицинской помощью, среди них 18-летний парень.

Война • 22 марта, 18:50 • 47608 просмотра

В Запорожье возросло количество раненых до 14 в результате массированной атаки рф

Количество пострадавших в Запорожье возросло до 14 после массированной атаки рф. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что жители продолжают обращаться к медикам.

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Из-за войны разрушено очень много систем водоснабжения, есть планы на мониторинг водных ресурсов - Минприроды

В Украине существуют проблемы с водными ресурсами, особенно из-за войны. Для учета воды введут мониторинг по европейским стандартам, первый пилотный проект уже реализуется на Закарпатье.

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В Запорожье атака рф забрала жизни целой семьи

Пятеро пострадавших от вражеской атаки в Запорожье остаются в больницах, среди них младенец. К сожалению, атака забрала жизни семьи.

Война • 22 марта, 08:59 • 20619 просмотра

В Запорожье умерла женщина, тяжело раненная во время ночной атаки рф

В Запорожье умерла 38-летняя женщина, получившая тяжелые ранения во время ночной атаки россиян. Врачи более 10 часов боролись за ее жизнь, общее количество жертв - 3.

Война • 22 марта, 07:25 • 15881 просмотра

Над Украиной сбили 100 из 179 вражеских дронов

В ночь на 22 марта Россия запустила 179 дронов с разных направлений. Силы ПВО сбили 100 ударных БПЛА типа Shahed и других беспилотников на юге, севере и в центре Украины.

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Удар по Запорожью: трое погибших, 12 раненых, поисково-спасательные работы завершены

В Запорожье завершены поисково-спасательные работы. В результате вражеского удара 21 марта погибли три человека, еще 12 получили ранения, привлекались 63 спасателя.

Война • 22 марта, 00:15 • 80831 просмотра

Армия рф атаковала дроном Днепропетровщину: пострадал ребенок

21 марта российский дрон атаковал Межевскую громаду в Днепропетровской области. В результате обстрела пострадал 14-летний парень, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Война • 21 марта, 22:36 • 16217 просмотра

Один ребенок погиб, один ранен, количество пострадавших возросло до девяти: обновлены последствия атаки на Запорожье

В Запорожье из-за российских обстрелов погибли два человека, среди которых 14-летний ребенок. Количество раненых возросло до девяти, среди пострадавших есть девятимесячный младенец.

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Удар по Запорожью: одна жертва и шестеро раненых, двое в тяжелом состоянии

россия атаковала Запорожье дронами, в результате чего погибла женщина. Количество раненых возросло до шести, двое из них в крайне тяжелом состоянии.

Война • 21 марта, 20:58 • 26963 просмотра

В Киеве обломки дрона упали на крышу дома, вспыхнул пожар

В результате падения обломков сбитого дрона на крышу жилого дома в Подольском районе Киева произошло возгорание. На место происшествия уже направляются спасатели.

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Массированная атака дронов на Запорожье: количество пострадавших возросло до 5

Количество пострадавших в Запорожье возросло до пяти, трое из них в тяжелом состоянии. Россияне продолжают обстреливать прифронтовые громады.

Война • 21 марта, 20:11 • 28670 просмотра